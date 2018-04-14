Россия может вернуться к вопросу о поставках ракетных комплексов С-300 в Сирию и другие страны
Об этом заявил замначальника Генштаба Сергей Рудской в эфире Российского телевидения. «Несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса», – сказал Рудской.
Комментарии38
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deti_sgoreli_izza_karlika 14 апреля 2018 | 11:36
Вопрос ватникам и портянкам - за чей счет будут поставляться с-300?
pavelmistery 14 апреля 2018 | 11:38
Минуточку, а разве в Сирии не стоят C-400, которые доставили туда после того, как Турция сбила российский военный самолет? )
polba 14 апреля 2018 | 11:51
pavelmistery: Стоят. Российские. Прикрывают российские базы. В зоне их ответственности давным-давно никто не летает.
evgolius7 14 апреля 2018 | 11:59
Когда в июне 1982 года израильские ВВС полностью уничтожили в долине Бекаа мощную сирийскую группировку сил и средств противовоздушной обороны "Феда", едва ли не больший, чем сами сирийцы, шок испытали в Москве.
"Сирийские ВВС разбиты, ракеты "земля-воздух" бесполезны, без прикрытия с воздуха армия не может сражаться", – констатировал в своем докладе Хафезу Асаду министр обороны Сирии генерал Мустафа Тлас.
Первыми его публично подняли ливийцы. Джеллуд, ближайший соратник Каддафи, вызвав ночью советского посла, чуть ли не кричал на него: "Сирийская авиация и ПВО фактически уничтожены. Советское оружие оказалось неэффективным против самого современного американского оружия".
Затем и сам Каддафи, собрав у себя послов соцстран, заявил: "Оружие, которое мы у вас покупаем, – детские игрушки.
Танки и ракетные установки горят, как картонки".
ivan127_4 14 апреля 2018 | 12:03
pavelmistery: Туда где они стоят пиндосы и Ко не рискнули пульнуть ни одной ракеты. Как думаете - почему?
old44 14 апреля 2018 | 12:07
ivan127_4: может потому, что решили не унижать сами знаете кого ?
ivar1964 14 апреля 2018 | 11:40
deti_sgoreli_izza_karlika: Дайте им три попытки! С одной не сообразят!
metlag 14 апреля 2018 | 11:55
ivar1964: Россия может вернуться к вопросу о поставках ракетных комплексов С-300 в Сирию
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А Израитль вернется к вопросу об их уничтожении по мере поступления в Сирию.
он их уже дважды уничтожал сразу после разгрузки.
Россия поняла его просьбу больше не поставлять.
y_y_y 14 апреля 2018 | 11:57
ivar1964:
Попытка номер раз!
Нефть в обмен на зенитки. ;)
lager23 14 апреля 2018 | 12:00
рудской трепло!Никто его не слушает!
vaka257 14 апреля 2018 | 12:09
deti_sgoreli_izza_karlika: Ватникам надо уяснить,что Путин гопник,а не самурай.Он не Карп,он Промокашка....
mikhail_spb_ 14 апреля 2018 | 11:40
А сирийцы готовы оплатить российские зенитки?
Или опять в кредит?
Кстати, почему-то российские коллекторы сдирают шкуры только с безропотного народонаселения, а тем странам, которые задолжали миллионы и миллиарды, долги списываются.
ivar1964 14 апреля 2018 | 11:42
mikhail_spb_: В кредит. Невозвращаемый. Потребовать будет не с кого.
snamor 14 апреля 2018 | 11:56
ivar1964: Подарят за пару новых баз
eniro 14 апреля 2018 | 11:56
mikhail_spb_: Это Миша, называется "Большая политика". Не мешайте Вашим придуркам морщить лоб, ездить в оплаченные командировки, получать суточные в валюте, балдеть с экзотческой кухни и жить в отелях 4-5 *(якобы за счет принимающей стороны), а по приезду получать ордена за оху...... заслуги.
vladimir1_57 14 апреля 2018 | 11:41
Спрос на российские средства ПВО резко возрастет .... спасибо агенту Трампу )
anemon 14 апреля 2018 | 11:56
vladimir1_57: Если бы за них еще и платили. Г-но, кстати, комплексы (наши самолеты в Сирии - не защитили), но дареному коню в зубы не смотрят.
vladimir1_57 14 апреля 2018 | 11:58
anemon: Заплатят Саудовская Аравия, Катар ...
Сирии зачтется бонусом за рекламу
А агента Трампа наградят орденом и очередным званием ))
opiatnovyi63 14 апреля 2018 | 11:42
И что толку? Асада никто и ничего не спасёт..
ulagai 14 апреля 2018 | 11:43
Эта куча железа только для развитых стран:Нигерия,Зимбабве,КНДР.
vaka257 14 апреля 2018 | 11:43
Американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн заявил, что удары по силам президента Сирии Башара Асада должны стать для него посланием, что последствия использования химического оружия будут для него дороже, чем возможная выгода...
zabava 14 апреля 2018 | 12:10
vaka257: Ты вся в печали, царица. Верно белены объелась и заголосила о выгоде. Трамп это оценит. Станок работает для покрытия $20 триллионов, новыми бумажками МММ за счёт всего мира. Вечная пааамять!
maestro_air 14 апреля 2018 | 11:43
Сколько там у Сирии долга?
vladimir1_57 14 апреля 2018 | 11:51
maestro_air: Сколько там у Сирии долга?
\\
Намного меньше чем у Израиля, всего 1 млрд. $
vsveter 14 апреля 2018 | 11:46
Нужно поставлять не только средства ПВО. Сирии пригодились бы ракеты, которые могут нанести ответный удар по американским посудинам. Бандитов нужно уничтожать.
lager23 14 апреля 2018 | 12:05
vsveter:Сирии пригодились бы ракеты, которые могут нанести ответный удар по американским посудинам
//////
нам бы такие "посудины" взамен Кузи..... не правда ли?
vaka257 14 апреля 2018 | 11:47
"Россия должна решить, продолжит ли она идти по темному пути
или присоединится к цивилизованным странам как сила, выступающая за мир и стабильность", - заявил Трамп, комментируя ночные удары по Сирии...
polba 14 апреля 2018 | 11:53
vaka257: Цивилизованные, это те, что по своим хотелкам объявляют неугодных "варварами" и "цивилизовывают" их бомбами до состояния каменного века.
Сомали, Ливия, Афганичтан, Ирак, Йемен...
lager23 14 апреля 2018 | 12:09
polba: ..... а, от наших бомб сады расцветают и золотые фонтаны бьют в кадыровском саду, не правда ли?
perrrkele_satttana 14 апреля 2018 | 11:54
Мы очень благодарны России за ракеты "Земля-воздух", а можно получить ракеты "Земля-цель" ?
vaka257 14 апреля 2018 | 11:55
Песец! Из каждого утюга вешают о возможности ядерной войны. Вот это достижение 18-ти лет Путинского правления! При "проклятом алкаше Ельцине" в "лихие 90-е" о таком и помыслить было невозможно. Обалденная внешняя политика! Браво!!!...
j_partizan 14 апреля 2018 | 11:56
просьбу некоторых наших западных партнеров
_______
Просьбы хорошо подкреплялись деньгами, не так ли?
Теперь у чинуш семьи на Западе, а страна в дерьме.
smith_1984_ 14 апреля 2018 | 11:57
хороший повод появился у Сирии для поставки им ПВО.
peresvet73 14 апреля 2018 | 12:01
Задаром Путя и Ко будут раздавать вооружение дикарям.
ivan127_4 14 апреля 2018 | 12:01
С-125 эффективно и с толком утилизировали, теперь можно и обновить парк.
starsbo 14 апреля 2018 | 12:05
Главное что скажут партнеры а не союзники. ....Пацан сказал - пацан сделал , а это Шнырь подзаборный а не пацан.
moncegorskyi 14 апреля 2018 | 12:09
Это те комплексы, которые не видят ракет из-за кривизны земли, ась? Так там, в Сирии еще с прошлого раза после томагавкопада, наши хенералы заявили что уж теперь мы полностью сирийцев накрыли своим противоракетным зонтиком. И что, опять... твоя песня хороша, начинай сначала"... Снова лапшу своей жующей вате а ля " теперь то мы уж точно поставим наши пупер-супер ракеты сирийцам"... Так они уже по заявлениям командования давно там охраняют Ассада в виде зонтика. Что опять снова мультики будем смотреть нашего ФСЕ.
mas_mas 14 апреля 2018 | 12:11
Ни С-300, ни С-400 ни разу не принимали участие в реальных боевых действиях Ни разу. Только учения и только на российской территории с российскими-же отчётами об этих учениях.