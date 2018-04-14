США, Великобритания и Франция во время ночной атаки выпустили по Сирии более ста ракет
Об этом сообщает российское министерство обороны. При этом военное ведомство утверждает, что значительная часть ракет была сбита. В Минобороны также сообщили, что по военному аэродрому Думайр под Дамаском было выпущено 12 крылатых ракет, и все они были перехвачены.
Между тем, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что попытки сбить ракеты коалиции были зафиксированы, однако ему неизвестно о каких-либо потерях у сил США.
Россия не зафиксировала участия французской авиации в ударе по Сирии. Об этом заявил замначальника Генштаба Сергей Рудской. По его словам, российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет – как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании. Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано, — сказал Рудской.
Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения действий США и их союзников в Сирии. Об этом заявил президент Путин. Он добавил, что Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию.
Российские сенаторы задействуют парламентскую дипломатию и будут обсуждать с коллегами из других стран ситуацию в Сирии, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. В эфире телеканала РБК Андрей Климов сказал, что военного ответа на удары США не будет. Россия должна созвать Совет Безопасности ООН в связи с ударом, нанесенным США и союзниками по Сирии, и потребовать наказания для агрессоров, сказал Климов.
Комментарии44
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fun43 14 апреля 2018 | 11:36
"Если последует удар со стороны Америки, ракеты будут сбиты, а также будут поражены объекты, с которых производились залпы", - заявил 11 апреля посол РФ в Ливане.
jetsam 14 апреля 2018 | 11:40
fun43: посол дипломат.
он же не уточнил, чем поражены будут.
в их сторону мы пукнули и поразили.
все чики-пуки... за слова ответили.
maxcarev 14 апреля 2018 | 11:45
jetsam: Пока америкосы херачили Дамаск, Путин херачил Навку
snamor 14 апреля 2018 | 11:48
maxcarev: Путин просто позволил Трампу сохранить лицо.
maxcarev 14 апреля 2018 | 11:54
snamor: А если Трамп расхерачит томагавками Ново.Огарево - поможет ли зато ему выиграть следующие выборы?
snamor 14 апреля 2018 | 12:00
maxcarev: Выборы где, на радиоктивном пепле?
anticolorad 14 апреля 2018 | 11:58
snamor: ты, портян, это в каждой ветке кукарекаешь. Но правда в том, что твоего карлика в грошь никто уже не ставит и ему указали место у параши (на его языке, чтоб он понял). и ему только и остается "осуждать самым решительным образом".
snamor 14 апреля 2018 | 12:02
anticolorad: Глупо думать, что вот такие удары, в том виде, котором они были сделаны, не были согласованны с Кремлём. Просто глупо.
Да и жалкий ответ, если честно, какие потери у Асада?
cilovit 14 апреля 2018 | 12:05
snamor: "Целями удара были, в том числе, и авиационные базы сирийских ВВС. Данные объективного контроля говорят о следующем. По аэродрому Дювали в ударе участвовало четыре ракеты — все сбиты. По аэродрому Думейр — 12 ракет, все сбиты. По аэродрому Блэй — 18 ракет, все сбиты. По аэродрому Шайрат — 12 ракет, все сбиты. Аэродромы не пострадали"
cilovit 14 апреля 2018 | 12:08
cilovit: из девяти ракет, запущенных по неиспользуемому аэродрому Меззе, сбито пять. Кроме того, из 16 ракет, выпущенных по аэродрому Хомс, уничтожено 13, при этом серьезных разрушений не наблюдается.
tvitov66 14 апреля 2018 | 11:49
Банальная игра слов - перехвачены не значит сбиты, а лишь взяты на сопровождение как цель ...
nikto_nikak 14 апреля 2018 | 11:54
maxcarev: А ты почем знаешь? Может, эта, Пескова...типа воспитывал...За пургу....)))))
nikto_nikak 14 апреля 2018 | 11:52
fun43: Засранец, он и в Ливане засранец.))))
meteor1908 14 апреля 2018 | 11:36
Сидели в бункере и считали ракеты? Министерство обороны? А обороняться не пробовали?
andreyko_75 14 апреля 2018 | 11:44
Военная интервенция США против Сирии.
В Минобороны России сообщили, что в отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе.
В военном ведомстве уточнили, что США, Великобритания и Франция выпустили по целям в Сирии более 100 ракет.По заявлениям МО РФ средствами ПВО Сирии из 103 ракет сбито 71.
Места дислокации российских войск были прикрыты с воздуха современными С-300,С-400,Панцирь-С1,Панцирь-С2,РЭБ последних разработок.США побоялись ударить по войскам России а вдруг получат ответку.
Россия сегодня заявила что прорабатывается вопрос поставок С-300 в Сирийскую армию.
jetsam 14 апреля 2018 | 11:50
andreyko_75: болоболка - ссылку на сайт МО, где они "заявляем...".
иначе этот треп из методички "в помощь идиотам" не засчитан...
severino 14 апреля 2018 | 11:58
jetsam: vaka257: Смотреть брифинги надо, а не сидеть только на Эхе.. Впрочем вам, на Украине простительно. Информации никакой.
lager23 14 апреля 2018 | 11:56
andreyko_75: брехня!
nikto_nikak 14 апреля 2018 | 11:56
andreyko_75: Ну конешно...))))Обосрались они дальше некуда. Им бы еще торпеду с ракетой с ядерными двигателями - весь тогда от их поноса задохнется....))))0
vaka257 14 апреля 2018 | 11:37
Когда Трамп и Ко уже расхерачили три объекта в Сирии, как и планировали, важно ли, сколько ракет перехватили ПВО?
Мне нет, а вот пациентов это очень волнует! (сильно их окунули мордой в говно, или не очень)...
sergrostov 14 апреля 2018 | 11:52
vaka257: Мне нет, а вот пациентов это очень волнует! (сильно их окунули мордой в говно, или не очень)...
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Расхерачить за 200 млн долларов три пустых здания и потерять 2/3 запущенных ракет, - тут ,мадам,ваших господ,макнули в говно по всякое не могу.
jetsam 14 апреля 2018 | 11:56
sergrostov: почему обязательно пустых?
может там 700 ихтемнетов было? а может 1100?
ихтамнетов не сосчитать же...
anticolorad 14 апреля 2018 | 12:00
sergrostov: портян, по этому поводу есть анекдот в точку:
Семидесятилетний пациент пришел к сексопатологу с жалобой на половую слабость.
- И как часто Вы теперь имеете секс?
- Ну-у... раз в две-три недели.
- Ну что ж, в Вашем возрасте это прекрасно.
- Да, но мой сосед, который куда старше меня говорит что спит с женой каждую ночь.
- И Вы говорите! Кто Вам мешает?
nikto_nikak 14 апреля 2018 | 11:58
vaka257: Из того что показывали, как типа сирийцы "оборонялись", я не увидел ни одного перехвата крылатой ракеты. Да их и не могло быть. Самоликвидаторы сирийских ракет ПВО срабатывали - это было.)))))
mikhail_spb_ 14 апреля 2018 | 11:37
Переждав удар коалиции, из всех щелей вылезли тролли властных жуликов, воров и бандитов.
jetsam 14 апреля 2018 | 11:38
@Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано@
надо же. и ОЗХО мы задергали вопросами по участию франции в анализах...
что-то франция у нас поперек горла стоит... все мистрали не простим никак...
nikto_nikak 14 апреля 2018 | 12:00
jetsam: Ага, только все утро показывали как Рафали вылетали на боевое задание...)))))
snamor 14 апреля 2018 | 12:07
nikto_nikak: Французы обманули Трампа.))
snamor 14 апреля 2018 | 12:10
snamor: skp: snamor: Опять Россия раскалывает Запад.)
Ох уж этот Путин, вот же зараза.))
ivan127_4 14 апреля 2018 | 11:39
выпустили по Сирии более ста ракет
_____
Значит должны быть сто целей и сто видеоподтверждений попаданий. Где можно посмотреть?
skp 14 апреля 2018 | 11:41
ivan127_4: Не 100 , а 127_4
severino 14 апреля 2018 | 11:44
71 ракета из 110 - отличный результат работы наших военных советников в сирийских войсках ПВО за последние два года. 180 млн. из бюджеты минус. Дорогая ночка.
Крылатые ракеты США и Великобритании в зону ответственности российских ПВО не входили. И мы по ним не работали.
jetsam 14 апреля 2018 | 11:53
severino: да уж...
зона ответственно ПВО при ударе сильно сжалась...
и стала размером с анус...
abbc 14 апреля 2018 | 11:45
Из 103 ракет 71 сбили силы ПВО Сирии. Вот такие "умные" американские ракеты!
anticolorad 14 апреля 2018 | 12:03
abbc: портян, а почему не 91? Врать, так по полной! Даже МО говорит что 30% ПЕРЕХВАЧЕНО (заметь, НЕ СБИТО)
golfinder 14 апреля 2018 | 11:46
Дали всем красиво разойтись. Трамп выполнил обещание. Путин ничего не обещал. Российские солдаты не пострадали.
severino 14 апреля 2018 | 11:46
Из истории. Из вех крылатых ракет выпущенных по Югославии удалось сбить менее 5 %. Прогресс на лицо.
ka_mate 14 апреля 2018 | 11:48
Трамп наш.......всё равно наш!
nikto_nikak 14 апреля 2018 | 11:50
Ох и врать горазды! Обосрались - стойте, обтекайте. Засекли они все, а французы не летали...РЖУНЕМАГУ!)))))
severino 14 апреля 2018 | 11:54
Чья готова полетит? Кто-то же Трампу напел, что это будет лёгкая, быстрая, показательная для России и её союзников, прогулка.
prof57 14 апреля 2018 | 11:55
Заявление ВКС РФ - из 103 крылатых ракет, сирийские ПВО сбили 75.... А Это ПВО 80-х годов. НАТО к войне не готово. Потратили ракет на миллиард, трое раненых и три склада пустых..... Офигенная мощь НАТО во всей красе.
anticolorad 14 апреля 2018 | 12:08
prof57: портян, даже сирийцы говорят (только что по первому аналу ролик их ТВ), что СБИЛИ 13 ракет. Это если им ВЕРИТЬ. А если верить Пентагону, то нихера не сбито совсем.
smith_1984_ 14 апреля 2018 | 12:05
Если правда что 71 из 103 перехвачена,многие наверно захотят такие или современнее ПВО.
kp6ic 14 апреля 2018 | 12:09
и сколько угробили людей? я не понял, союзников отбомбили, а царь это просто осуждает? отвечать будем? или воронежом обойдемся? позорище.