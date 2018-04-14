Чешский и американский кинорежиссер Милош Форман скончался в США на 87-м году жизни

Чешский и американский кинорежиссер Милош Форман, создатель фильмов «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей», скончался в США на 87-м году жизни.

Творчество Милоша Формана стало эпохой для мирового кино, сказал «Эху Москвы» обозреватель радиостанции «Маяк» и «Вести-фм» Антон Долин.

«Милош Форман — это даже несколько эпох для кино, как европейского, так и американского, да и вообще мирового. Для широкого зрителя в России — это, прежде всего, автор «Полета над гнездом кукушки», великой картины 1975 года, которая удостоилась пяти главных «Оскаров». Этот фильм — символ стремления к свободе, борьбы с тоталитарным мышлением и поведением. Он был важен для всех», — отметил Долин.

С точки зрения эксперта, Форман «всегда оставался критиком реальности». «Это один из важнейших режиссеров XX века. Притом, что из 12 его фильмов только 3 были сделаны в Чехии, я думаю, что мы имеем полное право назвать его одним из самых важных персонажей чешской культуры», — заключил Долин.

Жена режиссера Мартина сообщила, что Форман скончался после недолгой болезни.