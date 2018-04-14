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13:01, 14 апреля 2018

Военная коалиция США, Великобритании и Франции минувшей ночью нанесла авиаудары по территории Сирии

Целями, по заявлению командования, стали объекты, предположительно связанные с сирийской программой создания химического оружия.

Бомбардировка Сирии началась около четырех утра по местному времени, звуки первых авиаударов очевидцы услышали именно в это время. По данным «Сирийской обсерватории прав человека», западная коалиция атаковала три объекта — это исследовательские центры. Два в столице республики Дамаске, один в городе Хомсе. Американское командование утверждает, что кроме лабораторий, бомбардировке подверглись склады химического оружия, а также важный командный пункт армии Башара Асада. В результате авиаудара по Хомсу — трое пострадавших из числа гражданских лиц, — сообщают сирийские правительственные СМИ. Российское информагентство РИА «Новости», ссылаясь на собственный источник, заявило о шестерых раненых. В операции западной коалиции участвовали как авиация, так и флот. Союзники США, по данным Москвы, выпустили 103 крылатые ракеты. В том числе «Томагавки» и управляемые авиабомбы. В Дамаске, тем временем, говорят, что смогли перехватить большую часть снарядов. «Евроньюс» приводит комментарий представителя сирийской армии.

Российский Генштаб утверждает, что участия в операции французских бомбардировщиков не зафиксировал. Пуски ракет, — говорят в Минобороны, — были произведены американской и британской сторонами. Российские ПВО в отражении ночной атаки задействованы не были. Ни один из боеприпасов в зону ответственности подразделений, прикрывающих базы в Тартусе и Хмеймиме, не вошел, — заявил замглавы российского генштаба Сергей Рудской. Жители Дамаска после обстрела собрались на стихийный митинг в центре города. Демонстранты размахивали флагами России и Сирии, выражали поддержаку президенту Башару Асаду и скандировали «Нас не запугать».

Многие российские телеканалы, — отмечает Meduza, — в связи с ночной бомбардировкой Сирии изменили сетки вещания. Информационные выпуски вместо двадцати минут длились около часа, также в эфир вышло ток-шоу, которое не было анонсировано в программе передач.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Иран сделать выбор и перестать поддерживать режим Асада. Об этом он сказал, объявляя минувшей ночью об атаке на Сирию.
В российском посольстве в Вашингтоне это заявление Трампа назвали оскорблением президента Путина. Посол Анатолий Антонов заявил, что это неприемлемо и недопустимо. Соединенные Штаты – обладатель крупнейшего арсенала химического оружия – не имеет права винить другие страны, говорится в заявлении посла.

Президент Путин считает удар по Сирии «актом агрессии, а также нарушением норм и правил международного права». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Путин добавил, что своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в  Сирии несут страдания мирному населению и потакают террористам. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН «для обсуждения агрессивных действий США и их союзников».

Действия Франции в Сирии, которая вместе с союзниками из США и Великобритании в ночь на субботу нанесла ракетные удары, являются легитимными и обоснованными с точки зрения международного законодательства. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Россия может вернуться к рассмотрению вопроса поставок в Сирию зенитных ракетных систем С-300 после ударов США по этой стране. Об этом сообщил на брифинге в Минобороны начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Он добавил, что «за последние полтора года Россия полностью восстановила систему противовоздушной обороны Сирии и продолжает ее совершенствовать».

Комментарии

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pyccokokc 14 апреля 2018 | 13:12

Что-то сверхмощный Вошьдь сдулся. )(уйлом, на поверку, оказался, мультяшкиным.

serhio_25__ 14 апреля 2018 | 13:18

pyccokokc: Ага, 110 ракет выпустил, 71 сбили, остальные фиг знает куда попали. Жертв среди сирийской армии нет. Асад жив и вышел на работы.

pyccokokc 14 апреля 2018 | 13:22

serhio_25__: ты прав: говнецом от пуйла попахивает, он-то с безоружными воевать привык.

serhio_25__ 14 апреля 2018 | 13:26

pyccokokc: Укропчик совсем расстроился, что твои пиндосные хозяева облажались.

puteshestvennik 14 апреля 2018 | 13:35

serhio_25__: Гм, а вот сирийское государственное телевидение в отличие от вас утверждает что сбито 13 ракет из 104. И это больше похоже на правду.

serhio_25__ 14 апреля 2018 | 13:36

puteshestvennik: "" а вот сирийское государственное телевидение в отличие от вас утверждает что сбито 13 ракет из 104"" - я так понял, что в данный момент ты сейчас смотришь сирийское ТВ, да?

serhio_25__ 14 апреля 2018 | 13:39

puteshestvennik: Пробил я твою новость в интернете и понял, как ты(твоя методичка) обосрались. Вот полная новость:
"Сирийское государственное телевидение заявило, что системы противовоздушной обороны страны сбили 13 ракет в районе Кисва, к югу от Дамаска".

akademik_ugarov_56 14 апреля 2018 | 13:25

Все ракеты сбиты российскими ПВО.
Трамп решил больше не тратить напрасно арсеналы.

vaka257 14 апреля 2018 | 13:13

АНКАРА, 14 апреля.
Турция "с удовлетворением приветствует" ракетный обстрел объектов на территории Сирии со стороны США, Великобритании и Франции...

olegleon 14 апреля 2018 | 13:27

vaka257: а по объектам то попали?

a_aleksandrov01_32 14 апреля 2018 | 13:35

==vaka257: Турция "с удовлетворением приветствует"==
++

Да-да.
Танцуют - все!

Мерикосцы отбомбились.
Ликует ИГИЛ и примкнувшая к нему венедиктовская первопипочная политпадаль.

stas_russkiy 14 апреля 2018 | 13:41

vaka257: "...Турция "с удовлетворением приветствует" ракетный обстрел..."

Плешивый кололся, плакал, но продолжал жрать кактус, пардон - строить за счёт российских налогоплательщиков туркам атомную электростанцию...

estamp 14 апреля 2018 | 13:13

Сообщение ТАСС: "Состоялись совместные американо-сирийские учения "Удар Возмездия - 2018". В ходе учений были поражены условные цели в сирийской пустыне. А также отработано отражение ракетного удара вероятного противника. На учения были приглашены российские наблюдатели."

serhio_25__ 14 апреля 2018 | 13:15

Только что пиндоский генерал отчитался об уничтожении большого склада химоружия.
Там же все заражено должно быть, куда делся газ?
О том сколько ракет долетело до целей генерал умолчал. Видать пиндосня в шоке от провала бомбардировки.

tour 14 апреля 2018 | 13:21

serhio_25__: -/О том сколько ракет долетело до целей генерал умолчал/
Вот скажите, из 103 выпущенных ракет 71 -у сбила (по докладу Генштаба РФ) Сирийская ПВО?
это - правда?!?

serhio_25__ 14 апреля 2018 | 13:24

tour: Скорее всего да. Американцы в тряпочку молчат о количестве ракет, которые долетели до целей.

netnadegdy 14 апреля 2018 | 13:15

США сделало, что обещало, а генералы МО РФ заявили, что все ракеты они посчитали. Теперь вопрос, а зачем увеличивать расходы на оборону (при чем за счет здоровья и образования нации), если МО теперь статистическое управление легонькой промышленности???

serhio_25__ 14 апреля 2018 | 13:20

netnadegdy: ""а зачем увеличивать расходы на оборону (при чем за счет здоровья и образования нации)"" - какое здоровье и образование у тебя будет, когда в твой дом залетит американская бомба?
""США сделало, что обещало,"" - они обосраться что ли обещали?

olegleon 14 апреля 2018 | 13:29

netnadegdy: и как же наказан Асад, как обещали США? или они обещали запустить ракеты в сторону Сирии просто так?

(комментарий скрыт)

razval74 14 апреля 2018 | 13:20

Весна, апрель, время позапускать Томагавки.
Тем более перевооружению на новую модель Блок-4, можно старые использовать для обучения, не тока же Рашке учения в Сирии проводить.

serhio_25__ 14 апреля 2018 | 13:22

razval74: Думаешь, это у Пиндосии весеннее обострение?

georg580 14 апреля 2018 | 13:23

По-ходу у индейцев "томагавки" умнее были...

snikkersnepper 14 апреля 2018 | 13:24

"Целями, по заявлению командования, стали объекты, предположительно связанные с сирийской программой создания химического оружия."

Понять, когда фашист врет очень просто. Губы шевелятся - значит врет.

Прямо сейчас в Сирии начинает действовать группа ОЗХО, в которую входят западные эксперты, направляется в Сирию. В очередной раз. Сирийцы давно уже спокойно пускают их куда угодно. Но экспертам и странам, их пославшим, и в голову не приходит направиться на эти самые пресловутые "объекты, предположительно связанные". Кто скажет, почему? Неужто лень?

А не лень было устраивать шмалеж как раз накануне приезда ОЗХО в Думу, где есть ВСЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА и показания свидетелей, что никакого химоружия там не было? Понятно, что после сегодняшнего салюта это уже никому не будет интересно.

Так что ложь, ложь и еще раз ложь. Ничего другого фашисты производить не умеют. Даже ракетных атак: при запуске ТРЕТИ от числа использованных во время "Бури в пустыне" ракет, на выходе только громкий пшик.

snikkersnepper 14 апреля 2018 | 13:26

snikkersnepper:

Тот самый "объект, предположительно связанный", что пострадал сегодня (один из немногих):

https://twitter.com/WaelAlRussi/status/985088075079585792

И его сайт:
https://hiast.edu.sy/en

Фашисты могут быть собой довольны.

salut__521 14 апреля 2018 | 13:30

//Союзники США, по данным Москвы, выпустили 103 крылатые ракеты. //

Ну теперь понятно для чего путриотические кораблики выдвигались следить вблизи за америкосами - считать в бинокль выпущенные ракетки.

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