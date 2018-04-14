Британская оппозиция недовольна решением Терезы Мэй о применении военной силы в Сирии без согласия парламента
Британская оппозиция недовольна решением премьер-министра Терезы Мэй о применении военной силы в Сирии без согласия парламента. Лидер оппозиции в палате общин Джереми Корбин заявил, что действия правительства сомнительны с правовой точки зрения: бомбы не спасают жизни и не приносят мир.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен выразила недовольство тем, что Тереза Мэй применила военную силу в обход парламента и потребовала впредь согласовывать все дальнейшие шаги с палатой общин. Лидер либеральных демократов Винс Кейбл поддержал критику в адрес премьер-министра и обвинил Мэй в слепом следовании за эксцентричным президентом США.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
snamor 14 апреля 2018 | 14:40
Да нет, пусть бомбят всех без расследований, на основании очевидных фейков по интернету.
olegleon 14 апреля 2018 | 14:49
snamor: забавные эти парламентарии. и Трамп, и Мэй на них "прибор положили", а они будут заявлять, что от них что-то зависит и чего-то требовать. их уже откровенно обманули 15 лет назад, разведя как лохов на ОМП Ирака, а они ничего не смогли сделать тогда. и сейчас история повторяется.
novyrusich 14 апреля 2018 | 14:50
snamor: Дав, и слабюаков спрашивать не будут.
А Корбин известный левак-нацик. на него уже не обращают внимания, он говорит, потом извиняется, потом опять говорит ... слабоумный он.
bozk 14 апреля 2018 | 14:40
Сами наверное хотели бы отдать приказ
kapitankolbaskin 14 апреля 2018 | 14:51
нехорошо как-то. Парламент должен быть такой чтоб все подмахивал президенту или премьеру.
Вон как в России... Хошь владимир Владимирович ввести войска в братскую Украину ?!
Да пожалуйста какие проблемы ?!
Решили не вводить государь.?!
Не так не ,опять без проблем...
Как скажете так и будет.
Куда вам надо туда 450 флюгеров на шее народа и повернутся !!!Тока плати и виллу в Майами засекреть...
stas_russkiy 14 апреля 2018 | 14:56
"Оппозиция" на то и оппозиция, что не получила большинства голосов граждан страны. И, по мнению тех-же озёрных, к её мнению прислушиваться не стоит и даже фамилию их лидера упоминать нельзя...
vlabumur 14 апреля 2018 | 15:03
После официального визита в Хорватию президент Финляндии Саули Ниинистё 12 апреля возвращался в Хельсинки на обычном пассажирском самолёте, как любой другой гражданин, сообщает издание Iltalehti.
В канцелярии президента заявили, что это вполне обычное явление.
"Президент вернулся рейсом Norwegian, – подтвердила представитель канцелярии Катри Макконен. – Он почти всегда летает рейсовыми самолётами, так что нет ничего удивительного".
Недоступные для моего разума западные лидеры,на людей похожи. .