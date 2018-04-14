При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» ручки дверей запасного выхода из кинозала были стянуты тросом с замком
Об этом сообщает Следственный комитет. Находящиеся в зале мужчины вырвали трос и открыли дверь, но задымление в этом момент было уже слишком сильным. Люди решили не выходить из кинозала, снова закрыли двери и заткнули щели одеждой, чтобы не проникал дым, — говорится в сообщении СК. Ведомство утверждает также, что следствием установлены высокопоставленные должностные лица, которые препятствовали проверкам противопожарной безопасности в кемеровском ТЦ. Их имена и должности не называются.
Комментарии1
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akademik_ugarov_56 14 апреля 2018 | 13:39
А что там с фрагментами тел?
Все по ДНК разложили уже?
Обычное дело... Как ни пожар, так людей как в мясорубку прокручивает.