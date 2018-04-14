Президент Сирии Башар Асад заявил, что удар США, Британии и Франции по Сирии только увеличит сплоченность сирийского народа в борьбе с терроризмом. Ранее сообщалось, что жители Дамаска вышли на улицы после авиаударов и устроили стихийный митинг. Они размахивали флагами и выкрикивали лозунги в поддержку сирийской армии, правительства и президента Асада.

США, Великобритания и Франция во время ночной атаки выпустили по Сирии более ста ракет. Об этом сообщает российское министерство бороны. При этом военное ведомство утверждает, что значительная часть ракет была сбита. В Минобороны также сообщили, что по военному аэродрому Думайр под Дамаском было выпущено 12 крылатых ракет, и все они были перехвачены.

Между тем, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что попытки сбить ракеты коалиции были зафиксированы, однако ему неизвестно о каких-либо потерях у сил США.

Генсек ООН Антониу Гутерриш не стал осуждать ракетный удар по Сирии. Он лишь напомнил о необходимости действовать в соответствии с уставом ООН. Заявление Гутерриша опубликовано на официальном сайте организации. При этом генсек ООН назвал недопустимым использование химического оружия и выразил сожаление в связи с тем, что Совбезу ООН не удалось согласовать механизм расследования атак. Совет Безопасности отклонил российский проект резолюции, а Россия наложила вето на американский.