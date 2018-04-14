«Тотальный диктант» пройдет сегодня в тысяче городов по всему миру

Как правило, россияне чаще ошибаются в пунктуации, чем в орфографии, — говорила ранее агентству ТАСС руководитель проекта Ольга Ребковец. «Вряд ли каждый из нас ежедневно пишет тексты со сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями. Поэтому поставить тире или двоеточие, точку с запятой или запятую, как правильно оформить прямую речь, много вопросов возникает. Если говорить об орфографии — позитивно, что в правилах, которые системно и подробно разбираются и отрабатываются в школе, никто не ошибается практически. Много ошибок в правилах сложных — слитное или раздельное не, одна-две «н». Эти правила действительно сложные. Их проходят много в школе, но есть много особенностей», — сказала она.

«Тотальный диктант» пройдет не только в России. В этом году его будут писать также в Коста-Рике, Панаме, Сирии и Катаре.