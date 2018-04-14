Z Архив новостей новости
5 47 6 2952
09:30, 14 апреля 2018

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии

Это стало ответом на химическую атаку в городе Дума, в проведении которых Запад обвиняет сирийских военных. Целями операции стали центры по изучению и производству химоружия. Об этом заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.

США не предупреждали Россию о начале авиаударов по Сирии. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. Между тем, глава Минобороны Франции Флоранс Парли утверждает, что в Париж позаботился о том, чтобы заранее предупредить российскую сторону о предстоящих в Сирии ударах коалиции. Об этом она сказала, выступая сегодня утром в Елисейском дворце.

Комментарии

47

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

roaswen 14 апреля 2018 | 09:35

Сегодня зомбоящик взорвётся от переполнения враньем, фейками (про мальчиков) и помётом (не только соловьиным)

nelibermot19 14 апреля 2018 | 09:36

Провал для Storm Shadow: все британские ракеты, выпущенные по Сирии, были сбиты ПВО

14 апреля 2018

Все ракеты Великобритании, выпущенные по объектам военной и гражданской инфраструктуре в сирийском Хомсе, были нейтрализованы и ликвидированы. Такой информацией поделился источник в ПВО, отметив, что это является «серьезным провалом» для ракет Storm Shadow.

Вопреки ожиданиям, атака Трампа на Сирию оказалась практически бесполезной. В связи с этим жители Дамаска вышли на улицы сирийской столицы на стихийный митинг, который больше похож на празднование победы

patrik05 14 апреля 2018 | 09:36

Это стало ответом на химическую атаку в городе Дума, в проведении которых Запад обвиняет сирийских военных...

"14 апреля – Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в субботу начнут работать в Сирии. Эксперты независимого международного органа должны будут выяснить, действительно ли в городе Дума было применено химическое оружие, как считает ряд западных стран, или же эти сообщения не соответствуют действительности и являются постановкой, как убеждены в России..."

ogrig Олег Савин 14 апреля 2018 | 09:38

"Удар" можно закавычить. Всё сделано так, чтобы позволить всем сторонам сохранить лицо.

doc9_vikt 14 апреля 2018 | 09:53

А почему царь молчит? Даже Австралия уже высказалась.

zhnec07 14 апреля 2018 | 10:23

doc9_vikt: А чего ему говорить...? сказано же, что РФ ответит в случае обстрела наших баз....у нас нет договора с САР о совместном отражении агрессии...То что англосаксы вырождаются как синие тараканы, понятно и так...

metslag 14 апреля 2018 | 09:55

ogrig: О сохранении лица России речи не идет.
Ее опять загнали под лавку и США ее даже не предупредили.
Просто продемонстрировали ее бессилие.

zhnec07 14 апреля 2018 | 10:28

metslag: Не выдавай желаемо за действительное...это у англосаксов после удара не личико, а глупая физиономия... По русским базам они стрелять не решились, испугались....ну и кто сохранил лицо? Или ты, Шариков, опять по помойкам бегать желаешь?

metslag 14 апреля 2018 | 10:32

zhnec07: А никто и не собирался стрелять по базам раши.
Ей просто сказали, чтобы сидела тихо и не рыпалась. И она не рыпалась.
Понимала, что бессильна.

lavrentiy79 14 апреля 2018 | 10:31

ogrig: ===Всё сделано так, чтобы позволить всем сторонам сохранить лицо.===
Так то верно... Но есть один "маааленький" нюанс. Нанесение военного удара по суверенной стране - военное же преступление... Трампа, Макрона и Мей - в "Гаагу"?

lavrentiy79 14 апреля 2018 | 09:42

patrik05: ===14 апреля – Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в субботу начнут работать в Сирии. ===
О, как... Виноватых определили, удар нанесли, а комиссия ещё и работу не начала... Круто. Потом скажут "разведка ввела нас в заблуждение(с)", извинятся на слушаньях в Сенате и Парламенте и ... ВСЁ!!! Никаких последствий, кроме лёгкого волнения...

nelibermot19 14 апреля 2018 | 10:02

"А почему царь молчит? Даже Австралия уже высказалась."

Может быть потому, что в Австралии сецчас 17:02, а у нас только 10:02?

kryymsdyk 14 апреля 2018 | 10:05

lavrentiy79:
Вата вспоминает о законности и справедливости только когда ей это выгодно.
Поведение уголовников.

lavrentiy79 14 апреля 2018 | 10:35

kryymsdyk: ===Вата вспоминает о законности и справедливости только когда ей это выгодно===
Последнее время Ваши хозяевА о "законности и справедливости" даже и не вспоминают...

kryymsdyk 14 апреля 2018 | 10:38

lavrentiy79: кто сильнее - тот правила и устанавливает, разве нет?

deti_sgoreli_izza_karlika 14 апреля 2018 | 09:46

patrik05: БРАВО, США!! БРАВО, ЕВРОПА!!! Еще бы нашего коррупционера помогли под суд отдать - вообще бы в пояс им поклонился.

vasilevich58 14 апреля 2018 | 09:58

А где ответ нашего верховного вождя ракетами на ядерном топливе?

Мировому техническому прогрессу Россия противопоставляет враньё!

nestor199 14 апреля 2018 | 10:05

vasilevich58: Вам так хочется превратиться в радиоактивную пыль?

vasilevich58 14 апреля 2018 | 10:24

nestor199: Мне хочется невозможного, чтобы ваш вождь и его подручные перестали, наконец, врать!

zhnec07 14 апреля 2018 | 10:20

patrik05: Потому и поспешили трамписты опередить специалистов, пока те не доехали до Думы...Прав был Задорнов, какие же они тупые....

metslag 14 апреля 2018 | 09:52

nelibermot19: Это хорошо, что они еще не сообщили, что американский авианосец паотапили.

Только вам и остается, что транслировать явную ложь неизвестных источников из выгребной ямы.
Какие вы жалкенькие. До слез просто вас жалко.
Вчера так грозно надувались и... опять обосрались.

poluputing 14 апреля 2018 | 09:58

nelibermot19: эк вам повезло с диагнозом . Мечты и сновидения вы принимаете за реальность ничтоже сумняшися

kraft 14 апреля 2018 | 09:36

roaswen: Количество навоза на тв сегодня бомбанёт так, что мало никому не покажется.

olegleon 14 апреля 2018 | 09:47

kraft: уже шарахнуло. включите любой американский канал или ВВС и увидите запуски ракет и рассказы "мы несём демократию"

metslag 14 апреля 2018 | 09:59

olegleon: Да, рашистам можно показывать только грозное помахивание сухоньким бессильным кулачком.
А сколько грозных криков было.
Один Небензя чуть не насрал прямо на стол в Совбезе.
Не далее чем вчера. Но не испугал США. Странно.

olegleon 14 апреля 2018 | 10:04

metslag: а никто и не пугал. просто предупредили о последствиях того, что если пострадают россияне, то... и как видите, западные союзники хорошо поняли предупреждение. может они лучше Вас информированы?

ross1919 14 апреля 2018 | 10:05

metslag: Какел, кончил от щастья?

olegleon 14 апреля 2018 | 09:36

roaswen: бойцы ДВУ, все в атаку!

kottigr1 14 апреля 2018 | 09:39

olegleon: Вы как красный комиссар, стоя в окопе, отважно поднимете своих бойцов ?

olegleon 14 апреля 2018 | 09:50

kottigr1: да куда мне до зубастого или до тебя ))
у вас тут на Эхе такая армия, что иногда сомневаешься в том, что это российское СМИ

kottigr1 14 апреля 2018 | 09:54

olegleon: Люди заходят на "Эхо Москвы", что бы прочесть новости и оставить своё мнение относительно происходящего.. А для Вас это какая-то война ? Вы люк в своём танке открывать не пробовали ? Проветрились бы...

olegleon 14 апреля 2018 | 10:01

kottigr1: опс. т.е. люди со всего света заходят... стоп, но что-то тут не видно австралийцев, бразильцев, суданцев, .... фактически только украинцы. может на Украине все СМИ заблокированы и они вынуждены на российские заходить и читать новости?

roaswen 14 апреля 2018 | 09:39

olegleon:

а УГМ-нытые олежки уже там, надеюсь?

zhnec07 14 апреля 2018 | 10:16

roaswen: Ящик включи, если еще не пропил...официально сообщили о пятирых раненных в Сирии...про мальчиков только хохлы рассказывают, это к ним...

vik2014 14 апреля 2018 | 09:39


США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии
Это стало ответом на химическую атаку в городе Дума, в проведении которых Запад обвиняет сирийских военных.
О как, а комиссия еще только едет разбираться, оказывается уже все и решили, зачем тогда ОЗХО туда прибыла?

kryymsdyk 14 апреля 2018 | 10:08

vik2014: били не по людям, а по объектам, связанным с химическим оружием

alexisgross_042018 14 апреля 2018 | 09:43

Париж предупредил Московию, Московия настучала Дамаску - все сдристнули с занимаемых ранее позиций ;)) Трамп бабахнул по своим внутренним проблемам. Все прошло в теплой дружеской обстановке.
В титрах сюжетов на Fox в пору делать субтитры - При съемке данного сюжете ни одного рашкованина не пострадало. Вот и славно ;))

wuwer 14 апреля 2018 | 09:46

Жители Волоколамска и другие бузотёры Подмосковья сегодня (наверное) от души получат от "космонавтов"
Чтобы пиндосам было не повадно, мешать мирно травить всех подряд

ems1 14 апреля 2018 | 09:46

Собственнo чтo и требoвалось дoказать: у Рoссии - тузeмная apмия, не споcобная вeсти бoевые дeйствия с сeрьёзным pегулярным пpoтивником. Украина, Гpузия - пoжалуйста. Ну мoжет ещё Туpция. Атaка США для Рoссии - чтo-то врoде "Войны миpoв" Уэллса, из pазряда атaки инoпланетян.

nds 14 апреля 2018 | 09:49

Как противно жить в государстве, которое требует уважения, утопая во лжи, а свою задачу видит в том, чтобы нагадить всем за последующее неуважение.

sovxoz 14 апреля 2018 | 10:09

nds:" Как противно жить в государстве "
Можете пойти повеситься.

nds 14 апреля 2018 | 10:34

sovxoz: Бюрократическое авторитарное государство плюет и на вашу жизнь, а вы предлагаете повеситься мне. Не верите? Переезжайте жить в Волоколамск.

max3446 14 апреля 2018 | 09:56

«Рейтерс» сообщает, что сирийские военные объекты были эвакуированы после предупреждения от России и до начала атаки Коалиции США. Таким образом западные военные в основном атаковали пустые здания.
Сирийцы вышли на площадь Омейядов в Дамаске, чтобы порадоваться поражению Запада, осуществившего столь неэффективную агрессию. Люди выражают поддержку России и Сирийской армии.
По данным сирийского государственного информагентства SANA, ранения в результате удара крылатых ракет по объекту в провинции Хомс получили 3 человека.
ПВО Сирии удалось сбить около трети всех выпущенных ракет.
При этом все британские ракеты были нейтрализованы и сбиты, сообщает SANA.
Офицер сил ПВО САР рассказал в беседе с корреспондентом САНА, что это «серьёзный провал» для ракет Storm Shadow.
Подтверждается информация, что сирийская военная техника и авиация практически не были повреждены, так как ещё 11-12 апреля были эвакуированы на российские базы.
Стало известно, что одна из основных целей под Дамском — аиабаза Думейр не пострадала.
В Минобороны России сообщили, что в отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе.
В военном ведомстве уточнили, что США, Великобритания и Франция выпустили по целям в Сирии более 100 ракет.

Источник: http://rusvesna.su/news/1523680276

nds 14 апреля 2018 | 10:03

max3446: Если уничтожение "пустого здания" - химзавода, военного предприятия, влетно-посадочных полос и ангаров - пустяк, то победа, с точки зрения "наших" патриотов, - горы трупов.

alexisgross_042018 14 апреля 2018 | 10:06

max3446: Тебе туповатому бесполезно объяснять - Асад и его ближайшие сторонники будут упираться до последнего. ПРичина простая - как только Асада скинут - всех остальных тупо начнут резать со всех сторон и сунниты и что самое трогательное шииты.
В брифинге МО РФ моджно было смело написать - союзники выпустили по Сирии более двух ракет

estamp 14 апреля 2018 | 09:57

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии
---
В результате ударов никто не пострадал.
Даже тушканчики в пустыне.

(комментарий скрыт)

zhnec07 14 апреля 2018 | 10:14

Старушку Мэй в отставку- все ее ракеты были сбиты...Трампу медаль клоуна первой степени- более ярко продемонстрировать высший дебилизм, было не возможно...ну а морфинист Макрон, наверное, до сих пор сидит по диваном...вылезай, Путин на этот раз простил...

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 311 6 32210 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Почему Виктории Скрипаль отказали в визе? Сама Виктория сказала, что для нее отказ в визе сюрпризом не стал…

5 490 6 67557 07.04
Kполитика, общество, события
Блоги

Посол России в США А.Антонов: «Вся ответственность – на Вашингтоне, Лондоне и Париже» Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий…

5 131 6 6989 07:34
Kсирия, политика, сша, общество, мнения
Блоги

+ Церемония схождения благодатного огня Церемония схождения благодатного огня Патриарх Иерусалимский Феофил III передал огонь собравшимся в храме паломникам из разных стран…

5 77 6 17748 07.04
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, события
Блоги

В немецком Мюнстере грузовик врезался в группу пешеходов: 3 человека погибли, не менее 20 пострадали Местная пресса характеризует случившееся как теракт, но официально это не подтверждено…

5 126 6 25933 07.04
Kобщество, происшествия, фото, видео, германия, события
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 207 6 19437 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Марк Цукерберг: Еще два больших шага После того, как мы определили вмешательство России в выборы в США 2016 года, мы успешно развернули новые инструменты…

5 145 6 41903 07.04
Kполитика, общество, социология, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 108 6 10581 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 146 6 14702 06:08
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 12320 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 119 6 12627 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7274 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 160 6 19054 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12576 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

+ Посол России в Лондоне: У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили Посол России в Лондоне: У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили Александр Яковенко заявил в ходе пресс-конференции, что расследование по делу Скрипалей осуществляется максимально непрозрачным образом…

5 78 6 9735 13.04
Kвеликобритания, скрипаль, политика, рф, конфликты, видео, события
Новости

Военные и гражданские объекты Сирии попали под удар США и их союзников, сообщили в Минобороны РФ По данным ведомства, атака продолжалась более часа…

5 66 6 8455

Популярное за неделю

Новости

Ракетные удары по Сирии продолжались 50 минут ВС США при нанесении ударов использовали по меньшей мере один базирующийся в Красном море корабль, а также авиацию, в том числе бомбардировщики B-1...

5 19 6 21227
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 197144 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 57 6 40136 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 736 6 246097 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 230 6 181669 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6880867
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3406123

Сегодня в эфире