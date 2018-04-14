В Шатуре начинается митинг за закрытие местной свалки
В Шатуре на площади перед библиотекой на улице Жарова начинается митинг за закрытие местной свалки. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Игорь Воронин.
«У нас очень большая свалка. Если в прошлом году сюда завезли 80 тысяч тонн мусора, то в этом году планируется завезти уже 200 тысяч. Свалка занимает размер футбольного поля, имеет высоту с девятиэтажный дом и источает резкий запах», — отметил он.
Воронин добавил, что митинг согласован с властями.
Комментарии1
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ivan127_4 14 апреля 2018 | 12:41
Опять про свалки....
Что, новость о победоносной победе пиндосов в Сирии уже протухла?