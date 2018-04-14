Коалиция во главе с США нанесла авиаудары по Сирии
По предварительным данным, ранены несколько мирных жителей, информации о пострадавших россиянах нет.
В 4 утра президент США Дональд Трамп объявил о начале авиаударов по Сирии. Целью коалиции, в которую вошли Великобритания, США и Франция, стали научно-исследовательский центр в Дамаске, который связывают с производством химического оружия. Огонь вели по аэропорту в Восточной Гуте, пострадал штаб Республиканской гвардии Сирии и склад химоружия в провинции Хомс, отмечает Русская служба Би-би-си. Ракетные удары по Сирии продолжались 50 минут. Как минимум трое мирных жителей пострадали в районе Хомса, их ранили осколки ракеты, такие данные приводит сирийское государственное агентство SANA. Официальный Дамаск за несколько дней до атаки успел эвакуировать технику и людей с объектов, по которым был нанесен удар западной коалицией, сообщают источники Reuters. Вооруженные силы США использовали корабль, чья база расположена в Красном море, в группу авиации входили бомбардировщики B-1, передает CNN со ссылкой на военные источники. Государственное телевидение Сирии сообщило, что силы ПВО сбили 13 ракет в пригороде Дамаска. Удар по Сирии был вдвое мощнее предыдущего, который произошел год назад, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. По его словам попытки сбить ракеты коалиции были зафиксированы, однако ему не известно о каких-либо потерях у сил США.
В ближайшее время США не планируют новых ударов, заключили в американском военном ведомстве.
Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН в связи с ударами западной коалиции по Сирии, сказал в эфире телеканала РБК первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он также считает, что демократы усилят нападки на Трампа в Конгрессе.
Комментарии58
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deti_sgoreli_izza_karlika 14 апреля 2018 | 10:05
От этой новости у жалких остатков ваты и портянок пуканы полыхнули))))) РЖУНЕМАГУ!!!!
БРАВО, США!! БРАВО, ЕВРОПА!!! Еще бы нашего коррупционера помогли под суд отдать - вообще бы в пояс им поклонился.
Вата и портянычи – а помните как в Кремле шампанское распивали ворюги, празднуя победу Трампа?
Трамп в отличие от карликового плешьфюрера ДЕРЖИТ СЛОВО. Сказал, что трахнет вовиного подельника и преступника асада – трахну. Жестко. Без вазелина.
Симоньян проедется сегодня с флагом Америки? Пиндосы ж этого заслужили))))
Портянки и вата, а помните как вы пару крайних дней усирались, что Трамп сдрейфил бомбить?;)))
А где же путинские сбивальщики ракет?
Обхезались в очередной раз?
Или мультики карлика на деле всего лишь мультики?
nelibermot19 14 апреля 2018 | 10:07
Все ракеты, выпущенные по аэродрому Думейр, сбиты сирийскими ПВО
*Примечание (12 из 12 ракет)
mymymy 14 апреля 2018 | 10:10
nelibermot19: В 4 утра - как раз как Гитлер напал на СССР, так и новая фашистская коалиция из США и шавок напала на суверенную Сирию.
kryymsdyk 14 апреля 2018 | 10:13
mymymy: Мумка, это тебя Шендерович перлдолил, сбитая летчица ФСБ?
А по делу - прекрасный решительный шаг, надеюсь, Трампа переизберут на второй срок и он закопает путинскую Рашку как Рейган закопал Совок
danko_swenja 14 апреля 2018 | 10:13
nelibermot19: все западные мрази напали на свободную Сирию.
danko_swenja 14 апреля 2018 | 10:18
deti_sgoreli_izza_karlika: скачи кокломразь.
danko_swenja 14 апреля 2018 | 10:21
kryymsdyk: западные мерзавцы, отсасывающие у игила.
danko_swenja 14 апреля 2018 | 10:23
kryymsdyk: западные гниды вероломно напали на свободную Сирию!
andreyko_75 14 апреля 2018 | 10:27
Военная интервенция США против Сирии.
В Минобороны России сообщили, что в отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе.
В военном ведомстве уточнили, что США, Великобритания и Франция выпустили по целям в Сирии более 100 ракет.
Места дислокации российских войск были прикрыты с воздуха современными С-300,С-400,Панцирь-С1,Панцирь-С2,РЭБ последних разработок.США побоялись ударить по войскам России а вдруг получат ответку.
kryymsdyk 14 апреля 2018 | 10:18
danko_swenja: в Сирии война идет уже шесть тысяч лет, не лучше, ни хуже им не становится.
shai13 14 апреля 2018 | 10:36
danko_swenja: в момент обстрела Сирия действительно была свободной - все защитники разбежались. Взял бы генералиссимус и показал мощь российского оружия. СВ поиндостаном связываться страшно, так можно было бы и в самом деле на Воронеже продемонстрировать..
hysteria 14 апреля 2018 | 10:24
4 утра президент США Дональд Трамп объявил о начале авиаударов по Сирии. Целью коалиции, в которую вошли Великобритания, США и Франция, стали научно-исследовательский центр в Дамаске, который связывают с производством химического оружия. Огонь вели по аэропорту в Восточной Гуте......===================================================≠====Ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, Что началася война..
Сл.Борис Ковынев.
kryymsdyk 14 апреля 2018 | 10:31
hysteria: Бить буду аккуратно, но сильно (Лёлик).
serge_moro 14 апреля 2018 | 10:32
kryymsdyk: После ударов по Сирии,Путин понял,что воровать намного приятнее занятие ,чем воевать. Распил госбюджета и жить в 26 дворцах одновременно -это его стихия.А воевать с теми кто в разы сильнее тебя страшновато и можно власть потерять ненароком. У Путина хорошо получается воевать со своим населением и оппозицией. Пора уносить ноги из Сирии пока не началось
mymymy 14 апреля 2018 | 10:34
kryymsdyk: дело тут в том, что этот прекрасный решительный шаг после выборов в Бандерлянде Россия повторит против Бандерлянда.
И давно пора.
Так что копай схрон, кастрюлько, не так много времени у тебя осталось.
kryymsdyk 14 апреля 2018 | 10:39
mymymy: Вовка зассыт. Он всегда ссsn и гадит только иcподтишка.
tvitov66 14 апреля 2018 | 10:14
mymymy: не скули, лилиПУтик ПУбедит фашизьмЪ 9-го мая не слезая с пирамидки мумии Вофки с погоняловым Ленин
taglit 14 апреля 2018 | 10:25
mymymy: Краткие ночные итоги. США, Великобритания и Франция уничтожили более сотней крылатых ракет три сирийских объекта, связанных с разработкой, производством и хранением химического оружия.
Россия заранее не была предупреждена о целях для поражения. Сирийское ПВО эффективного сопротивления не оказала. Трамп в обращении к нации обвинил лично Владимира Путина в том, что химическая атака в Сирии — результат неспособности президента России сдержать обещание стать гарантом уничтожения сирийского химического оружия. "Оскорблять президента России неприемлемо и недопустимо" - ответило Трампу Посольство России в США.
Потерь в результате обстрела нет. Все живы. Сирийцы говорят о трех раненых. Более сотни выпущенных ракет и всего трое раненых - это филигранная работа.
Главные военно-политические результаты ночи: Россия так и не использовала (как официально обещала ранее) свои ПВО и не стала сбивать ракеты. Это очень правильное и обнадеживающее решение.
Алексей Лушников
pavelmistery 14 апреля 2018 | 10:15
nelibermot19: Не читайте фейк-ньюс, не засоряйте свою голову враньем ))
skripal_live 14 апреля 2018 | 10:09
ГИТЛЕР ТОЖЕ НАПАЛ В 4 УТРА.
ВСЕ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА РОССИИ И МИРА. СОБИРАЮТСЯ В 12 ЧАСОВ У ПОСОЛЬСТВА США С ПЛПКАТАМИ "ГРЯЗНЫЕ УБИЙЦЫ", "РУКИ ПРОЧЬ ОТ СИРИИ", "НЕ ДАДИМ РАЗЖЕЧЬ ЯДЕРНУЮ ВОЙНУ"!
stas_russkiy 14 апреля 2018 | 10:16
skripal_live: "...12 ЧАСОВ У ПОСОЛЬСТВА США..."
Перепутал. С этими плакатами у АП соберись, или у кремля, или у госдуры. Но там "ваших" сразу мордами в асфальт укатают ваши-же миролюбивые гестаповцы.
tvitov66 14 апреля 2018 | 10:17
skripal_live: лучше ходите в военкомат и запишитесь в ЧВК Вагнер, иначе ваш поВОР так и останется без сирийского нефтяного заводика
anticolorad 14 апреля 2018 | 10:26
skripal_live: тебе, говно, уже выдали парабеллум? когда летишь в сирию защищать асада?
glotov 14 апреля 2018 | 10:15
deti_sgoreli_izza_karlika: Нанесли хиленький удар, чтобы совсем не потерять лицо перед собственными избирателями. И сделали оговорку "больше не будем". Срамота.
olegleon 14 апреля 2018 | 10:19
deti_sgoreli_izza_karlika: тебе мало видео, которое уже выложили, с тем, как сбили ракету?
а зону действия российского ПВО в Сирии вообще тщательно облетели.
navsegda 14 апреля 2018 | 10:25
olegleon: зона действия российского ПВО накрывает всю Сирию
anticolorad 14 апреля 2018 | 10:28
olegleon: да, теперь вам остается только говорить одно - на нас ракет не пускали, поэтому мы не сбивали. но ведь ты же понимаешь, что вы просто жидко обосрались и теперь с путиным вообще НИКТО считаться не будет совсем. кстати, портян, тебе выдали парабеллум? ты уже летишь в сирию защищать асада?
hunterhead 14 апреля 2018 | 10:31
olegleon: "тебе мало видео, которое уже выложили, с тем, как сбили ракету?"
А ты докажи что там именно то видео, olegleon...:-D
"а зону действия российского ПВО в Сирии вообще тщательно облетели"
Сорее это ваши оттуда драпанули...:-D
meteor1908 14 апреля 2018 | 10:05
Танковый бросок на Вашингтон уже стартовал?
deti_sgoreli_izza_karlika 14 апреля 2018 | 10:07
meteor1908: Нет, Армата заглохла на выезде из бокса.
nelibermot19 14 апреля 2018 | 10:16
deti_sgoreli_izza_karlika:, о, встречаем новую хохлокастрюлю за 11.80 гривен поставили. Видать на место забаненного her-а
kraft 14 апреля 2018 | 10:07
meteor1908: Пока полководцу Моторолу будят))
antimalin 14 апреля 2018 | 10:07
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии перехватили все 12 крылатых ракет, которые были выпущены западной коалицией по военному аэродрому Думейр под Дамаском, сообщили в Минобороны РФ.
"Сирийский военный аэродром Думейр, дислоцированный на востоке от города Дамаск, был атакован 12 крылатыми ракетами. Средствами ПВО вооруженных сил Сирии все крылатые ракеты были перехвачены", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.
По данным Минобороны РФ, в отражении ракетного удара по аэродрому Думейр были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат".
"Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе", - заявили в Минобороны РФ.
Ранее в российским военном ведомстве заявили, что в ходе ночной операции США и их союзники выпустили по целям на территории Сирии более 100 ракет, большинство из которых удалось перехватить.
kryymsdyk 14 апреля 2018 | 10:14
antimalin: свистеть - не мешки ворочать
tvitov66 14 апреля 2018 | 10:21
kryymsdyk: это еще одна сирийская ПУбеда вЭликого ПУбедуна
olegleon 14 апреля 2018 | 10:21
kryymsdyk: ну хохлотролли это отлично знают, т.к. только свистеть на российских СМИ и могут )))
ну давай расскажи, что это ложь:
"«У нас очень большие внешние долги. Только в этом году для их обслуживания нам необходимо выплатить 130 миллиардов гривен. Это неподъемная цифра»"
hunterhead 14 апреля 2018 | 10:38
olegleon: "ну хохлотролли это отлично знают, т.к. только свистеть на российских СМИ и могут )))
ну давай расскажи, что это ложь:
"«У нас очень большие внешние долги. Только в этом году для их обслуживания нам необходимо выплатить 130 миллиардов гривен. Это неподъемная цифра»"
Опять "Соловьиного помета" насмотрелся, olegleon? :-D
pavelmistery 14 апреля 2018 | 10:19
antimalin: "сообщили в Минобороны РФ"
Они сообщали:
- о испанском диспетчере
- о доказательствах вины Украины в крушений боинга (несколько вариантов)
- о том, что ИГ побежден (3 раза)
- о выводе войск из Сирии (3 раза)
и многое другое.
Спасибо, но прошу не вешать лапшу на мои уши ))
duelya 14 апреля 2018 | 10:08
ну, что там новый директор союзмультфильма-шойгу говорит? собрал полные военкоматы 18 ти летних пацанов генеральские дачи защищать? ну и своих деток заодно, российских воров-правителей, что тут, в наших европах здравствуют и процветают
olegleon 14 апреля 2018 | 10:08
"Главными целями коалиции, в которую вошли Великобритания, США и Франция, стали научно-исследовательский центр в Дамаске, предположительно связанный с производством химоружия.
А также два склада химоружия в провинции Хомс. По данным СМИ, огонь попали также штаб Республиканской гвардии Сирии, аэропорт Мезза в Дамаске и аэропорт Ад-Думейр в Восточной Гуте.
По состоянию на 8 утра субботы было известно, что по территории Сирии союзниками было выпущено от 30 до 100 ракет. Часть из них своей цели не достигла и была сбита. "
а вот что на самом деле ВВС написала.
max3446 14 апреля 2018 | 10:09
Такой позор особенно для англосаксов, все их ракеты были сбиты. бу-га-га, под столом от смеха. Но я бы на месте властей нанес бы по ним ответный удар возмездия. Не обязательно ядерный хотя по паре ракет можно было бы, для профилактике
hysteria 14 апреля 2018 | 10:28
max3446: Ты еще не в Сирии?
bozman1944 14 апреля 2018 | 10:31
max3446: У вас уже не осталось ракет - все они были израсходованы во время "отражения" атаки западных союзников. Новые ракеты, вдруг что, будут надуты за счёт российских налогоплательщиков.
estamp 14 апреля 2018 | 10:09
нанесла авиаудары по Сирии
---
В результате ударов ни один тушканчик не пострадал. Российские военные даже не вспотели.
#ТрампСлил или #ТрампВсехУделал
mikhail_spb_ 14 апреля 2018 | 10:09
Интересно, откуда взялись "мирные жители" на военных и химических объектах?
Кстати, потерь среди сирийских войск удалось избежать только благодаря тому, что Российские партнёры предупредили их о том, по каким целям будет нанесён удар.
То есть они передали врагу информацию, сообщённую им коалицией.
patlik 14 апреля 2018 | 10:13
mikhail_spb_: США и Россия не враги. Россия и Сирия партнеры. Значит США и Сирия союзники. 8)))))))
olegleon 14 апреля 2018 | 10:29
mikhail_spb_: когда американские консерваторы умнее российской оппозиции:
"Conservative media in the US have their say
"While I support President Trump’s action in Syria, I pray that the real civilian and military leaders of our nation and of Russia would be more careful and avoid going nuclear," writes Harry Kazianis at Fox News" (ВВС)
max3446 14 апреля 2018 | 10:17
весь мир в шоке и ужасе от возрождения фашизма что сегодня ночью совершили бриты, пендосы и лягушатники. Ни морального и какого права они после этого вероломного нападения не имеют находиться в оон и решать вопросы мира. Потому что они слуги дьявола, олицетворение всего зла на планете и во всей вселенной!
shmuel63 14 апреля 2018 | 10:21
max3446: "...весь мир в шоке и ужасе от возрождения фашизма" - откуда вам известно про "весь мир"?
anticolorad 14 апреля 2018 | 10:31
max3446: вам остается сидеть под шконкой и вякать на форумах. "весь мир" теперь в грош не ставит путлера.
ha12raz 14 апреля 2018 | 10:18
Там какие то бабуины прыгают, говорят от адости, что американцам не удалось нанести им урон.
Надо бы повторить.
komandarm___68 14 апреля 2018 | 10:20
Из коалиции жиденько потекло, ощущается специфический запах (не путать с "Новичком"))
aluksejsilver 14 апреля 2018 | 10:20
Удар явно имел не военную цель, а сугубо политическую, что весьма радует, можно вздохнуть вменяемым людям спокойно, открытой войны сверхдержав не будет. Для диванных воИнофф, сообщаю: удар был, чтобы Трамп балоболкой для внутри политической кухни не выступил, военной опасности не нес, а сбивать томагавки, летящие не понятно куда, в цели, которые не находятся в зоне прикрытия, это как минимум дорого, противоракетная от с400 стоит не меньше этого томагавка...что заходили в зону прикрытия, сбивались, что летели в сараи, пусть летят себе с богом...то что это был не военный удар, более того, скорее всего договорняк, говорит то, что только трое случайно раненых мирных было.
nikanor1975 14 апреля 2018 | 10:21
Прямо с утра пока темно, пока темно, пока темно, прямо с утра пока темно, пока Башар в постели. Я запущу свой тамагавк, я запущу свой тамагавк, я запущу свой тамагавк, и я достигну цели!
konst140980 14 апреля 2018 | 10:38
nikanor1975: И по 100 грамм за достижение цели )))
j_partizan 14 апреля 2018 | 10:27
Ну, что дебилы, аплодировавшие победе Трампа?
kb2 14 апреля 2018 | 10:33
Ну что путриоты, кудахтали все эти дни что "будем всё сбивать и топить"? Нате утритесь. С-400 как обычно прикинулись надувными макетами. Даже ракеты зассали сбивать, хотя это сам Трамп "разрешил"). Позорище.
sedoievgeniy 14 апреля 2018 | 10:39
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в совместном выступлении с министром иностранных дел Жаном-Ив Ле Дрианом, сообщает Reuters.
«Мы не ищем конфронтации и отвергаем всякую логику военной эскалации, поэтому вместе с нашими союзниками мы позаботились о том, чтобы россияне были предупреждены заранее», - сказала Парли. Русофобы Вас развели как последних лохов, договорняк прошел с результатом - всем красиво уйти с создавшейся ситуации