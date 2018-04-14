Умер режиссер Милош Форман

Создателю фильма «Пролетая над гнездом кукушки» было 86 лет.

Милош Форман умер тихо в окружении семьи и друзей, причиной смерти стала непродолжительная болезнь, рассказала жена.

Режиссер рано потерял родителей, в детстве учился в интернате. Отца арестовали во время Второй мировой войны и убили в концлагере, мама погибла в Освенциме.

В 1968 году, после ввода советских войск в Чехословакию, Милош Форман не вернулся из Франции, где вел переговоры о съемках фильма. Позже переехал жить в США.

Картина «Пролетая над гнездом кукушки» в 75-м получила пять премий Оскар, Милош Форман стал обладателем награды как лучший режиссер. Тепло приняли фильм и зрители.

Во времена «Перестройки», когда в Советском союзе разрешили показывать фильм «Пролетая над гнездом кукушки», в кинотеатры выстраивались огромные очереди, пишет газета «Московский комсомолец». Одна из самых известных цитат картины: «Вы каждый день ноете как вам здесь тяжело и невыносимо, но вы ничего не делаете, чтобы все изменить, чтобы выбраться отсюда».

Милош Форман снял фильмы «Амадей», «Вальмон», «Народ против Ларри Флинта», «Человек на Луне».

О дате прощания и похорон будет объявлено позднее.