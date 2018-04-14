Германия поддержала удар США, Великобритании и Франции по Сирии
Канцлер Ангела Меркель заявила, что военное вмешательство было необходимым и обоснованным, чтобы поддержать эффективность международного бойкота применению химического оружия и предостеречь сирийский режим от совершения дальнейших нарушений. Об этом говорится в заявлении Меркель, опубликованном в Твиттере на официальной странице пресс-службы немецкого кабинета министров.
Комментарии10
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hastings 14 апреля 2018 | 14:39
По Германии бродит призрак Гитлера!
olegleon 14 апреля 2018 | 14:39
но сама она испугалась поддержать эффективность, т.к. труслива по своей натуре?
чем то эта поддержка напоминает "а мы уйдём на север", а мы уйдём на север"
snamor 14 апреля 2018 | 14:43
olegleon: Это её заявление просто слова. Иначе американцы могут наказать. Германия до сих пор оккупирована, и на многих политиков у амеров компромат.
idruker 14 апреля 2018 | 14:46
snamor: Каким образом американцы могут наказать Германию? газ отключить? вышвырнуть из нато / ЕС? Наложить санкции? Ввести войска и скинуть правительство?
vvpv 14 апреля 2018 | 14:41
Опять Твиттер. Пощадите Вову, компьютерного чайника без смартфона.
maikl5301 14 апреля 2018 | 14:43
Тереза и трамп просто мерзоты...
znajka 14 апреля 2018 | 15:14
maikl5301: обидели вовочку
jeremey 14 апреля 2018 | 14:45
это называется преступный сговор.
vlabumur 14 апреля 2018 | 15:00
После официального визита в Хорватию президент Финляндии Саули Ниинистё 12 апреля возвращался в Хельсинки на обычном пассажирском самолёте, как любой другой гражданин, сообщает издание Iltalehti.
В канцелярии президента заявили, что это вполне обычное явление.
"Президент вернулся рейсом Norwegian, – подтвердила представитель канцелярии Катри Макконен. – Он почти всегда летает рейсовыми самолётами, так что нет ничего удивительного".
Недоступные для моего разума западные лидеры,на людей похожи. .
sg81g 14 апреля 2018 | 15:01
Старая манда наверное считает что давнее решения ЭГермании наказать Польшу за нападение на радиостанцию тоже было обоснованным..
Какие же они лживые пидорасы! И оно, меркель, тоже...Ну ничего, Гитлер тоже считал себя всемогущим.. Воздастся ублюдкам...