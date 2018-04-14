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10:30, 14 апреля 2018

США, Великобритания и Франция минувшей ночью нанесли авиаудары по Сирии

Это стало ответом на химическую атаку в городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных. Целями операции стали центры по изучению и производству химоружия.

США готовы использовать все инструменты национальной мощи против Сирии, пока Дамаск не прекратит применения химического оружия. Об этом заявил президент Трамп в обращении к соотечественникам.

Москву не предупреждали об ударах по Сирии. Вашингтон отправил только уведомление по линии обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Среди основных целей, по которым были нанесены авиаудары – объекты в Дамаске и Хомсе.
Как сообщает ТАСС, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками.

Турция поддержала военную операцию США, Великобритании и Франции в Сирии. «Эта операция стала проявлением совести человечества», — говорится в заявлении турецкого МИДа. Как отмечается, у международного сообщества нет сомнений в том, что сирийский режим использует химическое оружие.

США утверждают, что располагают информацией, которая доказывает использование сирийскими властями хлорина и зарина в городе Дума. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом. США предполагают, что в Думе 7 апреля использовались так называемые бочковые бомбы, сброшенные с вертолета Ми-8, который вылетел с сирийской базы Думайр. Такой вывод был сделан на основании фотографий, видео, симптомов пострадавших, а также «благодаря заслуживающей доверие информации, которая показывает координацию между военным руководством в Сирии перед нападением». Фотографии бочковых бомб, сброшенных в Думе, очень похожи на те, что раньше использовались режимом Асада.

Комментарии

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deti_sgoreli_izza_karlika 14 апреля 2018 | 10:36

От этой новости у жалких остатков ваты и портянок пуканы полыхнули))))) РЖУНЕМАГУ!!!!

БРАВО, США!! БРАВО, ЕВРОПА!!! Еще бы нашего коррупционера помогли под суд отдать - вообще бы в пояс им поклонился.

Вата и портянычи – а помните как в Кремле шампанское распивали ворюги, празднуя победу Трампа?
Трамп в отличие от карликового плешьфюрера ДЕРЖИТ СЛОВО. Сказал, что трахнет вовиного подельника и преступника асада – трахну. Жестко. Без вазелина.

Симоньян проедется сегодня с флагом Америки? Пиндосы ж этого заслужили))))

Портянки и вата, а помните как вы пару крайних дней усирались, что Трамп сдрейфил бомбить?;)))
А где же путинские сбивальщики ракет?
Обхезались в очередной раз?
Или мультики карлика на деле всего лишь мультики?

Давайте, вата, слушайте брехню говнашенкова, верного сердюковца из минобвороны, что было 12 ракет и 12 сбито. ПО ЖМУРИКАМ ПОТОМ ПОЙМЕТЕ, что вояки брешут)))

andreyko_75 14 апреля 2018 | 10:36

Военная интервенция США против Сирии.
В Минобороны России сообщили, что в отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе.
В военном ведомстве уточнили, что США, Великобритания и Франция выпустили по целям в Сирии более 100 ракет.Сбито средствами ПВО более 30% ракет.
Места дислокации российских войск были прикрыты с воздуха современными С-300,С-400,Панцирь-С1,Панцирь-С2,РЭБ последних разработок.США побоялись ударить по войскам России а вдруг получат ответку.

vladimir1_57 14 апреля 2018 | 10:37

США, Великобритания и Франция минувшей ночью
\\
обосрались

ems1 14 апреля 2018 | 10:37

Собственнo чтo и требoвалось дoказать: у Рoссии - тузeмная apмия, не споcобная вeсти бoевые дeйствия с сeрьёзным pегулярным пpoтивником. Украина, Гpузия - пoжалуйста. Ну мoжет ещё Туpция. Атaка США для Рoссии - чтo-то врoде "Войны миpoв" Уэллса, из pазряда атaки инoпланетян.

glotov 14 апреля 2018 | 10:38

На несуществующую атаку ответили практически незаметным ударом. Воистину симметричный ответ.

spb_aborigen 14 апреля 2018 | 10:38

А говорили Обама чмо...

tom_tom 14 апреля 2018 | 10:39

Сначала русские пообещали сбивать американские ракеты, а потом обиделась, что их не предупредили, когда они полетят.

ДА, ВОЛОДЯ, ЭТО ТЕБЕ НЕ МИТИНГИ РАЗГОНЯТЬ, ЗАЯВКУ НА КОТОРЫЕ НУЖНО ПОДАВАТЬ ЗА 10 ДНЕЙ!

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