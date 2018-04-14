США, Великобритания и Франция минувшей ночью нанесли авиаудары по Сирии
Это стало ответом на химическую атаку в городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных. Целями операции стали центры по изучению и производству химоружия.
Удар по Сирии был вдвое мощнее прошлогоднего, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Удар по Сирии пока однократный, но его повторение в будущем не исключено, сказал шеф Пентагона.
Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения действий США и их союзников в Сирии. Об этом заявил президент Путин. «Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», — говорится в заявлении Путина, распространенном пресс-службой Кремля. Президент добавил, что Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что однажды удастся помириться с Россией или Ираном, но, возможно, что этого не произойдет.
Генсек ООН Антониу Гутерриш не стал осуждать ракетный удар по Сирии. Он лишь напомнил о необходимости действовать в соответствии с уставом ООН. Заявление Гуттериша опубликовано на официальном сайте организации. При этом генсек ООН назвал недопустимым использование химического оружия и выразил сожаление в связи с тем, что Совбезу ООН не удалось согласовать механизм расследования атак. Совет Безопасности отклонил российский проект резолюции, а Россия наложила вето на американский.
Комментарии31
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
xoxlotvari 14 апреля 2018 | 11:10
Путин добрый ,поэтому разрешил трампу разбомбить пустыню ,не может же он чтобы избранный им президент пиндоссии обосрался на глазах у всего мира ! Браво Владимир Владимирович !
danko_swenja 14 апреля 2018 | 11:11
xoxlotvari: сша мерзавцы.
danko_swenja 14 апреля 2018 | 11:15
xoxlotvari: а вот теперь Сирия должна применить хим оружие по игиловцам.
snamor 14 апреля 2018 | 11:16
danko_swenja: Трампу дали сохранить лицо.
danko_swenja 14 апреля 2018 | 11:28
danko_swenja: Меркель поддержала удары. Кто бы сомневался.
n_a_t_a7777777 14 апреля 2018 | 11:16
xoxlotvari:
Вроде сирийцы перехватили нашими старенькими комплексами только 12 ракет над Дамаском. Несчастная Сирия! Все бомбят. Израиль, Турция, Россия, США, Англия, Франция, замешаны там Катар и Саудовская Аравия. Все рассуждают про газ, нефть , трубопроводы, а жизнь простого сирийца ничего не стоит.
olegleon 14 апреля 2018 | 11:23
n_a_t_a7777777: да уж. если подтвердится, что древнее сирийское ПВО смогло сбить столько ракет, то это будет позорно для американского ВПК.
хотя, может просто Трамп избавился от старья, нанеся удар, чтобы сохранить лицо? а то не сегодня, так завтра эксперты ОЗХО могут сказать, что никакой химатаки не было
andreyko_75 14 апреля 2018 | 11:25
Военная интервенция США против Сирии.
В Минобороны России сообщили, что в отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе.
В военном ведомстве уточнили, что США, Великобритания и Франция выпустили по целям в Сирии более 100 ракет.Сбито средствами ПВО более 30% ракет.
Места дислокации российских войск были прикрыты с воздуха современными С-300,С-400,Панцирь-С1,Панцирь-С2,РЭБ последних разработок.США побоялись ударить по войскам России а вдруг получат ответку.
Россия сегодня заявила что прорабатывается вопрос поставок С-300 в Сирийскую армию.
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 11:21
xoxlotvari: ""США, Великобритания и Франция минувшей ночью нанесли авиаудары по Сирии в ответ на разгром их террористов из ИГИЛ.
zztop1960 14 апреля 2018 | 11:22
serhio_25__: "Если последует удар со стороны Америки, ракеты будут сбиты, а также будут поражены объекты, с которых производились залпы", — заявил Засыпкин в интервью телеканалу "Аль-Манар". Дипломат уточнил, что озвучивает официальную позицию российского руководства по этому вопросу. ???????????????????????
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 11:29
zztop1960: Американцы предупредили заранее по каким объектам будет нанесен удар и когда он начнется. От туда всех эвакуировали. Это была договоренность.
vaka257 14 апреля 2018 | 11:34
Сегодня ночью американцы, британцы и французы аккуратно побомбили сирийские химзаводы - аккуратно настолько, что даже Асад заявил об отсутствии жертв среди гражданских.
На совести самого Асада до 300000 жертв среди населения его собственной страны...
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 11:42
vaka257: ""аккуратно побомбили сирийские химзаводы"" - казармы солдат, это химзавод? Логика подпиндосного пропагандона - Сирия бомбит химоружием уже освобожденный город, а сирийские солдаты спят прямо на химическом заводе в емкостях с ОВ.
""На совести самого Асада до 300000 жертв "" - э как пропагандончик записал в жертвы Асада убитых мирных граждан американским ИГИЛом.
mikhail_spb_ 14 апреля 2018 | 11:12
Все цивилизованные страны поддержали удар по объектам упыря-асада.
А нацдилер от имени избравшего его на новый срок народонаселения гневно осудил.
danko_swenja 14 апреля 2018 | 11:13
mikhail_spb_: хохлотролль юморной сдохни. Вероятно, возможно, пролонгация, походу, похоже, мильтоны, кабирки.
zztop1960 14 апреля 2018 | 11:30
danko_swenja: Генсек ООН не стал осуждать ракетный удар по Сирии
danko_swenja 14 апреля 2018 | 11:32
zztop1960: а ваш Параша стал? А Меркель вообще подержала. Значит ты за Меркель. И что бы немцам 50% зарплаты отдавать на манцы этой старухи.
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 11:23
mikhail_spb_: ""Все цивилизованные страны поддержали удар по объектам упыря-асада"" - но воевать кроме Франции и Англии никто не захотел.
Все цивилизованные страны с Гитлером Чехословакию делили.
olegleon 14 апреля 2018 | 11:25
mikhail_spb_: беги буди Порошенко. он ещё не поддержал. дай ему опохмелиться и в эфир выпускай ))
да и прибалты что-то молчат.
phoenix18 14 апреля 2018 | 11:28
mikhail_spb_: краносос, по выходным , ты то же работаешь тут.
olegleon 14 апреля 2018 | 11:12
что-то пока не слышно победных реляций о достигнутых целях? все объекты уничтожили? теперь Сирия не может применять химоружие?
mamiluk 14 апреля 2018 | 11:14
Путинский режим проглотил...и где была ответка?...разбежались как тараканы1
snamor 14 апреля 2018 | 11:20
mamiluk: Удар был согласован с Россией.
vvpv 14 апреля 2018 | 11:16
Это все херня. Мин обороны России побеждает избирком с его 115%. Сирийцы оказывается сбили 73 американские ракеты, хотя те выпустили 59.
estamp 14 апреля 2018 | 11:18
Говорят два корабля пустыни пострадали. Одного даже пришлось усыпить из-за стресса.
vsveter 14 апреля 2018 | 11:29
Мириться с США, государством бандитом?
Как были свиньями, так свиньями и остались. Единственное государство, которое массированно применяло химическое оружие - США (Вьетнам).
Устроили бомбежку в спешке, чтобы успеть своим ударом поддержать сирийских террористов до того, как комиссия начнёт работу в Думе. Ну не найдёт комиссия ничего, что с этого?
Штаты вбросят новую ложь.
Политика США вызывает одобрение только у эхоотщепенцев.
vsveter 14 апреля 2018 | 11:32
Если бы Россия вела себя как США, то давно бы нанесло ракетный удар по позициям укробандидтских бандеровцев.
ivar1964 14 апреля 2018 | 11:33
А где же воспетое "патриотами" в былинах и мифах российское чудо-оружие? Неужели Путина врал в своем Обращении? Быть того не может!
neon999 14 апреля 2018 | 11:38
Если химоружие запретили, то почему эти центры оставались существовать ?
Те, кто не разбомбил эти центры раньше тоже несут свою долю ответственности за
химическую атаку Асадом. Или все же Путиным ?
abbc 14 апреля 2018 | 11:41
Плавали они на ООН. Да и санкций за такие действия со стороны ООН не наложить. А по данным МО РФ Франция не участвовала в ракетной атаке. Что-то своим верится больше.
rktq 14 апреля 2018 | 11:42
Читать правильно
" США, Великобритания и Франция минувшей ночью нанесли авиаудары по Сирии"
Это стало ответом на ФЕЙКхимическую атаку.....
(Пробирка Пауэлла 2,0)..