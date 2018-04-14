Британская оппозиция недовольна решением Терезы Мэй о применении военной силы в Сирии без согласия парламента

Британская оппозиция недовольна решением премьер-министра Терезы Мэй о применении военной силы в Сирии без согласия парламента. Лидер оппозиции в палате общин Джереми Корбин заявил, что действия правительства сомнительны с правовой точки зрения: бомбы не спасают жизни и не приносят мир.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен выразила недовольство тем, что Тереза Мэй применила военную силу в обход парламента и потребовала впредь согласовывать все дальнейшие шаги с палатой общин. Лидер либеральных демократов Винс Кейбл поддержал критику в адрес премьер-министра и обвинил Мэй в слепом следовании за эксцентричным президентом США.