В Шатуре начинается митинг за закрытие местной свалки

В Шатуре на площади перед библиотекой на улице Жарова начинается митинг за закрытие местной свалки. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Игорь Воронин.

«У нас очень большая свалка. Если в прошлом году сюда завезли 80 тысяч тонн мусора, то в этом году планируется завезти уже 200 тысяч. Свалка занимает размер футбольного поля, имеет высоту с девятиэтажный дом и источает резкий запах», — отметил он.

Воронин добавил, что митинг согласован с властями.