В Серпухове перед митингом против мусорного полигона задержали активиста левого блока Станислава Кирюшкина

Как сообщили ОВД-Инфо в пресс-службе движения, задержавшие активиста люди представились сотрудниками уголовного розыска. Сейчас Кирюшкин находится в отделе полиции «Серпуховское».

Напомним, акции протеста запланированы сегодня во многих подмосковных городах, рядом с которыми расположены свалки, в том числе, в Волоколамске, Дмитрове, Коломне, Клину и Сергиевом Посаде.