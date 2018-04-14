Коалиция во главе с США нанесла авиаудары по Сирии

По предварительным данным, ранены несколько мирных жителей, информации о пострадавших россиянах нет.

В 4 утра президент США Дональд Трамп объявил о начале авиаударов по Сирии. Целью коалиции, в которую вошли Великобритания, США и Франция, стали научно-исследовательский центр в Дамаске, который связывают с производством химического оружия. Огонь вели по аэропорту в Восточной Гуте, пострадал штаб Республиканской гвардии Сирии и склад химоружия в провинции Хомс, отмечает Русская служба Би-би-си. Ракетные удары по Сирии продолжались 50 минут. Как минимум трое мирных жителей пострадали в районе Хомса, их ранили осколки ракеты, такие данные приводит сирийское государственное агентство SANA. Официальный Дамаск за несколько дней до атаки успел эвакуировать технику и людей с объектов, по которым был нанесен удар западной коалицией, сообщают источники Reuters. Вооруженные силы США использовали корабль, чья база расположена в Красном море, в группу авиации входили бомбардировщики B-1, передает CNN со ссылкой на военные источники. Государственное телевидение Сирии сообщило, что силы ПВО сбили 13 ракет в пригороде Дамаска. Удар по Сирии был вдвое мощнее предыдущего, который произошел год назад, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. По его словам попытки сбить ракеты коалиции были зафиксированы, однако ему не известно о каких-либо потерях у сил США.

В ближайшее время США не планируют новых ударов, заключили в американском военном ведомстве.

Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН в связи с ударами западной коалиции по Сирии, сказал в эфире телеканала РБК первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он также считает, что демократы усилят нападки на Трампа в Конгрессе.