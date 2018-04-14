Башар Асад заявил, что удар США, Британии и Франции по Сирии только увеличит сплоченность сирийского народа
Президент Сирии Башар Асад заявил, что удар США, Британии и Франции по Сирии только увеличит сплоченность сирийского народа в борьбе с терроризмом. Ранее сообщалось, что жители Дамаска вышли на улицы после авиаударов и устроили стихийный митинг. Они размахивали флагами и выкрикивали лозунги в поддержку сирийской армии, правительства и президента Асада.
США, Великобритания и Франция во время ночной атаки выпустили по Сирии более ста ракет. Об этом сообщает российское министерство бороны. При этом военное ведомство утверждает, что значительная часть ракет была сбита. В Минобороны также сообщили, что по военному аэродрому Думайр под Дамаском было выпущено 12 крылатых ракет, и все они были перехвачены.
Между тем, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что попытки сбить ракеты коалиции были зафиксированы, однако ему неизвестно о каких-либо потерях у сил США.
Генсек ООН Антониу Гутерриш не стал осуждать ракетный удар по Сирии. Он лишь напомнил о необходимости действовать в соответствии с уставом ООН. Заявление Гутерриша опубликовано на официальном сайте организации. При этом генсек ООН назвал недопустимым использование химического оружия и выразил сожаление в связи с тем, что Совбезу ООН не удалось согласовать механизм расследования атак. Совет Безопасности отклонил российский проект резолюции, а Россия наложила вето на американский.
Комментарии4
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mmakarov14 14 апреля 2018 | 13:38
Памперсы поменял обосранные можно и заявления воинственные делать
kraft 14 апреля 2018 | 13:38
Сегодня удар может быть символическим, да. Но в арабском мире выводы сделают. И в других местах тоже. Говорим, что накажем, и наказываем - и присутствие России нас вообще не смущает. Вето в ООН, ноты, хреноты, миссии ОЗХО - всё пофиг, всё!
nds 14 апреля 2018 | 13:40
Президент Сирии Башар Асад заявил, что удар США, Британии и Франции по Сирии только увеличит сплоченность сирийского народа...
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И российского народа, само собой. Особенно в свете того, что еще в 90-х открыли: лечиться можно качественно и совершенно бесплатно мочой и водой, заряженной по телевизору.
jetsam 14 апреля 2018 | 13:41
@только увеличит сплоченность сирийского народа@
ну не знаю... пока увеличилась вонища от портянок.
может сплоченность 76% крепнет. может.
в мифах и не такое может.