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14:01, 14 апреля 2018

США связывались с Россией перед ударами по Сирии, чтобы снизить риск жертв среди россиян или гражданского населения

Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман. Его видеообращение опубликовано в соцсетях посольства. Хантсман добавил, что удары по Сирии не являются конфликтом между сверхдержавами. Вашингтон всё еще надеется на дальнейшее взаимодействие с Москвой, чтобы не допустить химатак в Сирии. Посол отметил, что действия Вашингтона и союзников в Сирии основывались на достоверных отчетах с места событий.

Между тем, ранее глава американского Комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявлял, что Москву не предупреждали об ударах по Сирии — Вашингтон отправил только уведомление по линии обеспечения безопасности полетов.

Совбез ООН должен немедленно обсудить удар США по Сирии. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Если Америка и ее союзники сохранят свое влияние, следующие удары могут быть нанесены по любым странам мира включая Россию, добавил Косачев.

Комментарии

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glotov 14 апреля 2018 | 14:09

На предыдущем допросе амеры показывали, что Россию не предупреждали. Теперь , оказывается, предупреждали. Видимо, больше нечем объяснить бледность результата удара.

patrik05 14 апреля 2018 | 14:11

США связывались с Россией перед ударами по Сирии, чтобы снизить риск жертв среди россиян или гражданского населения...

Они так же свяжутся с Россией, когда совсем скоро будут бомбить Абхазию, Южную Осетию, ЛНР и ДНР?

alehan22274 14 апреля 2018 | 15:11

patrik05:Так...как там сработали с9000, не имеющие аналогов в мире? :)))))))) как и ожидалось Вошдь выразил озабоченность и только....жидковат супротив Америки, LOL! По английски это звучит так: putin laid an egg. :)))

olegleon 14 апреля 2018 | 14:12

glotov: кто-то один врёт. если посол, то указать ему на дверь.

novyrusich 14 апреля 2018 | 14:34

olegleon: Gjhnzyrb dj dnjhjq

olegleon 14 апреля 2018 | 14:37

novyrusich: серьёзно?

novyrusich 14 апреля 2018 | 14:44

olegleon: Абсолютно, они не хотели лишней вони.

snamor 14 апреля 2018 | 14:35

olegleon: Политики всегда не говорят правды, в той или иной мере. Путин дал Трампу сохранить лицо после его идиотских заявлений в Твитере.

novyrusich 14 апреля 2018 | 14:48

snamor: Все трезвые люди считают, что это Трамп опустил Путина после громкогласных обещаний его подчиненных перетопить все американские корабли и посбивать самолеты.Травмп сразу написал, чтобы готовились и заранее подмылись - букдет драть.
выдрал, показательно.
Россия и не пикнула.

seryj_wolk 14 апреля 2018 | 15:05

snamor: По крайней мере видно кто круче Трамп или Путин. Трамп унижает Путина, а тот заботится о том, чтобы Трамп не потерял лица.

serhio_25__ 14 апреля 2018 | 14:12

glotov: Так и французский министр обороны тоже сказал, что Россию предупредили об ударах.
Совсем пиндосня запуталась в собственно вранье.

novyrusich 14 апреля 2018 | 14:42

serhio_25__: Французы и предупредили.
Чтобы успели рашисты памперсы одеть и под лавку спрятаться.

Да, унизили вас капитально. По максимуму.
А как орали: накажем-покажем! И что показали? Голую жопу и ничего более.
теперь Косачев от Совбеза чего-то ждет. Изображает идиота: там большинство за США.
Если Америка и ее союзники сохранят свое влияние...-- конечно сохранят, пусть не сомневается,

(комментарий скрыт)

jetsam 14 апреля 2018 | 14:25

glotov: неа.. вы не так прочитали.

первый раз нас спрашивали до "вас там нет?" - и мы "их там нет!".... потом удар и сотня ихтамнет...
теперь американцы ученые - сказали куда ударят. спрашивать "вас там нет" рф - не имеет смысла.
до пиндосов дошло.

nic55 14 апреля 2018 | 14:54

glotov:
А с чего бы асадовская авиация слетелась на российские авиабазы?

anatolr 14 апреля 2018 | 14:54

glotov: //Видимо, больше нечем объяснить бледность результата удара.//

Таких "блестящих" результатов, как сбитие Ту-154 под Сочи добиться непросто.

А тебе, видимо, американские генералы доложили о результатах ракетной атаки? А если нет, то почему ты тут "развонялся"? Твое место у параши, рядом с рашко-говняшкинской (#цитата) ПВО, которая во время атаки обгадила все месторасположение. И то только потому, что не имела времени удрать, как "доблестный", рашко-говняшкинский (#цитата) флот, мужественно давший деру, вернее "отступивший" на заранее подготовленные позиции! :-)))

Правда смешно?

Anatoлий - смешливый сосед Госдепа

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alexin65 14 апреля 2018 | 14:09

фальшивки американские

patlik 14 апреля 2018 | 14:09

Сирийская оппозиция недовольна совместным ракетным ударом США, Великобритании и Франции по военным объектам на территории республики. Об этом говорится на странице Agence France-Presse в Twitter. Предупредили блин. 8)))) США "Мы накажем Асада." - А пипл схавал. 8))))

putkaput001 14 апреля 2018 | 14:09

Позор на всю галактику!!!!!

bozk 14 апреля 2018 | 14:10

Вежливые империалисты -))

archibald_dandy_esquire 14 апреля 2018 | 14:30

bozk: " Вежливые империалисты -)) "
Скорее всего тут сработал принцип: "Не трожь гуано, пока не воняет" - а оно обрадовалось и давай амбре распространять: "...самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию!.." - при чём в третьем лице, как вроде - не оно возмущается, а страна... а оно только передаёт осуждение... такое хитро...опое попалось...18-й год уже врёт-и-ворует-врёт-и-ворует...
...а страна осуждает...

vilingrad 14 апреля 2018 | 14:11

Швейцара предупредили? Нет? Ладно, обойдется...

navotno_stoechko 14 апреля 2018 | 14:25

vilingrad: На грозные кацапские вскукареки уже никто особо внимания не обращает. Пусть радуется, что отмудохали только сирийцев. Кацапы прикинулись ветошью и их не тронули.

patlik 14 апреля 2018 | 14:36

navotno_stoechko: Хахол тот же кацап, только борода не из того места растет. 8))))))

sensei54 14 апреля 2018 | 14:13

следующие удары могут быть нанесены по любым странам мира включая Россию, добавил Косачев.
....................................................................
Ого! О России вспомнил?

indeezjoe 14 апреля 2018 | 14:14

Американцы начали переобуваться в воздухе... То "не предупреждали", а теперь - "предупреждали"... А французы еще раньше "предупреждали"... Клоуны!
Главное то, что Россия за несколько дней предупредила Сирию о готовившихся ударах, благодаря чему удалось спокойно эвакуировать людей и технику с объектов агрессии и избежать ненужных жертв...
А Запад может теперь как угодно фиглярствовать - цену их заявлений все давно уже поняли... Лицемеры...
;-))

shura813 14 апреля 2018 | 14:26

А где генерал конашенков? Он обещал взорвать все корабли и самолёты противника! Теперь как руський офицер он должен застрелиться или твоё место у ПАРАШИ!

vv61 14 апреля 2018 | 14:35

Развлекаются богатые, властью обделённые Путин и Трамп. Один старые Томагавки пустил, чтобы не тратиться на свалку, другой чужими руками их из рогатки пострелял. Все хорошо, никто не пострадал, друг друга предупредили, развлеклись по полной. Мировое сообщество подергали, скуку разогнали, козлы. Хорошо живут гады!)))

art_ 14 апреля 2018 | 14:42

vv61: А почему бы не развлечься, когда туземцы тупо мордуют друг друга. Почему бы им в этом помочь? Лишних людей развелось на земле, особенно в тех краях. Чем не логика?

sasass 14 апреля 2018 | 14:36

Ощущение такое , что ядерная война тоже будет потешной , как и эта полусирийская ....

stas_russkiy 14 апреля 2018 | 14:44

sasass: "...ядерная война тоже будет потешной..."

Смешно будет читать на том свете, что от озёрных ракет подохли детки лаврова, путина, железняка, пескова и прочей озёрной падали...

anatolr 14 апреля 2018 | 14:39

Коалиция выпустила и, разумеется, попала туда, куда целилась. 120 ракет. От целей осталась "скирда гною"! :-)))

Цитатат: //Главными целями США и их союзников стали научно-исследовательский центр в Дамаске, связанный с производством химического оружия, а также два склада этого оружия в провинции Хомс.//

Рашка-говняшка (#цитата), несмотря на громкие заявления:
Цитата: //В начале недели, связанный с Ираном телеканал, цитировал слова российского посла в Ливане Александра Засыпкина о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и в случае агрессии США против сирийских военных...//

Результат: как и в случае первой атаки в прошлом году, рашко-говняшкинское (#цитата) ПВО молчали в тряпочку, как будто их нет, a рашко-говняшкинский (#цитата) флот просто сбежал.

Правда смешно?

Anatoлий - смешливый сосед Госдепа

keep_moving 14 апреля 2018 | 14:42

Снизить риск жертв - это не избежать жертв. Однако... Война, судя по всему, начинается. Многоходовочка удалась. Или не удалась, а?

hunterhead 14 апреля 2018 | 14:55

"США связывались с Россией перед ударами по Сирии, чтобы снизить риск жертв среди россиян или гражданского населения"

США:
- Ваши все драпанули?
Россия:
- Все. Нас там нет.
США:
- Тогда начинаем.

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