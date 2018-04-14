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14:30, 14 апреля 2018

Германия поддержала удар США, Великобритании и Франции по Сирии

Канцлер Ангела Меркель заявила, что военное вмешательство было необходимым и обоснованным, чтобы поддержать эффективность международного бойкота применению химического оружия и предостеречь сирийский режим от совершения дальнейших нарушений. Об этом говорится в заявлении Меркель, опубликованном в Твиттере на официальной странице пресс-службы немецкого кабинета министров.

Комментарии

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hastings 14 апреля 2018 | 14:39

По Германии бродит призрак Гитлера!

olegleon 14 апреля 2018 | 14:39

но сама она испугалась поддержать эффективность, т.к. труслива по своей натуре?
чем то эта поддержка напоминает "а мы уйдём на север", а мы уйдём на север"

snamor 14 апреля 2018 | 14:43

olegleon: Это её заявление просто слова. Иначе американцы могут наказать. Германия до сих пор оккупирована, и на многих политиков у амеров компромат.

idruker 14 апреля 2018 | 14:46

snamor: Каким образом американцы могут наказать Германию? газ отключить? вышвырнуть из нато / ЕС? Наложить санкции? Ввести войска и скинуть правительство?

vvpv 14 апреля 2018 | 14:41

Опять Твиттер. Пощадите Вову, компьютерного чайника без смартфона.

maikl5301 14 апреля 2018 | 14:43

Тереза и трамп просто мерзоты...

znajka 14 апреля 2018 | 15:14

maikl5301: обидели вовочку

jeremey 14 апреля 2018 | 14:45

это называется преступный сговор.

vlabumur 14 апреля 2018 | 15:00

После официального визита в Хорватию президент Финляндии Саули Ниинистё 12 апреля возвращался в Хельсинки на обычном пассажирском самолёте, как любой другой гражданин, сообщает издание Iltalehti.

В канцелярии президента заявили, что это вполне обычное явление.

"Президент вернулся рейсом Norwegian, – подтвердила представитель канцелярии Катри Макконен. – Он почти всегда летает рейсовыми самолётами, так что нет ничего удивительного".

Недоступные для моего разума западные лидеры,на людей похожи. .

sg81g 14 апреля 2018 | 15:01

Старая манда наверное считает что давнее решения ЭГермании наказать Польшу за нападение на радиостанцию тоже было обоснованным..
Какие же они лживые пидорасы! И оно, меркель, тоже...Ну ничего, Гитлер тоже считал себя всемогущим.. Воздастся ублюдкам...

(комментарий скрыт)

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