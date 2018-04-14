Россия может вернуться к вопросу о поставках ракетных комплексов С-300 в Сирию и другие страны

Об этом заявил замначальника Генштаба Сергей Рудской в эфире Российского телевидения. «Несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса», – сказал Рудской.