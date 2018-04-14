Франция рассекретила доклад о наличии химического оружия в Сирии
Информацию собрали службы разведки, и опубликовало Министерство обороны.
Власти Сирии сохранили секретную программу по производству химического оружия после того, как страна присоединилась к Конвенции о его запрете. Анализ свидетельств применения химического оружия в городе Дума 7 апреля показывает, что на видеозаписях нет следов монтажа и подтасовки, сказано в докладе Минобороны Франции. В частности, все зафиксированные на кадрах симптомы относятся именно к результатам воздействия химического оружия. С высокой степенью вероятности применили его правительственные силы Сирии, отмечают авторы документа. Выводы сделаны на основе показаний свидетелей, фотографий и видео, которые появлялись на специальных сайтах, а также в СМИ и соцсетях в течение нескольких часов и дней после атаки.
До 2012 года власти Сирии не признавали наличия в стране оружия массового поражения. Конвенцию о его запрете подписали 5 лет назад.
Комментарии45
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testmeter 14 апреля 2018 | 14:06
Вывсёврёти, какиевашидоказательства?!
mymymy 14 апреля 2018 | 14:09
testmeter: Точные координаты нанесения удара и очага заражения есть? Или один пустопорожной звездеж?
rifles 14 апреля 2018 | 14:16
mymymy:
Нах пошел крупными шагами
mymymy 14 апреля 2018 | 14:19
rifles: Моя разведка доложила мне, что у тебя произошел подрыв дистального конца ануса. Есть свидетели и фотографии.
novyrusich 14 апреля 2018 | 14:56
mymymy: Доказательства пркеджъявляют судьям и присяжным.
А вы обвиняемые и вас дерут, а вы только повизгиваете слабенько.
Мумунь, ты лишний раз штаны не одевай, только подмывайся, драть вас будут регулярно. Может даже и без предупреждения.
patrik05 14 апреля 2018 | 14:19
Анализ свидетельств применения химического оружия в городе Дума 7 апреля показывает, что на видеозаписях нет следов монтажа и подтасовки, сказано в докладе Минобороны Франции...
Ну правильно, наши военные рассказали, что после артиллерийского обстрела Думы, людей из пострадавших домов привезли в единственный там госпиталь, после чего в приёмный покой вошли люди и начали кричать что снаряды были химические и надо промывать раненных водой, а сами начали снимать.
y_y_y 14 апреля 2018 | 14:20
rifles:
Самое забавное, что в качестве источника инфы французы указывают соцсети, на которых сирийские террористы выкладывают свои ролики. А уже потом ищат там следы монтажа.
Ну, что респект, тем кто ролики монтировал. Фрацузы посчитали симптомы вполне правдоподобными. ;) За спецэффекты и роли второго плана - можно вообще Оскара давать. :(
anticolorad 14 апреля 2018 | 15:02
y_y_y: портян, это ЛОЖЬ. В качестве источников указываются СПЕЦСЛУЖБЫ ФРАНЦИИ. ПОЧИТАЙ ДОКЛАД, ЛЖИВАЯ ПОРТЯНКА. ТАМ НЕТ НИКАКИХ указаний на СМИ или соцсети. Ссылка на доклад есть на этом сайте.
indeezjoe 14 апреля 2018 | 14:21
mymymy: Зато у них есть снимок газового баллона, который, якобы пробив крышу, остался спокойно лежать на деревянной кровати и даже не взорвался!... Бывает же такое!
;-))))
zor 14 апреля 2018 | 14:32
mymymy: французская разведка доложила,что нацлидера опять макнули ликом в унитаз.
Врут наверное.Нацлидер то, по обыкновению , медвежей болезнью в кустах мается .А в кустах откуда унитаз? Не-е,точно врут.В кустах нацлидер.
kraft 14 апреля 2018 | 14:10
Так минобороны сказало, что Франция не участвовала в операции.
Всё врут!
tks 14 апреля 2018 | 14:18
kraft: Франция не участвовала, а по другой информации МО РФ, предупредила од ударе. Как интересно врет МО РФ. Полагаю, генерал от враньёрии Конан фон Шенков - первый номинант на премию им.барона Мюнхгаузена.
indeezjoe 14 апреля 2018 | 14:24
kraft: Генштаб их участия не зафиксировал... Зато французы показали рулежку своих "миражей" по ВПП... Порулили и пошли баиньки... Поучаствовали!
;-))
oleg_andreevich 14 апреля 2018 | 14:42
indeezjoe: Генштаб знает, что когда он выступит с очередным заявлением, вы накрепко забудете заявление предыдущее. Как, например, было с заявлениями по МН17.
olegleon 14 апреля 2018 | 14:14
"Выводы сделаны на основе показаний свидетелей, фотографий и видео"
т.е. на основании того, что предоставил Гитлер, рассказывая о нападении Польши на Германию.
и свидетели были, и фото, и кино.
jetsam 14 апреля 2018 | 14:20
olegleon: напомните, кто 16 сентября 1939 года
с другой стороны в польшу зашел? причем, без фото, без кино,
без соц.сетей... только с одним приложением...
olegleon 14 апреля 2018 | 14:27
jetsam: Сталин дал приказ и войска зашли. потом эту территорию Украине и Белоруссии подарили.
но какое отношение это имеет к сегодняшнему вранью официального Парижа???
jetsam 14 апреля 2018 | 14:53
olegleon: неправда ваша. :)
не сталин дал приказ, а "согласно приложению к мирному договору..."
"какое отношение" - дык ваша фраза "т.е. на основании того, что предоставил Гитлер, рассказывая о нападении Польши на Германию" - некорректно употреблена. польшу разделили двое. зачем все на адольфика валить :) вот так альтернативная история и создается в умах...
olegleon 14 апреля 2018 | 14:59
jetsam: без приказа Сталина ни один полк не двинулся бы. да и в "приложении" не было даты указано.
а моя фраза корректна, т.к. власти Франции ссылаются не на экспертизу ОЗХО, а на то, на что ссылался Гитлер в своё время.
jetsam 14 апреля 2018 | 15:04
olegleon: неа. не власти франции, а новостная заметка. источника пока не нашел.
и про приказ сталина - лукавство. одно дело ввожу как я решил или ввожу как договорились. вот финскую сталин начал сам. а польскую - выполняя уговор.
anemon 14 апреля 2018 | 14:57
olegleon: Официальное вранье сегодняшнее нацлидера почитай, путриот хренов! Ведь докажут, что была хим. атака. А он все трындит об инсценировках! Ты бы смог смерть детей инсценировать, урод пригожинский!?
olegleon 14 апреля 2018 | 15:01
anemon: дебилушка, дождись экспертизы ОЗХО, чьи сотрудники уже в Сирии приступили к работе, а потом впадай в истерику.
а заодно помоги экспертам найти тела "убитых" детей. только не говори, что они за неделю полностью разложились и их теперь не найти
kiever 14 апреля 2018 | 14:29
jetsam: в какую Польшу? Ту которая с гитлером чехословакию тихо поделила?
jetsam 14 апреля 2018 | 14:47
kiever: вы, случайно, не мединскому диссер писали?
а то ваши познания в истории прямо блещут его тупизной...
* может вы польшу с грецией спутали? так там "все есть", а не "везде затычка"
anticolorad 14 апреля 2018 | 15:05
olegleon: портянка, ты снова лжешь. в докладе четко сказано, что вывод ТОЛЬКО на разведданных ФРАНЦУЗСКИХ спецлужб.
piterjanis 14 апреля 2018 | 14:15
Это как у Пети-перегара 200.000 солдат армии РФ на Донбассе.
tks 14 апреля 2018 | 14:16
Да ну чё там, тупые французики какие то! Они то и воевать толком в последнюю мировую войну не умели! Асаду больше веры, ведь он крут! И союзник у него - Вова Питерский, самый крутой гопник в мире!
jetsam 14 апреля 2018 | 14:59
tks: зря так о фр. я тоже думал. но прочел данные потерь, продвижения - воевали неплохо.
вот правительство не ахти какое попалось, а войска - ничего. по крайней мере, не соврать, на одного убитого француза куда больше приходилось убитых немцев. чем в 41году РККА. увы.
* кста, против франции германия имела больше войск, чем потом в 41 против нас.
** наверное за 1812 год мы на них подсознательно сердиты :)
shura813 14 апреля 2018 | 14:18
А где генерал конашенков? Он обещал взорвать все корабли и самолёты противника! Теперь как руський офицер он должен застрелиться или твоё место у ПАРАШИ!
detul 14 апреля 2018 | 14:26
shura813: Вы видимо осведомлены больше остальных форумчан. Подскажите, какие объекты, охраняемые российскими военными, пострадали? И сколько убитых среди российских военнослужащих?
shura813 14 апреля 2018 | 14:29
detul: Ответ! А вы знаете?
y_y_y 14 апреля 2018 | 14:34
shura813:
//А вы знаете//
Дык не катит такой ответ. Конашенков говорил, что случае ударов по российским гражданам будут уничтожаться не только ракеты, но и их носители.
Вы его слова переврали, что "обещал взорвать все корабли и самолёты".
А теперь на вопрос, а кто их россиян пострадал, Вы тоже отвечаете вопросом.
detul 14 апреля 2018 | 14:38
shura813: Нет, не знаю. Но я и не советую стреляться. А Вы советуете .... значит либо Вы знаете, либо Вы - болтун. (((
olegleon 14 апреля 2018 | 14:30
shura813: а американцы или британцы посмели кого-то из российских военных ранить? они побоялись даже в сторону наших военных ракеты пустить. может потому, что они умнее тебя и поняли то, о чём говорил Конашенков
shura813 14 апреля 2018 | 15:02
olegleon: По последним данным погибло 50 военнослужащих РФ, а вы докажите обратное! Стиль путина!
dirizhabli 14 апреля 2018 | 14:22
"Положте доказательства..." еще долго раздавалось из-за кремлевской стены...
olegleon 14 апреля 2018 | 14:32
dirizhabli: "мы их ещё не дорисовали" разносилось в ответ из Елисейского дворца
a_andrey_yrievich 14 апреля 2018 | 14:23
//Выводы сделаны на основе показаний свидетелей, фотографий и видео, которые появлялись на специальных сайтах...//
Крутая разведка - не вставая с дивана...
osa 14 апреля 2018 | 14:27
"Власти Сирии сохранили секретную программу по производству химического оружия" -
если вы знали, что же 5 лет молчали, спрашивается?
"…на видеозаписях нет следов монтажа и подтасовки, … все зафиксированные на кадрах симптомы относятся именно к результатам воздействия химического оружия" -
никого не смущает, что возможности современной фото-видео аппаратуры и ПО, позволяют даже захват Марса изобразить достаточно достоверно, не то что "симптомы" чего-угодно. Уж не говоря о неограниченных вариантах использования химических отравляющих веществ одной из многочисленных группировок, воюющих в Сирии. Тех, кому либо за вознаграждение, либо по тактическим соображениям, очень выгодно подставить Асада или Россию.
"Выводы сделаны на основе показаний свидетелей, фотографий и видео, которые появлялись … в соцсетях" -
просто апофиоз правосудия!
oto_davar 14 апреля 2018 | 14:44
osa: //"Выводы сделаны на основе показаний свидетелей, фотографий и видео, которые появлялись … в соцсетях" - //
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Неплохо.
То ли дело Лавров.
"«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была очередная постановка и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с нидерландским коллегой Стефом Блоком. "
Даже на соцсети не ссылается.
Ну как такому не поверить?
vvpv 14 апреля 2018 | 14:28
Мне вообще интересно, а что Россия считает доказательствами исходя из "ихтамнет" и "а вы докажите" за последние 4 года начиная с бурятских морд в Крыму. Впрочем когда мне молодому говорил отец, даже если поймает жена голым на бабе, не сознавайся, говори, что хотел, но не попал!
piterjanis 14 апреля 2018 | 14:32
vvpv: ну и семейка у вас,понятно почему вы пишите фигню.
fantforbarbi 14 апреля 2018 | 14:35
Поскольку -это французская разведка...А эта одна их самых лучших,если не лучшая(так было всегда). То они не ошибаются. Все что они *роют* на 99% точная информация.
denny_spb 14 апреля 2018 | 14:46
Какой-то всеобщий цирк. Скрипалей травили страшным нервно-паралитическим оружием. А они взяли и оклемались...Асад секретно разрабатывает химическое оружие. Доказательство - баллон с хлором. Пострадавших в результате химической атаки найти не смогли. Ответный удар Америки тоже обошелся без жертв, потому что всех заранее предупредили. С\Зато салют в ночном небе получился красивый.
Похоже, что единственные жертвы - морские свинки и кот...
abbc 14 апреля 2018 | 14:57
Засекретили значит. Это весомые косвенное доказательство того, что навряд ли химоружие было использовано правительственными войсками Сирии.