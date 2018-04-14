У российского посольства в Дамаске нет данных о пострадавших россиянах в результате ракетного удара по Сирии

В то же время, РИА «Новости» сообщает, что парламентская делегация, находящаяся сейчас в Сирии, не пострадала. Гостиница, где живут парламентарии, находится в центре Дамаска, куда ракеты не долетели, — сообщил РИА депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.