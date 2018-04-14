Военная коалиция США, Великобритании и Франции минувшей ночью нанесла авиаудары по территории Сирии

Целями, по заявлению командования, стали объекты, предположительно связанные с сирийской программой создания химического оружия.

Бомбардировка Сирии началась около четырех утра по местному времени, звуки первых авиаударов очевидцы услышали именно в это время. По данным «Сирийской обсерватории прав человека», западная коалиция атаковала три объекта — это исследовательские центры. Два в столице республики Дамаске, один в городе Хомсе. Американское командование утверждает, что кроме лабораторий, бомбардировке подверглись склады химического оружия, а также важный командный пункт армии Башара Асада. В результате авиаудара по Хомсу — трое пострадавших из числа гражданских лиц, — сообщают сирийские правительственные СМИ. Российское информагентство РИА «Новости», ссылаясь на собственный источник, заявило о шестерых раненых. В операции западной коалиции участвовали как авиация, так и флот. Союзники США, по данным Москвы, выпустили 103 крылатые ракеты. В том числе «Томагавки» и управляемые авиабомбы. В Дамаске, тем временем, говорят, что смогли перехватить большую часть снарядов. «Евроньюс» приводит комментарий представителя сирийской армии.

Российский Генштаб утверждает, что участия в операции французских бомбардировщиков не зафиксировал. Пуски ракет, — говорят в Минобороны, — были произведены американской и британской сторонами. Российские ПВО в отражении ночной атаки задействованы не были. Ни один из боеприпасов в зону ответственности подразделений, прикрывающих базы в Тартусе и Хмеймиме, не вошел, — заявил замглавы российского генштаба Сергей Рудской. Жители Дамаска после обстрела собрались на стихийный митинг в центре города. Демонстранты размахивали флагами России и Сирии, выражали поддержаку президенту Башару Асаду и скандировали «Нас не запугать».

Многие российские телеканалы, — отмечает Meduza, — в связи с ночной бомбардировкой Сирии изменили сетки вещания. Информационные выпуски вместо двадцати минут длились около часа, также в эфир вышло ток-шоу, которое не было анонсировано в программе передач.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Иран сделать выбор и перестать поддерживать режим Асада. Об этом он сказал, объявляя минувшей ночью об атаке на Сирию.

В российском посольстве в Вашингтоне это заявление Трампа назвали оскорблением президента Путина. Посол Анатолий Антонов заявил, что это неприемлемо и недопустимо. Соединенные Штаты – обладатель крупнейшего арсенала химического оружия – не имеет права винить другие страны, говорится в заявлении посла.

Президент Путин считает удар по Сирии «актом агрессии, а также нарушением норм и правил международного права». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Путин добавил, что своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии несут страдания мирному населению и потакают террористам. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН «для обсуждения агрессивных действий США и их союзников».

Действия Франции в Сирии, которая вместе с союзниками из США и Великобритании в ночь на субботу нанесла ракетные удары, являются легитимными и обоснованными с точки зрения международного законодательства. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Россия может вернуться к рассмотрению вопроса поставок в Сирию зенитных ракетных систем С-300 после ударов США по этой стране. Об этом сообщил на брифинге в Минобороны начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Он добавил, что «за последние полтора года Россия полностью восстановила систему противовоздушной обороны Сирии и продолжает ее совершенствовать».