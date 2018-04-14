Тотальный диктант пройдет сегодня в тысяче городов по всему миру
Автором текста в этом году стала писательница Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза». Яхина будет читать диктант во Владивостоке. Традиционно самыми популярными площадками для написания диктанта станут вузы. Однако, будут и необычные варианты: космонавт Олег Артемьев напишет текст на орбите, к диктанту смогут присоединиться пассажиры трех самолетов авиакомпании S7, кроме того, диктант будет писать группа альпинистов в горах Домбая.
Комментарии3
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a_111111 14 апреля 2018 | 10:18
Забавно, но например в Таллинне, в организации данного мероприятия участвуют местные власти. И все желающие не смогли заранее записаться. Но организаторы все равно приглашают людей- считается что часть записавшихся не придёт...
a_111111 14 апреля 2018 | 10:27
a_111111: Ну правда председатель таллинского городского собрания Михаил Кэлварт( кореец по происхождению) и раньше боролся за сохранение русских школ и т.д.
a_111111 14 апреля 2018 | 10:31
a_111111: Кылварт