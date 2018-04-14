Жители подмосковного Волоколамска сегодня выйдут на очередную акцию протеста

Они потребуют от властей пересмотреть планы открытия второго участка мусорного полигона вблизи города. Силовики, тем временем, усиливают давление на местных активистов.

Без протестных акций выходные дни в Волоколамске в последние недели — уже редкость. Участники общественного движения «Ядрово задыхаемся» сегодня вновь заявят чиновникам о своих претензиях. Жители города и района не согласны с намерениями властей открыть в окрестностях Волоколамска еще одной площадки полигона бытовых отходов. Очередной митинг пройдёт на фоне продолжающихся преследований местных активистов. Силовики, впрочем, ими не ограничиваются: вчера в 4 часа утра с обыском домой к главе города Петру Лазареву пришли сотрудники подмосковного управления по борьбе с экономическими преступлениями. Искали оперативники некие документы и в администрации Волоколамска. Сам мэр предполагает, что активизация силовиков может быть связана с тем, что городские чиновники беспрепятственно согласовывают проведение протестных акций. Давят полицейские и на местных журналистов: обыски на днях прошли и в редакции газеты «Волоколамская неделя». Под арестом по обвинению в неподчинении силовикам остается один из активистов экологического движения Артём Любимов. В понедельник его дело должен рассмотреть Мособлсуд.

Обстановка в подмосковном Волоколамске, по свидетельствам корреспондента «Радио «Свобода», по-прежнему остается тяжёлой: в ночь с четверга на пятницу жители вновь почувствовали сильный запах свалочного газа.