Президент Путин считает удар по Сирии «актом агрессии, а также нарушением норм и правил международного права»
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Путин добавил, что своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению и потакают террористам. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН «для обсуждения агрессивных действий США и их союзников».
Действия Франции в Сирии, которая вместе с союзниками из США и Великобритании в ночь на субботу нанесла ракетные удары, являются легитимными и обоснованными с точки зрения международного законодательства. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Российское посольство в Вашингтоне обвинило США в оскорблении президента Путина. Видимо, имеется в виду заявление президента Трампа о том, что химическая атака в Сирии – результат неспособ6ности Владимира Путина сдержать обещание стать гарантом уничтожения сирийского химического оружия. Об этом президент США заявил, объявляя минувшей ночью об атаке на Сирию. «Оскорблять президента России неприемлемо и недопустимо. США – обладатель крупнейшего арсенала химического оружия – не имеет права винить другие страны», — говорится в заявлении посла Анатолия Антонова.
Комментарии56
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nik213 14 апреля 2018 | 13:15
Высунулся плешивый на четвёртый день. И опять: врёт да бахвалится, бахвалится да врёт,..
salut__521 14 апреля 2018 | 13:16
//а также нарушением норм и правил международного права»//
Нормалист и правовик хренов после аннексии Крыма чего-то там еще вякает...
andre5 14 апреля 2018 | 13:22
Сегодня в каком-нибудь шоу уродцев от соловьёва -- выступающие там пациенты до припадка и белой горячки себя доведут...
serg05 14 апреля 2018 | 13:27
"Президент Путин считает удар по Сирии «актом агрессии, а также нарушением норм и правил международного права"
А присоединение Крыма и агрессия на востоке Украины в нарушение международных и двусторонних соглашениях это не нарушением норм и правил международного права? Нельзя требовать к себе нормального отношения, когда сам беспардонно относишься ко всем.
demosua 14 апреля 2018 | 13:29
"США ... не имеет права винить другие страны»" - а Россия имеет... И на Крым, и на Сирию, и на Донбасс
marika919 14 апреля 2018 | 13:30
Путин выступил гарантом уничтожения хим оружия, но ничего не сделал. Так что на этот раз все правильно трамп сказал . Путин неспособен ничего гарантировать. Он неспособен уже в своей стране ничего гарантировать.