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Эксклюзив Эха 11:39, 14 апреля 2018

«Большим человеком и великим кинематографистом» запомнит Милоша Формана режиссер Гарри Бардин

«Большим человеком и великим кинематографистом» запомнит чешского и американского режиссера Милоша Формана режиссер Гарри Бардин. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Очень большой был человек и великий кинематографист. Мне не стыдно сказать, что я рос на его фильмах. Это пример человека, который бежал на свободу, за свободой, и у него это получилось. Его фильмы живут внутри и подпитывают меня», — сказал Бардин.

Двукратный лауреат премии «Оскар» за лучшую режиссерскую работу Милош Форман скончался в США 13 апреля на 87 году жизни после непродолжительной болезни.

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