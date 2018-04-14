Многие страны-члены ЕС и НАТО поддержали авиаудар США, Великобритании и Франции по Сирии

Генсек ООН Антониу Гуттериш также не стал осуждать действия коалиции, но он не выразил прямой поддержки операции.

Гуттериш призвал страны-члены ООН соблюдать устав организации, говорится в его обращении. В нем также говорится о недопустимости использования химического оружия. США ранее называли в качестве причины удара по Сирии предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте, совершенную, как считают на Западе, правительством Башара Асада. Между тем глава Европейского совета Дональд Туск поддержал операцию США, Великобритании и Франции. По его словам, ЕС «будет поддерживать наших союзников на стороне правосудия». С Туском согласилась и канцлер Германии Ангела Меркель: она назвала удар по Сирии «соразмерным». О пропорциональности операции говорил и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, атака предназначалась для того, чтобы «разубедить сирийский режим продолжать свои преступные действия». Ле Дриан также считает, что сирийский конфликт угрожает безопасности Франции и Европы. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прямо не поддержал операцию, но назвал неприемлемым применение химоружия.

Президент Путин считает удар по Сирии «актом агрессии, а также нарушением норм и правил международного права». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Путин добавил, что своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии несут страдания мирному населению и потакают террористам. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН «для обсуждения агрессивных действий США и их союзников».

Россия может вернуться к рассмотрению вопроса поставок в Сирию зенитных ракетных систем С-300 после ударов США по этой стране. Об этом сообщил на брифинге в Минобороны начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он добавил, что «за последние полтора года Россия полностью восстановила систему противовоздушной обороны Сирии и продолжает ее совершенствовать».