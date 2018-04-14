Акции против мусорных свалок проходят Волоколамске, Шатуре и Серпухове

Люди требуют закрыть мусорные полигоны и больше не привозить на них отходы.

У полигона «Ядрово» в Волоколамске местные жители собираются под лозунгом с требованиями полностью закрыть свалку, а не частично. По словам активистов, их права постоянно нарушают и необходимо сказать нет полигону, мусорным заводам, люди хотят жить в экологически чистом районе. Активистов «Левого фронта» задержали по дороге на митинг против свалки «Ядрово», рассказал «Эху Москвы» координатор движения Сергей Удальцов.

На митинг против мусорного полигона «Ядрово» приехала бывший кандидат в президенты Ксения Собчак, передает «Интерфакс». Она призвала объединиться Волоколамск, Клин, Дмитров, Сергиев Посад, Красноармейск и другие города Подмосковья на одном большом митинге в борьбе против свалок.

Согласно планам местных властей на новый участок свалки «Ядрово» сегодня продолжат привозить мусор, но туда должны поступать отходы только ближайших районов, отмечал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Шатуре люди собрались на площади перед библиотекой и требуют закрыть свалку, которая находится недалеко от их домов. В прошлом году туда завезли 80 тысяч тонн мусора, а в этом планирую доставить уже 200 тонн, сообщил в интервью «Эху Москвы» муниципальный депутат Игорь Воронин.

Местные жители опасаются, что в Шатуре сложится такая же тяжелая экологическая обстановка, как в Волоколамске.

В Серпухове на акцию собрались более 1000 человек.