Акция по проверке грамотности под названием «Тотальный диктант» пройдёт сегодня по всему миру
Текст для «Тотального диктанта» в этом году подготовила российская писательница Гузель Яхина. Она автор романа Зулейха открывает глаза. И для сегодняшней акции написала три рассказа об одном дне из жизни учителя немецкой словесности. Писательница зачитает диктант на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В акции в разных российских городах также поучаствуют деятели искусства. Среди них актёры Сергей Безруков, Дмитрий Харатьян, Виктор Сухоруков, музыканты Николай Расторгуев, Светлана Сурганова, журналист Владимир Познер, передаёт Регнум. В Москве диктант проведут более чем на пятистах площадках. Одним из мест, где в столице проверят грамотность, станет Центральный универсальный магазин. Диктант проведут в специально оборудованном пространстве на четвертом этаже. «Тотальный диктант» проводят с 2004 года. Акция тогда стартовала с Новосибирска. Авторами текстов для диктантов в разные годы были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин и другие, напоминает РИА.
Цель проекта — дать возможность каждому желающему проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
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eniro 14 апреля 2018 | 14:20
https://www.youtube.com/watch?v=CX_S1DXHW4Y