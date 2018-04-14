Многие страны-члены ЕС и НАТО поддержали авиаудар США, Великобритании и Франции по Сирии
Генсек ООН Антониу Гуттериш также не стал осуждать действия коалиции, но он не выразил прямой поддержки операции.
Гуттериш призвал страны-члены ООН соблюдать устав организации, говорится в его обращении. В нем также говорится о недопустимости использования химического оружия. США ранее называли в качестве причины удара по Сирии предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте, совершенную, как считают на Западе, правительством Башара Асада. Между тем глава Европейского совета Дональд Туск поддержал операцию США, Великобритании и Франции. По его словам, ЕС «будет поддерживать наших союзников на стороне правосудия». С Туском согласилась и канцлер Германии Ангела Меркель: она назвала удар по Сирии «соразмерным». О пропорциональности операции говорил и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, атака предназначалась для того, чтобы «разубедить сирийский режим продолжать свои преступные действия». Ле Дриан также считает, что сирийский конфликт угрожает безопасности Франции и Европы. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прямо не поддержал операцию, но назвал неприемлемым применение химоружия.
Президент Путин считает удар по Сирии «актом агрессии, а также нарушением норм и правил международного права». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Путин добавил, что своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии несут страдания мирному населению и потакают террористам. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН «для обсуждения агрессивных действий США и их союзников».
Россия может вернуться к рассмотрению вопроса поставок в Сирию зенитных ракетных систем С-300 после ударов США по этой стране. Об этом сообщил на брифинге в Минобороны начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Он добавил, что «за последние полтора года Россия полностью восстановила систему противовоздушной обороны Сирии и продолжает ее совершенствовать».
Комментарии77
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timwlad70 14 апреля 2018 | 13:14
Многие страны-члены ЕС и НАТО поддержали авиаудар США, Великобритании и Франции по Сирии
Генсек ООН Антониу Гуттериш также не стал осуждать действия коалиции, но он не выразил прямой поддержки операции.
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Ну чё господа либералы ,западная леберастия использует право сильного чтобы кормится за счёт разгрома более алчной и значит и более слабой либерастии.
Говорилось же вам,учите историю с периода 1934 года по 1939 год.
14 июня 1934 года СССР пригласил все заинтересованные государства присоединиться к Восточному пакту. Чехословакия (2 июля), Латвия, Эстония (29 июля) и Литва (3 августа) выразили своё согласие, Финляндия уклонилась от ответа. Эстония и Латвия в качестве условия присоединения требовали участия в пакте Германии и Польши; Великобритания согласилась поддержать Восточный пакт только в том случае, если Германия будет включена не только в сам пакт, но и в двусторонний франко-советский договор; Франция и СССР согласились.
Провал[править | править код]
Восточный пакт не удалось осуществить из-за отказа в участии со стороны Германии (11 сентября 1934) и Польши (27 сентября 1934). После убийства Барту 9 октября 1934 года его преемник Лаваль переориентировал политику Франции на сотрудничество с Германией.
И так господа либералы,инквизиция для вас это реальность и это неизбежно и политическими указами это не отменить так как все кушать хотят и при этом не работая ,но занимаясь болтовнёй.
polikarpich 14 апреля 2018 | 13:21
timwlad70: Так к чему, всё же, вот эти все нафталинные и быльём поросшие события?
При чём здесь либералы, к коим себя причисляет и некий В.В. Путин?
А про то, кто за чей счёт кормится и кто использует "право сильного", поинтересуйтесь у этого самого ботексфюрера.
timwlad70 14 апреля 2018 | 13:42
polikarpich: Так к чему, всё же, вот эти все нафталинные и быльём поросшие события?
При чём здесь либералы, к коим себя причисляет и некий В.В. Путин?
А про то, кто за чей счёт кормится и кто использует "право сильного", поинтересуйтесь у этого самого ботексфюрера.
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Ну вообще то дебил дегенерат помойный polikarpich,в 1914 году Адольф Гитлер сидел в окопах Первой Мировой Войны которую и развязали либералы чтобы прокормится истребляя более слабых.И так продолжалось до 1954 года.
Учите истрию на основе социальной политическое приемственности,а не по еврейским лозунгам о вождизме чтобы скрыть то,что евреи на этом холокосте выстроили Израиль.
И тепрь тоже зажрались как скот обезъяний и влпят о кошмарах инквизиции которую устраивают сами евреи коли им тоже кушать хочется за счёт других.
Так что не надо зацикливатся на определениях победивших садистов которые комятся истребляя более слабых.