При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» ручки дверей запасного выхода из кинозала были стянуты тросом с замком

Об этом сообщает Следственный комитет. Находящиеся в зале мужчины вырвали трос и открыли дверь, но задымление в этом момент было уже слишком сильным. Люди решили не выходить из кинозала, снова закрыли двери и заткнули щели одеждой, чтобы не проникал дым, — говорится в сообщении СК. Ведомство утверждает также, что следствием установлены высокопоставленные должностные лица, которые препятствовали проверкам противопожарной безопасности в кемеровском ТЦ. Их имена и должности не называются.