Умер режиссер Милош Форман
Создателю фильма «Пролетая над гнездом кукушки» было 86 лет.
Милош Форман умер тихо в окружении семьи и друзей, причиной смерти стала непродолжительная болезнь, рассказала жена.
Режиссер рано потерял родителей, в детстве учился в интернате. Отца арестовали во время Второй мировой войны и убили в концлагере, мама погибла в Освенциме.
В 1968 году, после ввода советских войск в Чехословакию, Милош Форман не вернулся из Франции, где вел переговоры о съемках фильма. Позже переехал жить в США.
Картина «Пролетая над гнездом кукушки» в 75-м получила пять премий Оскар, Милош Форман стал обладателем награды как лучший режиссер. Тепло приняли фильм и зрители.
Во времена «Перестройки», когда в Советском союзе разрешили показывать фильм «Пролетая над гнездом кукушки», в кинотеатры выстраивались огромные очереди, пишет газета «Московский комсомолец». Одна из самых известных цитат картины: «Вы каждый день ноете как вам здесь тяжело и невыносимо, но вы ничего не делаете, чтобы все изменить, чтобы выбраться отсюда».
Милош Форман снял фильмы «Амадей», «Вальмон», «Народ против Ларри Флинта», «Человек на Луне».
О дате прощания и похорон будет объявлено позднее.
Комментарии8
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kitcat 14 апреля 2018 | 11:15
RIP, Милош, вы снимали отличные фильмы.
listen_up 14 апреля 2018 | 11:23
Гигант был. В списке отсутствует гениальный фильм "Волосы" 1979 г
metslag 14 апреля 2018 | 11:34
listen_up: Форман был еврей и чудом чсапасся от смерти.
А сколько таких форманов-гениев уничтожили нацисты и мир о них не узнал, они просто не выросли.
Возможно, десятки тысяч.
b0rts0v 14 апреля 2018 | 11:38
— Я хоть попытался, да чёрт возьми?! Я хоть попробовал.
"Пролетая над гнездом кукушки",, Милош Форман устами Джека Николсона!!!!
porvana_v_klochya 14 апреля 2018 | 11:50
b0rts0v: Ну, если уж быть совсем точным, то не Милош Форман, а Кен Кизи, автор романа "Над кукушкиным гнездом" (1962 г.)
m_doc 14 апреля 2018 | 11:45
"Амадеус" - мой любимый фильм. Прощай, гений Милош ((
ladyirina 14 апреля 2018 | 11:54
"Пролетая над гнездом кукушки" было потрясением, особенно последние кадры, когда послушный строгому режиму могучий "Вождь" всё-таки взбунтовался: раздвинул руками чугунную решётку и вырвался на свободу! .....Спасибо Великому Мастеру за прекрасные фильмы!
galla 14 апреля 2018 | 12:05
Имя Милоша Формана будет навсегда вписано в историю кино. "Вальмон","Амадей", "Пролетая над гнездом кукушки"- золотой фонд МИРОВЫХ фильмов. Светлая, долгая память.