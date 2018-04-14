Москва требует от Лондона в течение 10 дней дать ответ по вопросу о сотрудничестве в расследовании отравления Скрипаля
Москва требует от Лондона в течение десяти дней дать ответ по вопросу о сотрудничестве в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Требование направлено через технический секретариат ОЗХО. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Он обвинил британских политиков в том, что они «пытается гнать политическую волну, децибелами своей риторики заглушая голос разума, а Россия хочет разобраться в ситуации спокойно, непредвзято, строго в рамках конвенции о запрещении химического оружия».
Комментарии2
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astet 14 апреля 2018 | 13:41
В случае невыполнения этого требования
Путин на этот раз
действительно раснесёт Воронеж вдребезги?
popov_m 14 апреля 2018 | 13:42
Очень понравился последний комментарий: - "Нам надо знать, на каком этапе мы прокололись".