" США, Великобритания и Франция минувшей ночью нанесли авиаудары по Сирии"

Это стало ответом на химическую атаку в городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных. Целями операции стали центры по изучению и производству химоружия.

Удар по Сирии был вдвое мощнее прошлогоднего, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Удар по Сирии пока однократный, но его повторение в будущем не исключено, сказал шеф Пентагона.

Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения действий США и их союзников в Сирии. Об этом заявил президент Путин. «Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», — говорится в заявлении Путина, распространенном пресс-службой Кремля. Президент добавил, что Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что однажды удастся помириться с Россией или Ираном, но, возможно, что этого не произойдет.

Генсек ООН Антониу Гутерриш не стал осуждать ракетный удар по Сирии. Он лишь напомнил о необходимости действовать в соответствии с уставом ООН. Заявление Гуттериша опубликовано на официальном сайте организации. При этом генсек ООН назвал недопустимым использование химического оружия и выразил сожаление в связи с тем, что Совбезу ООН не удалось согласовать механизм расследования атак. Совет Безопасности отклонил российский проект резолюции, а Россия наложила вето на американский.