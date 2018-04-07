«Большим человеком и великим кинематографистом» запомнит Милоша Формана режиссер Гарри Бардин
«Большим человеком и великим кинематографистом» запомнит чешского и американского режиссера Милоша Формана режиссер Гарри Бардин. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Очень большой был человек и великий кинематографист. Мне не стыдно сказать, что я рос на его фильмах. Это пример человека, который бежал на свободу, за свободой, и у него это получилось. Его фильмы живут внутри и подпитывают меня», — сказал Бардин.
Двукратный лауреат премии «Оскар» за лучшую режиссерскую работу Милош Форман скончался в США 13 апреля на 87 году жизни после непродолжительной болезни.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт