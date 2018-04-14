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12:30, 14 апреля 2018

Президент Путин считает удар по Сирии «актом агрессии, а также нарушением норм и правил международного права»

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Путин добавил, что своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению и потакают террористам. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН «для обсуждения агрессивных действий США и их союзников».

Действия Франции в Сирии, которая вместе с союзниками из США и Великобритании в ночь на субботу нанесла ракетные удары, являются легитимными и обоснованными с точки зрения международного законодательства. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Российское посольство в Вашингтоне обвинило США в оскорблении президента Путина. Видимо, имеется в виду заявление президента Трампа о том, что химическая атака в Сирии – результат неспособ6ности Владимира Путина сдержать обещание стать гарантом уничтожения сирийского химического оружия. Об этом президент США заявил, объявляя минувшей ночью об атаке на Сирию. «Оскорблять президента России неприемлемо и недопустимо. США – обладатель крупнейшего арсенала химического оружия – не имеет права винить другие страны», — говорится в заявлении посла Анатолия Антонова.

Комментарии

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nik213 14 апреля 2018 | 13:15

Высунулся плешивый на четвёртый день. И опять: врёт да бахвалится, бахвалится да врёт,..

salut__521 14 апреля 2018 | 13:16

//а также нарушением норм и правил международного права»//

Нормалист и правовик хренов после аннексии Крыма чего-то там еще вякает...

andre5 14 апреля 2018 | 13:22

Сегодня в каком-нибудь шоу уродцев от соловьёва -- выступающие там пациенты до припадка и белой горячки себя доведут...

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serg05 14 апреля 2018 | 13:27

"Президент Путин считает удар по Сирии «актом агрессии, а также нарушением норм и правил международного права"

А присоединение Крыма и агрессия на востоке Украины в нарушение международных и двусторонних соглашениях это не нарушением норм и правил международного права? Нельзя требовать к себе нормального отношения, когда сам беспардонно относишься ко всем.

demosua 14 апреля 2018 | 13:29

"США ... не имеет права винить другие страны»" - а Россия имеет... И на Крым, и на Сирию, и на Донбасс

marika919 14 апреля 2018 | 13:30

Путин выступил гарантом уничтожения хим оружия, но ничего не сделал. Так что на этот раз все правильно трамп сказал . Путин неспособен ничего гарантировать. Он неспособен уже в своей стране ничего гарантировать.

(комментарий скрыт)

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