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11:06, 14 апреля 2018

У посетителей ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове было лишь пять минут на самостоятельную эвакуацию из горящего здания

У посетителей торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове было лишь пять минут на самостоятельную эвакуацию из горящего здания. Такие данные приводят спасатели.

Моделирование чрезвычайной ситуации, которое провели эксперты МЧС, показало: при отключенной системе противопожарной защиты посетители, находившиеся на четвертом этаже торгового центра, могли спастись лишь в течение пяти с небольшим минут. По истечении этого времени все помещение наполнилось дымом и шансов выбраться у людей фактически не осталось. Об этом ТАСС рассказал главный государственный инспектор пожарного надзора Ринат Еникеев. По его словам, если бы в здании работали сигнализация, системы дымоудаления и пожаротушения, а выходы для эвакуации были открыты, покинуть «Зимнюю вишню» посетители смогли бы до того, как пожар принял серьезный масштаб. Напомню, следствие установило, что пожарная сигнализация в торговом центре не работала, а систему оповещения, которая была в рабочем состоянии, один из охранников попросту не включил после начала пожара.

По делу о трагедии в «Зимней вишне», среди прочих, арестован один из пожарных Сергей Генин, его обвиняют в халатности при тушении. За спасателя вступился глава МЧС Владимир Пучков, он пообещал ему юридическую поддержку.

Комментарии

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olegleon 14 апреля 2018 | 11:19

"пожарная сигнализация в торговом центре не работала, а систему оповещения, которая была в рабочем состоянии, один из охранников попросту не включил после начала пожара"

ну это понятно, а почему не сработала система пожаротушения?

neon999 14 апреля 2018 | 11:33

При безответственном воровском государстве (если его еще можно так называть), за неработающую систему пожаротушения итп МЧС-ников делящих взятки с властями за "закрывание на это глаза" никто к реальной ответственности не привлечет, могут лишь пожурить, переставив с одного хлебного места на другое. Цель - сбить недовольство населения, а не предотвратить дальнейшие такие трагедии.

golfinder 14 апреля 2018 | 11:38

Не это от МЧС хотят услышать. Не волнует никого как себя выгораживает МЧС.
Почему пожарные не спасали детей? Где они бегали,что искали?Может ценный товар спасали?Родители, же говорили ,телефон на громкую связь ставили в подтверждение ,что в кинотеатре остались люди.

ed10075 14 апреля 2018 | 11:51

А где были такие же эксперты МЧС до пожара? Разве не их обязанностью является противопожарная профилактика и проведение учений, и то же самое моделирование возможных пожаров на крупных объектах? Ведь до сих пор не установлен и не привлечён к ответственности конкретный чиновник этого ведомства, ответственный за пожарную безопасность.

nata_roo 14 апреля 2018 | 12:04

Кремль грамотно всеми силами распыляет внимание хомячков с вопроса, а по чьей вине вообще произошел пожар на действия (бездействия) служб во время пожара. Причем здесь Кремль все сводит не к плохой системе (боже упаси!), а к плохим местным пожарным и МЧС-овцам, к местечковой (а не системной) коррупции этих служб и к плохому Тулееву. Ровно в этом ключе хомячков заправляли кремлевские мурзилки Алеша со своей сектой и Юляха...

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