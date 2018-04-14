В США скончался режиссер Милош Форман

Ему было 86 лет. Форман прославился такими своими фильмами, как «Амадей» и «Пролетая над гнездом кукушки».

Форман умер от непродолжительной болезни, сообщила его жена Мартина. Информацию также подтвердил менеджер режиссера. Форман родился в Чехословакии, там же он и начал свою карьеру. Один из первых его фильмов «Любовные похождения блондинки» был номинирован на премию «Оскар» за лучший зарубежный фильм. После ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году Форман эмигрировал в США: уже там вышла его экранизация романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Этот фильм, получивший пять премий «Оскар», как и все творчество Формана, является символом стремления к свободе, сказал в интервью «Эху Москвы» кинокритик и обозреватель радиостанций «Маяк» и «Вести FM» Антон Долин.

Еще одним фильмом Формана, который, как отмечает РБК, критики даже называли потрясением Голливуда, стала картина «Амадей» по пьесе Питера Шеффера – о жизни композиторов Моцарта и Сальери. Он получил восемь премий «Оскар» Свой последний фильм – Призраки Гойи – Форман снял в 2006 году.

Дата прощания с режиссером пока что неизвестна.