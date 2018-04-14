Умер режиссер Милош Форман

Ему было 86 лет. Режиссер и сценарист уехал в США из Чехословакии после событий 1968 года. Форман был двукратным обладателем Оскара за лучшую режиссуру. Он также получил три Золотых глобуса и премию BAFTA в той же категории. В 2013 году Милош Форман был награжден премией Гильдии режиссеров Америки за деятельность в течение всей жизни.