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10:03, 14 апреля 2018

Жители подмосковного Волоколамска сегодня выйдут на очередную акцию протеста

Они потребуют от властей пересмотреть планы открытия второго участка мусорного полигона вблизи города. Силовики, тем временем, усиливают давление на местных активистов.

Без протестных акций выходные дни в Волоколамске в последние недели — уже редкость. Участники общественного движения «Ядрово задыхаемся» сегодня вновь заявят чиновникам о своих претензиях. Жители города и района не согласны с намерениями властей открыть в окрестностях Волоколамска еще одной площадки полигона бытовых отходов. Очередной митинг пройдёт на фоне продолжающихся преследований местных активистов. Силовики, впрочем, ими не ограничиваются: вчера в 4 часа утра с обыском домой к главе города Петру Лазареву пришли сотрудники подмосковного управления по борьбе с экономическими преступлениями. Искали оперативники некие документы и в администрации Волоколамска. Сам мэр предполагает, что активизация силовиков может быть связана с тем, что городские чиновники беспрепятственно согласовывают проведение протестных акций. Давят полицейские и на местных журналистов: обыски на днях прошли и в редакции газеты «Волоколамская неделя». Под арестом по обвинению в неподчинении силовикам остается один из активистов экологического движения Артём Любимов. В понедельник его дело должен рассмотреть Мособлсуд.

Обстановка в подмосковном Волоколамске, по свидетельствам корреспондента «Радио «Свобода», по-прежнему остается тяжёлой: в ночь с четверга на пятницу жители вновь почувствовали сильный запах свалочного газа.

Комментарии

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kryymsdyk 14 апреля 2018 | 10:11

Дамасских и донбасских мартышек мы спасаем, а своих граждан травим

deti_sgoreli_izza_karlika 14 апреля 2018 | 10:16

kryymsdyk: Не травим. А травят. Строго определенные люди из путинской системы. Сколько уже по времени импотентны решить проблему свалки??? Или просто не хотят решать, платя здоровьем жителей?

klochkov 14 апреля 2018 | 10:24

deti_sgoreli_izza_karlika:
предатели и мещане......
в то время как страна находится в кольце...
к нашим недрам и ресурсам тянутся щупальцы...
у нашего вождя вся спина истыкана ножами....
они...так называемые "жители " Волоколамска льют воду на мельницы мирового...

vasilevich58 14 апреля 2018 | 10:31

Мусор вне политики!

Дышите глубже, дорогие россияне!
Ведь "мусор" это вы!

fedor_v_glaz 14 апреля 2018 | 10:38

kryymsdyk: травим и жгём и своих, и донбасских, и дамасских. Никакой разницы.

olegleon 14 апреля 2018 | 10:12

так постепенно и "додавят" власть, заставив строить мусороперерабатывающие заводы вместо свалок.

y3emen1 14 апреля 2018 | 10:16

olegleon: пилить не строить, хрен заставишь!

vasilevich58 14 апреля 2018 | 10:35

olegleon: "строить мусороперерабатывающие заводы вместо свалок."
______________________________________________________________________________
Наивный, Вы!
Когда страна в кольце огнедышащих врагов, мечтающих распять наших детей и угнать в сексуальное рабство наших женщин, овладеть бескрайними просторами вечной мерзлоты и секретами загадочной русской души,

не до строительства мусоросжигающих заводов!!!!

Как жили в говне, так в говне и помрёте!

vla7815 14 апреля 2018 | 10:17

Поздно пить боржоми. Теперь, когда вова питерский окончательно стал пожизненным президентом, еште то, что дают.

andygo__ru 14 апреля 2018 | 10:18

Безобразие! И это в те тяжкие дни, когда Владимир Владимирович Путин противостоит целой Америке!

...где он, кстати, этот Владимир Владимирович?

y3emen1 14 апреля 2018 | 10:21

andygo__ru: оно в своей вселенной

nikruchev 14 апреля 2018 | 10:36

andygo__ru: Да в бункере он, где ему ещё быть, когда американцы Сирию бомбят. А то ненароком и до Москва долетят.

sadda 14 апреля 2018 | 10:25

Какие же они несознательные, не хотят дышать дерьмом москвичей....

sergirusso 14 апреля 2018 | 10:27

Чайка Юрий - птица питающаяся отходами. Вы что, хотите его на диету посадить?

bakero 14 апреля 2018 | 10:36

СТРАШНЫ РАВНОДУШНЫЕ! (к/ф "Афоня")

Игорь Бутман: «Если ты не поддерживаешь государство, зачем тогда берешь у него деньги?»
=====
Интересно, когда Бунтман (Плющенко и т.д.) приезжают в Европу или в Японию, что они отвечают, на вопросы: "почему у вас пожарная безопасность как в Африке?" или "почему в богатой нефтяной стране нет ни одного современного мусоросжигательного завода?"...

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