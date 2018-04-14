Владимир Путин: Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию
Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
«Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», — говорится в заявлении Путина.
Президент также заявил о том, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.
Комментарии99
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putin2018 14 апреля 2018 | 11:18
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
honduras_on_kolyma 14 апреля 2018 | 11:30
Ахаха!
Оно серьёзно осуждает!
И для этого даже вылезло из-под лавки, где позорно пряталось неделю.
Портянки, вы привыкайте - грозные осуждения теперь будут максимумом, на что способен ваш пoцлидep-пересидент.
И очень часто почерк осуждений будет неровный и даже прерывистый - в такт характерным движениям.
roaswen 14 апреля 2018 | 11:45
Шеф (Трамп)! Всё пропало!
roaswen 14 апреля 2018 | 11:49
А где сам-то бгг. Опять под кроватью при первом шухере спрятался?
За него мартышки отдуваются. есличе - скажет они у меня все пургу несут ))
kanym 14 апреля 2018 | 11:21
"... Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля...."
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Кому он сказал? Он из бассейнга ещё не вылез, тем более суббота. Трамп хоть в Твиттере пишет, манька-дипломат в в Твиттере отписалась, а этот. Не смешите мои тапочки.
lager23 14 апреля 2018 | 11:29
Гора родила мышь..., нет мышь родила "пшик"!
metslag 14 апреля 2018 | 11:38
lager23: Раньше об этом говорили: тысяча первое китайское последнее предупреждение.
Последнее на данный момент, конечно.
Завтра будет 1002-е.
А что делать, если их не предупреждать, то совсем распояшутся.
andreu641 14 апреля 2018 | 11:24
наверное вернёш всех своих шлюх из-за бугра, что сидят на Лазурном берегу
yrka 14 апреля 2018 | 11:25
А как кричали! Да мы ваши ракеты посбиваем, да ваши корабли пообстреляем!
А в итоге чижика съели!
sedoievgeniy 14 апреля 2018 | 11:59
yrka: Мозгами то иногда думать надо, большие дяди больших стран договорились между собой, никому не терять лицо и якобы крутым пиндосам и нашим, бабахнули по Сирии с предупреждением заранее России по незначищему говну. Все в шоколаде, все довольны и наши и америкосы. Одни только наши недруги в шоке, они так усирались доказывая что Россию кто то страшно и ужасно накажет, опять у них облом и только понос словесный остался. Это ж только вата русская не боится умирать и воевать, а нежные америкосики от этого писаются и какаются. В доказательство : Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в совместном выступлении с министром иностранных дел Жаном-Ив Ле Дрианом, сообщает Reuters.
«Мы не ищем конфронтации и отвергаем всякую логику военной эскалации, поэтому вместе с нашими союзниками мы позаботились о том, чтобы россияне были предупреждены заранее», - сказала Парли. Русофобы Вас развели как последних лохов, договорняк прошел с результатом - всем красиво уйти с создавшейся ситуации
romol 14 апреля 2018 | 11:26
В кгб присваивали спецзвания как сейчас в мчс иначе Пукин должен был застрелиться как русский офицер но он не русский и тем более не офер. Чести нет и кто его выбрал в презрены я за него не голосовал а вы.
wattman 14 апреля 2018 | 11:26
А ещё в Воронеж прекращается поставка американских лекарств: дохнете к чертям собачьим!
citizeneco 14 апреля 2018 | 11:26
История осудит Путина за кровавую расправу над Чечней, агрессию против Украины и бомбардировки мирных сирийских жителей. А США и их союзники по коалиции дали понять ещё одному кровавому диктатору, что нельзя безнаказанно измываться над собственным народом и травить его смертельными газами.
motooppic 14 апреля 2018 | 11:26
Путин-вся Россия с тобой и за тебя! Бей западную мразь, спасай мир от террора и насилия. Россияне-хватит терпеть толерастов, пора с ними разбираться по жёсткому! И тогда демократия восторжествует!
ulagai 14 апреля 2018 | 11:35
motooppic: Вы ,товарищ Мотопук,за себя говорите,а не за всех.Берите Мосина,и воюйте с дронами за вашего путина и дружка его,асадку.
galina6837 14 апреля 2018 | 11:37
motooppic:
Да, мы поддержим !
А мусорные полигоны , дороги, медицина, нищета и безопасность ТЦ подождут ... Не до того сейчас.
ihor_syvoryj 14 апреля 2018 | 11:28
Наша мстя будет страшной! (С)
moncegorskyi 14 апреля 2018 | 11:28
Вместо того чтобы правительство Сирии возмутилось и заявило протест США и его союзникам, заявляет наше ФСЕ протест "самым серьезным образом"...
ha12raz 14 апреля 2018 | 11:30
Заблокировать и не разговаривать, как всегда делала РФ
osipovaalina391 14 апреля 2018 | 11:30
Это тебе, ху*ло с подворотни, не тулеев, извиняться и лебезить перед тобой Трамп не станет. Так что смени памперс, крысёнок, и дальше тявкни что "осуждаешь"
student_ru_ru 14 апреля 2018 | 11:33
В следующий раз осудит ещё более серьёзным образом.
metslag 14 апреля 2018 | 11:42
student_ru_ru: Нет, не еще более серьезным, а "самым серьезным"
student_ru_ru 14 апреля 2018 | 11:45
metslag: Нет, это в ещё более следующий раз.
poster6996 14 апреля 2018 | 12:03
student_ru_ru: Бровки домиком сделает и слёзку пустит.
chapter_2 14 апреля 2018 | 11:33
В.Путин: Обидели живодёра Асада. Не дают химичить...
barssuk 14 апреля 2018 | 11:42
Моль...
neon999 14 апреля 2018 | 11:43
На ЭМ вслед за Кремлем пропагандируют идею, что Асад представляет Сирию.
А он лишь одна из сторон гражданской войны. И из-за применения химоружия против "своего" населения о его минимальной "легитимности" говорить странно.
В каком-то смысле, эта информационная поддержка делает ЭМ соучастниками преступлений Асада.
anemon 14 апреля 2018 | 11:52
Асад такой же "легитимный", как и ты, царек. Легитимно десятки лет жопой на троне не сидят, и власть от "старших товарищей" и от папаш не получают.
mercer57 14 апреля 2018 | 11:55
Главкрыса обоссалась и стала бормотать о каком-то осуждении...)))