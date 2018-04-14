В Серпухове перед митингом против мусорного полигона задержали активиста левого блока Станислава Кирюшкина
Как сообщили ОВД-Инфо в пресс-службе движения, задержавшие активиста люди представились сотрудниками уголовного розыска. Сейчас Кирюшкин находится в отделе полиции «Серпуховское».
Напомним, акции протеста запланированы сегодня во многих подмосковных городах, рядом с которыми расположены свалки, в том числе, в Волоколамске, Дмитрове, Коломне, Клину и Сергиевом Посаде.
Комментарии1
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vtodorol 14 апреля 2018 | 10:40
Характерно для мафиозной Путирашки.Задерживают тех ,кто против "братков"...