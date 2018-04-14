У российского посольства в Дамаске нет данных о пострадавших россиянах в результате ракетного удара по Сирии
В то же время, РИА «Новости» сообщает, что парламентская делегация, находящаяся сейчас в Сирии, не пострадала. Гостиница, где живут парламентарии, находится в центре Дамаска, куда ракеты не долетели, — сообщил РИА депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 14 апреля 2018 | 09:36
Все погибшие россияне в Сирии заранее уволились из рядов МО РФ, вышли из гражданства и тайком самозакопались на российских погостах.. ИХТАМНЕТУ !
olegleon 14 апреля 2018 | 09:38
"куда ракеты не долетели"
ракеты много куда не долетели. и самое главное, что они тщательно облетели зону действия российской ПВО в Латакии
mikhail_spb_ 14 апреля 2018 | 09:39
Оказывается, какие-то делегации ещё ездят по миру.
Правда, в приличные страны больше не пускают.
Вот и приходится тратить народные денежки во всяких сириях.
elloi 14 апреля 2018 | 09:40
Пострадавшие будут не в Сирии , а в самой России. Сколько боярышника и прочей гадости выпьют сегодня путьтриоты России и её окрестностей. С горя, естественно.
vaka257 14 апреля 2018 | 09:47
По подсчетам Минобороны России, США и их союзники выпустили по целям в Сирии свыше 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух - земля».
- Ясно, понятно. Минобороны России отбежало подальше, чтобы удобнее было считать...
gaut 14 апреля 2018 | 09:48
Что это за патриоты, если в них даже пиндоская ракета не попала. Каждому патриоту по санкционной ракете, иначе плохой патриот.
zhvure 14 апреля 2018 | 10:10
Сегодня пиндосы практически начали последнюю мировую войну...
antimrakobes 14 апреля 2018 | 10:25
Российские ихтамнеты - бессмысленные и беспощадные!