Акции против мусорных свалок проходят Волоколамске, Шатуре и Серпухове
Люди требуют закрыть мусорные полигоны и больше не привозить на них отходы.
У полигона «Ядрово» в Волоколамске местные жители собираются под лозунгом с требованиями полностью закрыть свалку, а не частично. По словам активистов, их права постоянно нарушают и необходимо сказать нет полигону, мусорным заводам, люди хотят жить в экологически чистом районе. Активистов «Левого фронта» задержали по дороге на митинг против свалки «Ядрово», рассказал «Эху Москвы» координатор движения Сергей Удальцов.
На митинг против мусорного полигона «Ядрово» приехала бывший кандидат в президенты Ксения Собчак, передает «Интерфакс». Она призвала объединиться Волоколамск, Клин, Дмитров, Сергиев Посад, Красноармейск и другие города Подмосковья на одном большом митинге в борьбе против свалок.
Согласно планам местных властей на новый участок свалки «Ядрово» сегодня продолжат привозить мусор, но туда должны поступать отходы только ближайших районов, отмечал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В Шатуре люди собрались на площади перед библиотекой и требуют закрыть свалку, которая находится недалеко от их домов. В прошлом году туда завезли 80 тысяч тонн мусора, а в этом планирую доставить уже 200 тонн, сообщил в интервью «Эху Москвы» муниципальный депутат Игорь Воронин.
Местные жители опасаются, что в Шатуре сложится такая же тяжелая экологическая обстановка, как в Волоколамске.
В Серпухове на акцию собрались более 1000 человек.
Комментарии4
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wwk_2 14 апреля 2018 | 13:28
Ну какие же они надоедливые, эти россияне. Все внимание президента России сосредоточено на Сирии. Там его боль, там его сердце. А тут какие-то жители не хотят, видите ли, дышать сероводородом! Дети у них там задыхаются. Ну и потерпеть можно годик-другой. Бог терпел и вам велел. Когда дети задыхаются, вспомните, что Крым наш!!!
astet 14 апреля 2018 | 13:39
wwk_2: поддерживаю!
Какие-то непатриоты
раскачивают лодку стабильности
вместо того,
чтобы умирать в Сирии
за путинскую нефть,
которую ему обещал Асад!!!
aleks50 Алексей Клубников 14 апреля 2018 | 13:29
Подмосковье превращается в одну сплошную свалку. Но люди должны терпеливо дышать миазмами. Власти не до них , надо химику асаду помогать. Тот травит , а эти видно опыт перенимают.
demosua 14 апреля 2018 | 13:36
а что - протестующие хотят, чтобы их мусор и отходы аннигилировались?