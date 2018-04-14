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10:51, 14 апреля 2018

Владимир Путин: Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию

Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

«Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», — говорится в заявлении Путина.

Президент также заявил о том, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.

Комментарии

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putin2018 14 апреля 2018 | 11:18

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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

honduras_on_kolyma 14 апреля 2018 | 11:30

Ахаха!
Оно серьёзно осуждает!
И для этого даже вылезло из-под лавки, где позорно пряталось неделю.
Портянки, вы привыкайте - грозные осуждения теперь будут максимумом, на что способен ваш пoцлидep-пересидент.
И очень часто почерк осуждений будет неровный и даже прерывистый - в такт характерным движениям.

roaswen 14 апреля 2018 | 11:45

Шеф (Трамп)! Всё пропало!

roaswen 14 апреля 2018 | 11:49

А где сам-то бгг. Опять под кроватью при первом шухере спрятался?
За него мартышки отдуваются. есличе - скажет они у меня все пургу несут ))

kanym 14 апреля 2018 | 11:21

"... Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля...."
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Кому он сказал? Он из бассейнга ещё не вылез, тем более суббота. Трамп хоть в Твиттере пишет, манька-дипломат в в Твиттере отписалась, а этот. Не смешите мои тапочки.

lager23 14 апреля 2018 | 11:29

Гора родила мышь..., нет мышь родила "пшик"!

metslag 14 апреля 2018 | 11:38

lager23: Раньше об этом говорили: тысяча первое китайское последнее предупреждение.
Последнее на данный момент, конечно.
Завтра будет 1002-е.
А что делать, если их не предупреждать, то совсем распояшутся.

andreu641 14 апреля 2018 | 11:24

наверное вернёш всех своих шлюх из-за бугра, что сидят на Лазурном берегу

yrka 14 апреля 2018 | 11:25

А как кричали! Да мы ваши ракеты посбиваем, да ваши корабли пообстреляем!
А в итоге чижика съели!

sedoievgeniy 14 апреля 2018 | 11:59

yrka: Мозгами то иногда думать надо, большие дяди больших стран договорились между собой, никому не терять лицо и якобы крутым пиндосам и нашим, бабахнули по Сирии с предупреждением заранее России по незначищему говну. Все в шоколаде, все довольны и наши и америкосы. Одни только наши недруги в шоке, они так усирались доказывая что Россию кто то страшно и ужасно накажет, опять у них облом и только понос словесный остался. Это ж только вата русская не боится умирать и воевать, а нежные америкосики от этого писаются и какаются. В доказательство : Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в совместном выступлении с министром иностранных дел Жаном-Ив Ле Дрианом, сообщает Reuters.
«Мы не ищем конфронтации и отвергаем всякую логику военной эскалации, поэтому вместе с нашими союзниками мы позаботились о том, чтобы россияне были предупреждены заранее», - сказала Парли. Русофобы Вас развели как последних лохов, договорняк прошел с результатом - всем красиво уйти с создавшейся ситуации

romol 14 апреля 2018 | 11:26

В кгб присваивали спецзвания как сейчас в мчс иначе Пукин должен был застрелиться как русский офицер но он не русский и тем более не офер. Чести нет и кто его выбрал в презрены я за него не голосовал а вы.

wattman 14 апреля 2018 | 11:26

А ещё в Воронеж прекращается поставка американских лекарств: дохнете к чертям собачьим!

citizeneco 14 апреля 2018 | 11:26

История осудит Путина за кровавую расправу над Чечней, агрессию против Украины и бомбардировки мирных сирийских жителей. А США и их союзники по коалиции дали понять ещё одному кровавому диктатору, что нельзя безнаказанно измываться над собственным народом и травить его смертельными газами.

motooppic 14 апреля 2018 | 11:26

Путин-вся Россия с тобой и за тебя! Бей западную мразь, спасай мир от террора и насилия. Россияне-хватит терпеть толерастов, пора с ними разбираться по жёсткому! И тогда демократия восторжествует!

ulagai 14 апреля 2018 | 11:35

motooppic: Вы ,товарищ Мотопук,за себя говорите,а не за всех.Берите Мосина,и воюйте с дронами за вашего путина и дружка его,асадку.

galina6837 14 апреля 2018 | 11:37

motooppic:
Да, мы поддержим !
А мусорные полигоны , дороги, медицина, нищета и безопасность ТЦ подождут ... Не до того сейчас.

ihor_syvoryj 14 апреля 2018 | 11:28

Наша мстя будет страшной! (С)

moncegorskyi 14 апреля 2018 | 11:28

Вместо того чтобы правительство Сирии возмутилось и заявило протест США и его союзникам, заявляет наше ФСЕ протест "самым серьезным образом"...

ha12raz 14 апреля 2018 | 11:30

Заблокировать и не разговаривать, как всегда делала РФ

osipovaalina391 14 апреля 2018 | 11:30

Это тебе, ху*ло с подворотни, не тулеев, извиняться и лебезить перед тобой Трамп не станет. Так что смени памперс, крысёнок, и дальше тявкни что "осуждаешь"

student_ru_ru 14 апреля 2018 | 11:33

В следующий раз осудит ещё более серьёзным образом.

metslag 14 апреля 2018 | 11:42

student_ru_ru: Нет, не еще более серьезным, а "самым серьезным"

student_ru_ru 14 апреля 2018 | 11:45

metslag: Нет, это в ещё более следующий раз.

poster6996 14 апреля 2018 | 12:03

student_ru_ru: Бровки домиком сделает и слёзку пустит.

chapter_2 14 апреля 2018 | 11:33

В.Путин: Обидели живодёра Асада. Не дают химичить...

(комментарий скрыт)

barssuk 14 апреля 2018 | 11:42

Моль...

neon999 14 апреля 2018 | 11:43

На ЭМ вслед за Кремлем пропагандируют идею, что Асад представляет Сирию.
А он лишь одна из сторон гражданской войны. И из-за применения химоружия против "своего" населения о его минимальной "легитимности" говорить странно.
В каком-то смысле, эта информационная поддержка делает ЭМ соучастниками преступлений Асада.

(комментарий скрыт)

anemon 14 апреля 2018 | 11:52

Асад такой же "легитимный", как и ты, царек. Легитимно десятки лет жопой на троне не сидят, и власть от "старших товарищей" и от папаш не получают.

mercer57 14 апреля 2018 | 11:55

Главкрыса обоссалась и стала бормотать о каком-то осуждении...)))

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