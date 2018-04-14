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12:32, 14 апреля 2018

Москва требует от Лондона в течение 10 дней дать ответ по вопросу о сотрудничестве в расследовании отравления Скрипаля

Москва требует от Лондона в течение десяти дней дать ответ по вопросу о сотрудничестве в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Требование направлено через технический секретариат ОЗХО. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Он обвинил британских политиков в том, что они «пытается гнать политическую волну, децибелами своей риторики заглушая голос разума, а Россия хочет разобраться в ситуации спокойно, непредвзято, строго в рамках конвенции о запрещении химического оружия».

Комментарии

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alex_melnikov Алексей Мельников 14 апреля 2018 | 12:38

Ответ из Лондона дан сегодня ночью в Сирии.

evgolius7 14 апреля 2018 | 12:40

Требует..10 дней...
Круто...
Надо было потребовать за 5 дней управится...
А то как-то не очень грозно...

sborisych 14 апреля 2018 | 12:45

evgolius7:
Ответят, а чё не ответить-то..
типа так- "а пшёл ты.."..

sergeev67 14 апреля 2018 | 12:57

А если те в зад пошлют? Придется стрелять по Лондону ракетой с ядерной силовой установкой и непредсказуемой траекторией? Или объявим санкции какие-нибудь? Типа, запретим россиянам есть овсянку?

seryj_wolk 14 апреля 2018 | 12:58

sborisych: Англичане пошлют рфиков в очередной раз и досрочно!

honduras_on_kolyma 14 апреля 2018 | 12:45

Надо бы по словарям пошарить, как будет по-английски "накося выкуси".

arye_11 14 апреля 2018 | 12:54

honduras_on_kolyma:
как будет по-английски "накося выкуси".
______________________________________________
В переводе примерно так:
- Уважаемый Сэр. В последнее время Ваше неподобающее поведение сподвигло меня прийти к мысли, что все наши предыдущие контакты прерываются и в доме вам в дальнейшем отказано.
С превеликим уважением, Джон Хопкинс, эсквайр.

Вот, как-то так.
Не-а. Лучше уже по-русски, кратко и доходчиво - Пошел на йух, казёл.

archibald_dandy_esquire 14 апреля 2018 | 13:37

honduras_on_kolyma: " Надо бы по словарям пошарить, как будет по-английски "накося выкуси". "

Я бы написал, но забанят ;)

snamor 14 апреля 2018 | 12:53

evgolius7: За 5 дней англики могут не догнать.

dorin1987 14 апреля 2018 | 13:24

____: /англики могут не догнать/ - Судя по тому, как вертят РФ с ее "требованиями" до них уже все дошло. И продолжат вертеть. А режим царька РФ продолжит сопельки жевать, и рубль удерживать чтоб не грохнулся.

cuzmich35 14 апреля 2018 | 12:55

alex_melnikov: А мыльниковы из Яблука поддерживают убийство мирных людей в Сирии?
Где Гриша Яблонский с его душераздирающими плачущими речами,в запое?

koshkairina 14 апреля 2018 | 13:01

cuzmich35: похоже, поддерживают-то именно портянки, причем даже убийство собственных сограждан. "Яблоко" давно предлагает уйти из всех засирий и заняться своей немаленькой и не в идеальном состоянии находящейся страной.

cuzmich35 14 апреля 2018 | 13:37

koshkairina: Девушка, вам надо в цирке выступать,а не комментарии давать!
А еще лучше прямо в психушке! Там полно ваших друзей!

eniro 14 апреля 2018 | 13:17

alex_melnikov: Алекс, а как Вам риторика замглавы МИДа? Прямая речь требует джентльменского ответа или " в игнор"?

alex_melnikov Алексей Мельников 14 апреля 2018 | 13:20

eniro:

Этих клоунов МИДа на Западе не принимают всерьез - они пишут только для пропаганды внутри страны.

cuzmich35 14 апреля 2018 | 13:39

alex_melnikov: Выборы 18 марта показали вам,кто является клоуном!
Но похоже,что вы так и не поняли!
А вот Ксюша поняла,и Красовский понял! Теперь они будут срать не на Россию,а себе в кровать.

testmeter 14 апреля 2018 | 12:40

Вам уже предлагали сотрудничать со следствием.
Теперь будете "сотрудничать" с охранниками. В Гааге...

ivan127_4 14 апреля 2018 | 12:47

Как так: "режим" за сотрудничество в расследовании, а "демократия и свобода" против?
По всем канонам общечеловеческих ценностей должно быть наоборот?!

dorin1987 14 апреля 2018 | 13:26

____: Напомните, когда в последний раз подозреваемого в отравлении в РФ привлекали ко следствию в качестве сотрудника? Очень интересно как "режим" поступает в таких ситуациях.

inga_92 14 апреля 2018 | 12:49

Беспредельная наглость.

snamor 14 апреля 2018 | 12:55

inga_92: Беспредельная наглость скрывать результаты расследования.

Беспредельная наглость не провести настоящего суда по делу Литвиненко, после всех их заявлений.

poluputing 14 апреля 2018 | 12:51

с каких пор Джек Потрошитель ультиматумы Скотленд Ярду ставит?

mamiluk 14 апреля 2018 | 12:51

"Москва требует..." ну раз окатили...так обтирайтесь!...Зачем ворчать-то?

jetsam 14 апреля 2018 | 12:55

и через 10 дней что?
памперс сменим или зону ответственности пво растянем?
что будет через 10 дней???
---
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем... в "Спортлото"!
--- (с) В.Высоцкий * Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное — невероятное" из сумасшедшего дома, с Канатчиковой дачи * Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi/671.htm

peresvet73 14 апреля 2018 | 12:56

А то что будет через 10 дней?!))

sergeev67 14 апреля 2018 | 13:00

peresvet73: А то что будет через 10 дней?!))

Возможно, Россия провалится в такую задницу, что ей уже никакой ответ не понадобится.
Так что надо торопиться. Например, пока Лавров к дочке в США не сбежал. Мизулина в Данию, а Железняк в Швейцарию. А то кто будет ответ выслушивать?

udalennyi2 14 апреля 2018 | 13:08

peresvet73: а через 10 дней они дадут ещё 10а потом ещё,и так пока их не пошлют

endymion 14 апреля 2018 | 12:57

А не то что? Самым серьезным образом осудим?

koshkairina 14 апреля 2018 | 12:58

А иначе что?

strannik1745 14 апреля 2018 | 13:03

Я предполагал всегда, что сотрудничество не требуют, а предлагают.

nikto_nikak 14 апреля 2018 | 13:04

Я думаю, что Рябкова, с его неадекватными требованиями, пошлют по известному ему направлению чуть раньше 10 дней.)))))

croaker 14 апреля 2018 | 13:04

Спецслужбам очень хочется знать, где же мы прокололись и в каком месте у нас произошла "утечка".

xknk 14 апреля 2018 | 13:12

Хахахахаха

wojskowy Марек Качоровски 14 апреля 2018 | 13:12

Путин когда сказал знаменитую фразу: "Учите свою жену щи варить". Пришла ответка: "Требуйте от своей жены отчёт в течении 10 дней" А с чего Англия должна какой-то стране отчёт давать? Россия много отчиталась за Грузию, Донбасс, Крым? У Англии тоже есть атомная бомба, так что её пугать бесполезно.

neon999 14 апреля 2018 | 13:12

Чушь какая, "Москва требует от Лондона". Средневековое ханство "Москва" помыкающая и ни во что не ставящая свое население, и современное цивилизованное государство.
А пропагандисты-шавки, прислужники ханского режима с Эха Москвы пытаются поставить их
на одну доску.

jetsam 14 апреля 2018 | 13:15

что будет через 10 дней:
---
Ехали звери в автобусе. Вдруг Заяц закричал: «Звери, кто украл у меня кошелек?»
Звери стали перешептываться, но никто не признался.
Тогда Заяц вновь говорит: «Звери, отдайте кошелек, а то будет, как в прошлый раз».
Удивились звери, забеспокоились.
Заяц опять требует: «Звери, отдайте кошелек, а то будет, как в прошлый раз».
Тут Волк встает, подходит к Зайцу, отдает кошелек и спрашивает: «Заяц, а что было в прошлый раз?»
– «Что было, что было... – отвечает Заяц ворчливо, – украли и не вернули. Вот то и было».
---

salut__521 14 апреля 2018 | 13:20

О как, требует... Следи за средним англицким пальцем, Москва!

puteshestvennik 14 апреля 2018 | 13:21

Сразу после отравления Путин сказал английскому корреспонденту "вы там сами разберитесь у себя а мы тут сельским хозяйством занимаемся." И никакого интереса к отравлению "российских граждан" не было пока дипломатов не выслали и не опозорили на весь мир. Так что на фоне предыдущего поведения эти вопросы выглядят как клоунада.

grishakras 14 апреля 2018 | 13:38

Этот мид выглядит все смешнее.

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