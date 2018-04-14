"Президент Путин считает удар по Сирии «актом агрессии, а также нарушением норм и правил международного права"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Путин добавил, что своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению и потакают террористам. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН «для обсуждения агрессивных действий США и их союзников».

Действия Франции в Сирии, которая вместе с союзниками из США и Великобритании в ночь на субботу нанесла ракетные удары, являются легитимными и обоснованными с точки зрения международного законодательства. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Российское посольство в Вашингтоне обвинило США в оскорблении президента Путина. Видимо, имеется в виду заявление президента Трампа о том, что химическая атака в Сирии – результат неспособ6ности Владимира Путина сдержать обещание стать гарантом уничтожения сирийского химического оружия. Об этом президент США заявил, объявляя минувшей ночью об атаке на Сирию. «Оскорблять президента России неприемлемо и недопустимо. США – обладатель крупнейшего арсенала химического оружия – не имеет права винить другие страны», — говорится в заявлении посла Анатолия Антонова.