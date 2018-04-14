Митинг против мусорного полигона Ядрово проходит на Волоколамском шоссе у памятника саперам-героям
Участники акции требуют полностью закрыть полигон. Митинг разрешен местной администрацией. По данным организаторов, в нем участвует около пятисот человек. В 13 часов местные жители намерены провести еще один согласованный митинг – возле мусорной свалки Ядрово.
Активистов «Левого фронта» задержали, когда они пытались добраться до митинга против свалки «Ядрово» в Волоколамске, рассказал радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения Сергей Удальцов.
«Сегодня представители «Левого фронта» направлялись на митинг в Волоколамском районе, недалеко от мусорного полигона «Ядрово». Однако по дороге одну из машин остановили сотрудники ГИБДД. С ними были люди в штатском», — рассказал он.
Как отметил Удальцов, сотрудники полиции заявили, что располагают информацией о наличии в машине «запрещенных предметов и подготовке акта экстремистского характера», после чего задержали активистов. По словам координатора «Левого фронта», «сейчас их досматривают без объяснения причин».
Удальцов назвал эти действия незаконными. С его точки зрения, они направлены на то, чтобы активисты «Левого фронта» не участвовали в митинге за закрытие свалки «Ядрово».
Напомним, акции протеста запланированы сегодня во многих подмосковных городах, рядом с которыми расположены свалки, в том числе, в Волоколамске, Дмитрове, Коломне, Клину и Сергиевом Посаде.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 14 апреля 2018 | 12:12
Властные жулики, воры и бандиты вырубают леса, отравляют воздух и воду, превращая Россию в вонючую ядовитую и ядерную свалку.
Зато растёт величие Отчизны!
evgolius7 14 апреля 2018 | 12:38
Россия - великая держава ничего кроме пердежа не производящая.
Пердёж велик и могуч...запах по всей земле идёт.
y3emen1 14 апреля 2018 | 12:21
А вот вова грит, что нету никакого хим. оружия, и не было никогда, и помойки у нас не воняют, и скрипалей ихтамнет
murad_manapov 14 апреля 2018 | 12:26
как бы власть не снесла памятник героям-саперам после таких митингов.
koshkairina 14 апреля 2018 | 13:05
Конечно, полицейские "располагают информацией" обо всех запрещенных предметах, которые собираются подложить в машину при "досмотре"(((