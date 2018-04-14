Владимир Путин: Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию

Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

«Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», — говорится в заявлении Путина.

Президент также заявил о том, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.