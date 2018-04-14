Руководство футбольного ЦСКА обвинило в клевете фотографа информагентства Reuters, который заявил о проявлениях расизма со стороны болельщиков армейского клуба во время матча Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».

ЦСКА возмущен клеветническими заявлениями представителя западного информагентства. Это, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба, — не что иное, как дешевая провокация. В ЦСКА заявили: «Представители УЕФА, равно как и официальные лица «Арсенала», остались довольны организацией матча и высокими мерами безопасности». А английские болельщики благодарили хозяев поля за теплый прием и врученные перед матчем подарки. Агентство Reuters ранее, со ссылкой на собственного фотокорреспондента Григория Дукора, сообщило, что фанаты ЦСКА во время четвертьфинальной игры Лиги Европы с английским «Арсеналом» скандировали расистские оскорбления: в адрес игроков якобы были слышны «обезьяньи уханья». Пострадавшими Reuters назвало чернокожих нападающих лондонского клуба Дэнни Уэлбэка и Алекса Ивоби. Еще одного спортсмена фотограф опознать не смог.

Матч армейцев с английским клубом прошел на домашней арене ЦСКА в Москве и завершился ничьей — 2:2.