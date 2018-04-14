У посетителей ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове было лишь пять минут на самостоятельную эвакуацию из горящего здания

У посетителей торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове было лишь пять минут на самостоятельную эвакуацию из горящего здания. Такие данные приводят спасатели.

Моделирование чрезвычайной ситуации, которое провели эксперты МЧС, показало: при отключенной системе противопожарной защиты посетители, находившиеся на четвертом этаже торгового центра, могли спастись лишь в течение пяти с небольшим минут. По истечении этого времени все помещение наполнилось дымом и шансов выбраться у людей фактически не осталось. Об этом ТАСС рассказал главный государственный инспектор пожарного надзора Ринат Еникеев. По его словам, если бы в здании работали сигнализация, системы дымоудаления и пожаротушения, а выходы для эвакуации были открыты, покинуть «Зимнюю вишню» посетители смогли бы до того, как пожар принял серьезный масштаб. Напомню, следствие установило, что пожарная сигнализация в торговом центре не работала, а систему оповещения, которая была в рабочем состоянии, один из охранников попросту не включил после начала пожара.

По делу о трагедии в «Зимней вишне», среди прочих, арестован один из пожарных Сергей Генин, его обвиняют в халатности при тушении. За спасателя вступился глава МЧС Владимир Пучков, он пообещал ему юридическую поддержку.