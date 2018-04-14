США, Великобритания и Франция во время ночной атаки выпустили по Сирии более ста ракет

Об этом сообщает российское министерство обороны. При этом военное ведомство утверждает, что значительная часть ракет была сбита. В Минобороны также сообщили, что по военному аэродрому Думайр под Дамаском было выпущено 12 крылатых ракет, и все они были перехвачены.

Между тем, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что попытки сбить ракеты коалиции были зафиксированы, однако ему неизвестно о каких-либо потерях у сил США.



Россия не зафиксировала участия французской авиации в ударе по Сирии. Об этом заявил замначальника Генштаба Сергей Рудской. По его словам, российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет – как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании. Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано, — сказал Рудской.

Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения действий США и их союзников в Сирии. Об этом заявил президент Путин. Он добавил, что Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию.

Российские сенаторы задействуют парламентскую дипломатию и будут обсуждать с коллегами из других стран ситуацию в Сирии, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. В эфире телеканала РБК Андрей Климов сказал, что военного ответа на удары США не будет. Россия должна созвать Совет Безопасности ООН в связи с ударом, нанесенным США и союзниками по Сирии, и потребовать наказания для агрессоров, сказал Климов.