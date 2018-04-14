США связывались с Россией перед ударами по Сирии, чтобы снизить риск жертв среди россиян или гражданского населения...

Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман. Его видеообращение опубликовано в соцсетях посольства. Хантсман добавил, что удары по Сирии не являются конфликтом между сверхдержавами. Вашингтон всё еще надеется на дальнейшее взаимодействие с Москвой, чтобы не допустить химатак в Сирии. Посол отметил, что действия Вашингтона и союзников в Сирии основывались на достоверных отчетах с места событий.

Между тем, ранее глава американского Комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявлял, что Москву не предупреждали об ударах по Сирии — Вашингтон отправил только уведомление по линии обеспечения безопасности полетов.



Совбез ООН должен немедленно обсудить удар США по Сирии. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Если Америка и ее союзники сохранят свое влияние, следующие удары могут быть нанесены по любым странам мира включая Россию, добавил Косачев.