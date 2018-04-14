Умер режиссер Милош Форман
Форман — автор знакового фильма «Пролетая над гнездом кукушки» 1975-го года, который собрал тогда пять премий «Оскар». Ему было 86 лет.
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Форман — автор знакового фильма «Пролетая над гнездом кукушки» 1975-го года, который собрал тогда пять премий «Оскар». Ему было 86 лет.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии5
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skreportyanka 14 апреля 2018 | 10:12
когда же наконец умрёт Путин и вся его кодла из жуликов и воров?
nigelliri56 14 апреля 2018 | 10:18
Великий режиссер. Светлая ему память.
drtomsky 14 апреля 2018 | 10:29
Мастер ушёл.
zollendorf 14 апреля 2018 | 10:30
Создатель одного из самых великих фильмов в истории. Светлая и вечная память!
nl_2010_ 14 апреля 2018 | 10:30
Полет над гнездом кукушки и Амадеус останутся в моей золотой коллекции навсегда. Спасибо,Милош, за возможность сопереживать настоящему. Спасибо за тот эпизод, где герой Джека Николса говорит, что я хотя бы попытался...Как это важно хотя бы попытаться что-нибудь сделать для того чтобы обрести свободу...