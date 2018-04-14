Франция рассекретила доклад о наличии химического оружия в Сирии

Информацию собрали службы разведки, и опубликовало Министерство обороны.

Власти Сирии сохранили секретную программу по производству химического оружия после того, как страна присоединилась к Конвенции о его запрете. Анализ свидетельств применения химического оружия в городе Дума 7 апреля показывает, что на видеозаписях нет следов монтажа и подтасовки, сказано в докладе Минобороны Франции. В частности, все зафиксированные на кадрах симптомы относятся именно к результатам воздействия химического оружия. С высокой степенью вероятности применили его правительственные силы Сирии, отмечают авторы документа. Выводы сделаны на основе показаний свидетелей, фотографий и видео, которые появлялись на специальных сайтах, а также в СМИ и соцсетях в течение нескольких часов и дней после атаки.

До 2012 года власти Сирии не признавали наличия в стране оружия массового поражения. Конвенцию о его запрете подписали 5 лет назад.