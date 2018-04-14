Тотальный диктант пройдет сегодня в тысяче городов по всему миру

Автором текста в этом году стала писательница Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза». Яхина будет читать диктант во Владивостоке. Традиционно самыми популярными площадками для написания диктанта станут вузы. Однако, будут и необычные варианты: космонавт Олег Артемьев напишет текст на орбите, к диктанту смогут присоединиться пассажиры трех самолетов авиакомпании S7, кроме того, диктант будет писать группа альпинистов в горах Домбая.