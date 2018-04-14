США, Великобритания и Франция минувшей ночью нанесли авиаудары по Сирии

Это стало ответом на химическую атаку в городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных. Целями операции стали центры по изучению и производству химоружия.

США готовы использовать все инструменты национальной мощи против Сирии, пока Дамаск не прекратит применения химического оружия. Об этом заявил президент Трамп в обращении к соотечественникам.

Москву не предупреждали об ударах по Сирии. Вашингтон отправил только уведомление по линии обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Среди основных целей, по которым были нанесены авиаудары – объекты в Дамаске и Хомсе.

Как сообщает ТАСС, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками.



Турция поддержала военную операцию США, Великобритании и Франции в Сирии. «Эта операция стала проявлением совести человечества», — говорится в заявлении турецкого МИДа. Как отмечается, у международного сообщества нет сомнений в том, что сирийский режим использует химическое оружие.

США утверждают, что располагают информацией, которая доказывает использование сирийскими властями хлорина и зарина в городе Дума. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом. США предполагают, что в Думе 7 апреля использовались так называемые бочковые бомбы, сброшенные с вертолета Ми-8, который вылетел с сирийской базы Думайр. Такой вывод был сделан на основании фотографий, видео, симптомов пострадавших, а также «благодаря заслуживающей доверие информации, которая показывает координацию между военным руководством в Сирии перед нападением». Фотографии бочковых бомб, сброшенных в Думе, очень похожи на те, что раньше использовались режимом Асада.