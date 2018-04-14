Z Архив новостей новости
5 45 6 7915
14:03, 14 апреля 2018

Франция рассекретила доклад о наличии химического оружия в Сирии

Информацию собрали службы разведки, и опубликовало Министерство обороны.

Власти Сирии сохранили секретную программу по производству химического оружия после того, как страна присоединилась к Конвенции о его запрете. Анализ свидетельств применения химического оружия в городе Дума 7 апреля показывает, что на видеозаписях нет следов монтажа и подтасовки, сказано в докладе Минобороны Франции. В частности, все зафиксированные на кадрах симптомы относятся именно к результатам воздействия химического оружия. С высокой степенью вероятности применили его правительственные силы Сирии, отмечают авторы документа. Выводы сделаны на основе показаний свидетелей, фотографий и видео, которые появлялись на специальных сайтах, а также в СМИ и соцсетях в течение нескольких часов и дней после атаки.

До 2012 года власти Сирии не признавали наличия в стране оружия массового поражения. Конвенцию о его запрете подписали 5 лет назад.

Комментарии

45

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

testmeter 14 апреля 2018 | 14:06

Вывсёврёти, какиевашидоказательства?!

mymymy 14 апреля 2018 | 14:09

testmeter: Точные координаты нанесения удара и очага заражения есть? Или один пустопорожной звездеж?

rifles 14 апреля 2018 | 14:16

mymymy:
Нах пошел крупными шагами

mymymy 14 апреля 2018 | 14:19

rifles: Моя разведка доложила мне, что у тебя произошел подрыв дистального конца ануса. Есть свидетели и фотографии.

novyrusich 14 апреля 2018 | 14:56

mymymy: Доказательства пркеджъявляют судьям и присяжным.
А вы обвиняемые и вас дерут, а вы только повизгиваете слабенько.

Мумунь, ты лишний раз штаны не одевай, только подмывайся, драть вас будут регулярно. Может даже и без предупреждения.

patrik05 14 апреля 2018 | 14:19

Анализ свидетельств применения химического оружия в городе Дума 7 апреля показывает, что на видеозаписях нет следов монтажа и подтасовки, сказано в докладе Минобороны Франции...

Ну правильно, наши военные рассказали, что после артиллерийского обстрела Думы, людей из пострадавших домов привезли в единственный там госпиталь, после чего в приёмный покой вошли люди и начали кричать что снаряды были химические и надо промывать раненных водой, а сами начали снимать.

y_y_y 14 апреля 2018 | 14:20

rifles:
Самое забавное, что в качестве источника инфы французы указывают соцсети, на которых сирийские террористы выкладывают свои ролики. А уже потом ищат там следы монтажа.

Ну, что респект, тем кто ролики монтировал. Фрацузы посчитали симптомы вполне правдоподобными. ;) За спецэффекты и роли второго плана - можно вообще Оскара давать. :(

anticolorad 14 апреля 2018 | 15:02

y_y_y: портян, это ЛОЖЬ. В качестве источников указываются СПЕЦСЛУЖБЫ ФРАНЦИИ. ПОЧИТАЙ ДОКЛАД, ЛЖИВАЯ ПОРТЯНКА. ТАМ НЕТ НИКАКИХ указаний на СМИ или соцсети. Ссылка на доклад есть на этом сайте.

indeezjoe 14 апреля 2018 | 14:21

mymymy: Зато у них есть снимок газового баллона, который, якобы пробив крышу, остался спокойно лежать на деревянной кровати и даже не взорвался!... Бывает же такое!
;-))))

zor 14 апреля 2018 | 14:32

mymymy: французская разведка доложила,что нацлидера опять макнули ликом в унитаз.
Врут наверное.Нацлидер то, по обыкновению , медвежей болезнью в кустах мается .А в кустах откуда унитаз? Не-е,точно врут.В кустах нацлидер.

kraft 14 апреля 2018 | 14:10

Так минобороны сказало, что Франция не участвовала в операции.
Всё врут!

tks 14 апреля 2018 | 14:18

kraft: Франция не участвовала, а по другой информации МО РФ, предупредила од ударе. Как интересно врет МО РФ. Полагаю, генерал от враньёрии Конан фон Шенков - первый номинант на премию им.барона Мюнхгаузена.

indeezjoe 14 апреля 2018 | 14:24

kraft: Генштаб их участия не зафиксировал... Зато французы показали рулежку своих "миражей" по ВПП... Порулили и пошли баиньки... Поучаствовали!
;-))

oleg_andreevich 14 апреля 2018 | 14:42

indeezjoe: Генштаб знает, что когда он выступит с очередным заявлением, вы накрепко забудете заявление предыдущее. Как, например, было с заявлениями по МН17.

olegleon 14 апреля 2018 | 14:14

"Выводы сделаны на основе показаний свидетелей, фотографий и видео"

т.е. на основании того, что предоставил Гитлер, рассказывая о нападении Польши на Германию.
и свидетели были, и фото, и кино.

jetsam 14 апреля 2018 | 14:20

olegleon: напомните, кто 16 сентября 1939 года
с другой стороны в польшу зашел? причем, без фото, без кино,
без соц.сетей... только с одним приложением...

olegleon 14 апреля 2018 | 14:27

jetsam: Сталин дал приказ и войска зашли. потом эту территорию Украине и Белоруссии подарили.

но какое отношение это имеет к сегодняшнему вранью официального Парижа???

jetsam 14 апреля 2018 | 14:53

olegleon: неправда ваша. :)
не сталин дал приказ, а "согласно приложению к мирному договору..."

"какое отношение" - дык ваша фраза "т.е. на основании того, что предоставил Гитлер, рассказывая о нападении Польши на Германию" - некорректно употреблена. польшу разделили двое. зачем все на адольфика валить :) вот так альтернативная история и создается в умах...

olegleon 14 апреля 2018 | 14:59

jetsam: без приказа Сталина ни один полк не двинулся бы. да и в "приложении" не было даты указано.

а моя фраза корректна, т.к. власти Франции ссылаются не на экспертизу ОЗХО, а на то, на что ссылался Гитлер в своё время.

jetsam 14 апреля 2018 | 15:04

olegleon: неа. не власти франции, а новостная заметка. источника пока не нашел.

и про приказ сталина - лукавство. одно дело ввожу как я решил или ввожу как договорились. вот финскую сталин начал сам. а польскую - выполняя уговор.

anemon 14 апреля 2018 | 14:57

olegleon: Официальное вранье сегодняшнее нацлидера почитай, путриот хренов! Ведь докажут, что была хим. атака. А он все трындит об инсценировках! Ты бы смог смерть детей инсценировать, урод пригожинский!?

olegleon 14 апреля 2018 | 15:01

anemon: дебилушка, дождись экспертизы ОЗХО, чьи сотрудники уже в Сирии приступили к работе, а потом впадай в истерику.
а заодно помоги экспертам найти тела "убитых" детей. только не говори, что они за неделю полностью разложились и их теперь не найти

kiever 14 апреля 2018 | 14:29

jetsam: в какую Польшу? Ту которая с гитлером чехословакию тихо поделила?

jetsam 14 апреля 2018 | 14:47

kiever: вы, случайно, не мединскому диссер писали?
а то ваши познания в истории прямо блещут его тупизной...
* может вы польшу с грецией спутали? так там "все есть", а не "везде затычка"

anticolorad 14 апреля 2018 | 15:05

olegleon: портянка, ты снова лжешь. в докладе четко сказано, что вывод ТОЛЬКО на разведданных ФРАНЦУЗСКИХ спецлужб.

piterjanis 14 апреля 2018 | 14:15

Это как у Пети-перегара 200.000 солдат армии РФ на Донбассе.

tks 14 апреля 2018 | 14:16

Да ну чё там, тупые французики какие то! Они то и воевать толком в последнюю мировую войну не умели! Асаду больше веры, ведь он крут! И союзник у него - Вова Питерский, самый крутой гопник в мире!

jetsam 14 апреля 2018 | 14:59

tks: зря так о фр. я тоже думал. но прочел данные потерь, продвижения - воевали неплохо.
вот правительство не ахти какое попалось, а войска - ничего. по крайней мере, не соврать, на одного убитого француза куда больше приходилось убитых немцев. чем в 41году РККА. увы.

* кста, против франции германия имела больше войск, чем потом в 41 против нас.
** наверное за 1812 год мы на них подсознательно сердиты :)

shura813 14 апреля 2018 | 14:18

А где генерал конашенков? Он обещал взорвать все корабли и самолёты противника! Теперь как руський офицер он должен застрелиться или твоё место у ПАРАШИ!

detul 14 апреля 2018 | 14:26

shura813: Вы видимо осведомлены больше остальных форумчан. Подскажите, какие объекты, охраняемые российскими военными, пострадали? И сколько убитых среди российских военнослужащих?

shura813 14 апреля 2018 | 14:29

detul: Ответ! А вы знаете?

y_y_y 14 апреля 2018 | 14:34

shura813:
//А вы знаете//
Дык не катит такой ответ. Конашенков говорил, что случае ударов по российским гражданам будут уничтожаться не только ракеты, но и их носители.
Вы его слова переврали, что "обещал взорвать все корабли и самолёты".

А теперь на вопрос, а кто их россиян пострадал, Вы тоже отвечаете вопросом.

detul 14 апреля 2018 | 14:38

shura813: Нет, не знаю. Но я и не советую стреляться. А Вы советуете .... значит либо Вы знаете, либо Вы - болтун. (((

olegleon 14 апреля 2018 | 14:30

shura813: а американцы или британцы посмели кого-то из российских военных ранить? они побоялись даже в сторону наших военных ракеты пустить. может потому, что они умнее тебя и поняли то, о чём говорил Конашенков

shura813 14 апреля 2018 | 15:02

olegleon: По последним данным погибло 50 военнослужащих РФ, а вы докажите обратное! Стиль путина!

dirizhabli 14 апреля 2018 | 14:22

"Положте доказательства..." еще долго раздавалось из-за кремлевской стены...

olegleon 14 апреля 2018 | 14:32

dirizhabli: "мы их ещё не дорисовали" разносилось в ответ из Елисейского дворца

a_andrey_yrievich 14 апреля 2018 | 14:23

//Выводы сделаны на основе показаний свидетелей, фотографий и видео, которые появлялись на специальных сайтах...//

Крутая разведка - не вставая с дивана...

osa 14 апреля 2018 | 14:27

"Власти Сирии сохранили секретную программу по производству химического оружия" -
если вы знали, что же 5 лет молчали, спрашивается?

"…на видеозаписях нет следов монтажа и подтасовки, … все зафиксированные на кадрах симптомы относятся именно к результатам воздействия химического оружия" -
никого не смущает, что возможности современной фото-видео аппаратуры и ПО, позволяют даже захват Марса изобразить достаточно достоверно, не то что "симптомы" чего-угодно. Уж не говоря о неограниченных вариантах использования химических отравляющих веществ одной из многочисленных группировок, воюющих в Сирии. Тех, кому либо за вознаграждение, либо по тактическим соображениям, очень выгодно подставить Асада или Россию.

"Выводы сделаны на основе показаний свидетелей, фотографий и видео, которые появлялись … в соцсетях" -
просто апофиоз правосудия!

oto_davar 14 апреля 2018 | 14:44

osa: //"Выводы сделаны на основе показаний свидетелей, фотографий и видео, которые появлялись … в соцсетях" - //
======================
Неплохо.
То ли дело Лавров.
"«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была очередная постановка и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с нидерландским коллегой Стефом Блоком. "
Даже на соцсети не ссылается.
Ну как такому не поверить?

vvpv 14 апреля 2018 | 14:28

Мне вообще интересно, а что Россия считает доказательствами исходя из "ихтамнет" и "а вы докажите" за последние 4 года начиная с бурятских морд в Крыму. Впрочем когда мне молодому говорил отец, даже если поймает жена голым на бабе, не сознавайся, говори, что хотел, но не попал!

piterjanis 14 апреля 2018 | 14:32

vvpv: ну и семейка у вас,понятно почему вы пишите фигню.

fantforbarbi 14 апреля 2018 | 14:35

Поскольку -это французская разведка...А эта одна их самых лучших,если не лучшая(так было всегда). То они не ошибаются. Все что они *роют* на 99% точная информация.

denny_spb 14 апреля 2018 | 14:46

Какой-то всеобщий цирк. Скрипалей травили страшным нервно-паралитическим оружием. А они взяли и оклемались...Асад секретно разрабатывает химическое оружие. Доказательство - баллон с хлором. Пострадавших в результате химической атаки найти не смогли. Ответный удар Америки тоже обошелся без жертв, потому что всех заранее предупредили. С\Зато салют в ночном небе получился красивый.

Похоже, что единственные жертвы - морские свинки и кот...

abbc 14 апреля 2018 | 14:57

Засекретили значит. Это весомые косвенное доказательство того, что навряд ли химоружие было использовано правительственными войсками Сирии.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 314 6 32779 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Посол России в США А.Антонов: «Вся ответственность – на Вашингтоне, Лондоне и Париже» Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий…

5 226 6 12167 07:34
Kсирия, политика, сша, общество, мнения
Новости

Многие страны-члены ЕС и НАТО поддержали авиаудар США, Великобритании и Франции по Сирии Генсек ООН Антониу Гуттериш также не стал осуждать действия коалиции…

5 78 6 6035
Новости

Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН в связи с ударами западной коалиции по Сирии В этом убежден первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров…

5 65 6 5359
Блоги

В немецком Мюнстере грузовик врезался в группу пешеходов: 3 человека погибли, не менее 20 пострадали Местная пресса характеризует случившееся как теракт, но официально это не подтверждено…

5 126 6 25959 07.04
Kобщество, происшествия, фото, видео, германия, события
Блоги

Владимир Путин: Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения…

5 244 6 22078 11:32
Kрф, сирия, события
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 211 6 19467 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 108 6 10586 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 12351 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 119 6 12633 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Новости

Владимир Путин: Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию РФ созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников…

5 113 6 11981
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 191 6 20489 06:08
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Новости

США, Великобритания и Франция во время ночной атаки выпустили по Сирии более ста ракет Об этом сообщает российское министерство обороны…

5 59 6 6328
Новости

Россия может вернуться к вопросу о поставках ракетных комплексов С-300 в Сирию и другие страны Об этом заявил замначальника Генштаба Сергей Рудской в эфире Российского телевидения…

5 78 6 8558
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7282 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 162 6 19071 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события

Популярное за неделю

Новости

Ракетные удары по Сирии продолжались 50 минут ВС США при нанесении ударов использовали по меньшей мере один базирующийся в Красном море корабль, а также авиацию, в том числе бомбардировщики B-1...

5 32 6 24440
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 197690 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 56 6 41705 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 738 6 247933 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 242 6 185880 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6881087
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3406472

Сегодня в эфире