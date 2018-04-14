Митинг против мусорного полигона Ядрово проходит на Волоколамском шоссе у памятника саперам-героям

Участники акции требуют полностью закрыть полигон. Митинг разрешен местной администрацией. По данным организаторов, в нем участвует около пятисот человек. В 13 часов местные жители намерены провести еще один согласованный митинг – возле мусорной свалки Ядрово.

Активистов «Левого фронта» задержали, когда они пытались добраться до митинга против свалки «Ядрово» в Волоколамске, рассказал радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения Сергей Удальцов.

«Сегодня представители «Левого фронта» направлялись на митинг в Волоколамском районе, недалеко от мусорного полигона «Ядрово». Однако по дороге одну из машин остановили сотрудники ГИБДД. С ними были люди в штатском», — рассказал он.

Как отметил Удальцов, сотрудники полиции заявили, что располагают информацией о наличии в машине «запрещенных предметов и подготовке акта экстремистского характера», после чего задержали активистов. По словам координатора «Левого фронта», «сейчас их досматривают без объяснения причин».

Удальцов назвал эти действия незаконными. С его точки зрения, они направлены на то, чтобы активисты «Левого фронта» не участвовали в митинге за закрытие свалки «Ядрово».

Напомним, акции протеста запланированы сегодня во многих подмосковных городах, рядом с которыми расположены свалки, в том числе, в Волоколамске, Дмитрове, Коломне, Клину и Сергиевом Посаде.