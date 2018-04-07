«Яблоко» проведет митинг в защиту стадиона «Красная стрела» на северо-востоке Москвы

Партия «Яблоко» в субботу 14 апреля проведет митинг в защиту стадиона «Красная стрела» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин.

«Московское «Яблоко» в субботу 14 апреля проводит митинг против застройки стадиона «Красная стрела» на северо-востоке Москвы, в Лосинке. Жители возмущены планами застройки этого народного общедоступного стадиона. Они не понимают, почему у них отнимают стадион, почему их детей лишают возможности заниматься спортом», — сказал он.

Митрохин отметил, что Акционерное Общество «Спортивный клуб «Красная стрела» в свое время приобрело в аренду стадион, но теперь хочет «извлечь прибыль, застроив его коммерческим жильем».

«Мы выражаем категорический протест и требуем от правительства Москвы немедленно отменить соответствующее постановление, запретить застройку стадионов в Москве в принципе и расторгнуть договор аренды с теми коммерческими организациями, которые захватывают стадионы с целью извлечения из них коммерческой прибыли», — заключил он.

Митинг состоится в 13.00 около кинотеатра «Орион», по адресу – ул. Летчика Бабушкина, д. 26.