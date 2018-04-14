США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии
Это стало ответом на химическую атаку в городе Дума, в проведении которых Запад обвиняет сирийских военных. Целями операции стали центры по изучению и производству химоружия. Об этом заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.
США не предупреждали Россию о начале авиаударов по Сирии. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. Между тем, глава Минобороны Франции Флоранс Парли утверждает, что в Париж позаботился о том, чтобы заранее предупредить российскую сторону о предстоящих в Сирии ударах коалиции. Об этом она сказала, выступая сегодня утром в Елисейском дворце.
Комментарии47
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roaswen 14 апреля 2018 | 09:35
Сегодня зомбоящик взорвётся от переполнения враньем, фейками (про мальчиков) и помётом (не только соловьиным)
nelibermot19 14 апреля 2018 | 09:36
Провал для Storm Shadow: все британские ракеты, выпущенные по Сирии, были сбиты ПВО
14 апреля 2018
Все ракеты Великобритании, выпущенные по объектам военной и гражданской инфраструктуре в сирийском Хомсе, были нейтрализованы и ликвидированы. Такой информацией поделился источник в ПВО, отметив, что это является «серьезным провалом» для ракет Storm Shadow.
Вопреки ожиданиям, атака Трампа на Сирию оказалась практически бесполезной. В связи с этим жители Дамаска вышли на улицы сирийской столицы на стихийный митинг, который больше похож на празднование победы
patrik05 14 апреля 2018 | 09:36
Это стало ответом на химическую атаку в городе Дума, в проведении которых Запад обвиняет сирийских военных...
"14 апреля – Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в субботу начнут работать в Сирии. Эксперты независимого международного органа должны будут выяснить, действительно ли в городе Дума было применено химическое оружие, как считает ряд западных стран, или же эти сообщения не соответствуют действительности и являются постановкой, как убеждены в России..."
ogrig Олег Савин 14 апреля 2018 | 09:38
"Удар" можно закавычить. Всё сделано так, чтобы позволить всем сторонам сохранить лицо.
doc9_vikt 14 апреля 2018 | 09:53
А почему царь молчит? Даже Австралия уже высказалась.
zhnec07 14 апреля 2018 | 10:23
doc9_vikt: А чего ему говорить...? сказано же, что РФ ответит в случае обстрела наших баз....у нас нет договора с САР о совместном отражении агрессии...То что англосаксы вырождаются как синие тараканы, понятно и так...
metslag 14 апреля 2018 | 09:55
ogrig: О сохранении лица России речи не идет.
Ее опять загнали под лавку и США ее даже не предупредили.
Просто продемонстрировали ее бессилие.
zhnec07 14 апреля 2018 | 10:28
metslag: Не выдавай желаемо за действительное...это у англосаксов после удара не личико, а глупая физиономия... По русским базам они стрелять не решились, испугались....ну и кто сохранил лицо? Или ты, Шариков, опять по помойкам бегать желаешь?
metslag 14 апреля 2018 | 10:32
zhnec07: А никто и не собирался стрелять по базам раши.
Ей просто сказали, чтобы сидела тихо и не рыпалась. И она не рыпалась.
Понимала, что бессильна.
lavrentiy79 14 апреля 2018 | 10:31
ogrig: ===Всё сделано так, чтобы позволить всем сторонам сохранить лицо.===
Так то верно... Но есть один "маааленький" нюанс. Нанесение военного удара по суверенной стране - военное же преступление... Трампа, Макрона и Мей - в "Гаагу"?
lavrentiy79 14 апреля 2018 | 09:42
patrik05: ===14 апреля – Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в субботу начнут работать в Сирии. ===
О, как... Виноватых определили, удар нанесли, а комиссия ещё и работу не начала... Круто. Потом скажут "разведка ввела нас в заблуждение(с)", извинятся на слушаньях в Сенате и Парламенте и ... ВСЁ!!! Никаких последствий, кроме лёгкого волнения...
nelibermot19 14 апреля 2018 | 10:02
"А почему царь молчит? Даже Австралия уже высказалась."
Может быть потому, что в Австралии сецчас 17:02, а у нас только 10:02?
kryymsdyk 14 апреля 2018 | 10:05
lavrentiy79:
Вата вспоминает о законности и справедливости только когда ей это выгодно.
Поведение уголовников.
lavrentiy79 14 апреля 2018 | 10:35
kryymsdyk: ===Вата вспоминает о законности и справедливости только когда ей это выгодно===
Последнее время Ваши хозяевА о "законности и справедливости" даже и не вспоминают...
kryymsdyk 14 апреля 2018 | 10:38
lavrentiy79: кто сильнее - тот правила и устанавливает, разве нет?
deti_sgoreli_izza_karlika 14 апреля 2018 | 09:46
patrik05: БРАВО, США!! БРАВО, ЕВРОПА!!! Еще бы нашего коррупционера помогли под суд отдать - вообще бы в пояс им поклонился.
vasilevich58 14 апреля 2018 | 09:58
А где ответ нашего верховного вождя ракетами на ядерном топливе?
Мировому техническому прогрессу Россия противопоставляет враньё!
nestor199 14 апреля 2018 | 10:05
vasilevich58: Вам так хочется превратиться в радиоактивную пыль?
vasilevich58 14 апреля 2018 | 10:24
nestor199: Мне хочется невозможного, чтобы ваш вождь и его подручные перестали, наконец, врать!
zhnec07 14 апреля 2018 | 10:20
patrik05: Потому и поспешили трамписты опередить специалистов, пока те не доехали до Думы...Прав был Задорнов, какие же они тупые....
metslag 14 апреля 2018 | 09:52
nelibermot19: Это хорошо, что они еще не сообщили, что американский авианосец паотапили.
Только вам и остается, что транслировать явную ложь неизвестных источников из выгребной ямы.
Какие вы жалкенькие. До слез просто вас жалко.
Вчера так грозно надувались и... опять обосрались.
poluputing 14 апреля 2018 | 09:58
nelibermot19: эк вам повезло с диагнозом . Мечты и сновидения вы принимаете за реальность ничтоже сумняшися
kraft 14 апреля 2018 | 09:36
roaswen: Количество навоза на тв сегодня бомбанёт так, что мало никому не покажется.
olegleon 14 апреля 2018 | 09:47
kraft: уже шарахнуло. включите любой американский канал или ВВС и увидите запуски ракет и рассказы "мы несём демократию"
metslag 14 апреля 2018 | 09:59
olegleon: Да, рашистам можно показывать только грозное помахивание сухоньким бессильным кулачком.
А сколько грозных криков было.
Один Небензя чуть не насрал прямо на стол в Совбезе.
Не далее чем вчера. Но не испугал США. Странно.
olegleon 14 апреля 2018 | 10:04
metslag: а никто и не пугал. просто предупредили о последствиях того, что если пострадают россияне, то... и как видите, западные союзники хорошо поняли предупреждение. может они лучше Вас информированы?
ross1919 14 апреля 2018 | 10:05
metslag: Какел, кончил от щастья?
olegleon 14 апреля 2018 | 09:36
roaswen: бойцы ДВУ, все в атаку!
kottigr1 14 апреля 2018 | 09:39
olegleon: Вы как красный комиссар, стоя в окопе, отважно поднимете своих бойцов ?
olegleon 14 апреля 2018 | 09:50
kottigr1: да куда мне до зубастого или до тебя ))
у вас тут на Эхе такая армия, что иногда сомневаешься в том, что это российское СМИ
kottigr1 14 апреля 2018 | 09:54
olegleon: Люди заходят на "Эхо Москвы", что бы прочесть новости и оставить своё мнение относительно происходящего.. А для Вас это какая-то война ? Вы люк в своём танке открывать не пробовали ? Проветрились бы...
olegleon 14 апреля 2018 | 10:01
kottigr1: опс. т.е. люди со всего света заходят... стоп, но что-то тут не видно австралийцев, бразильцев, суданцев, .... фактически только украинцы. может на Украине все СМИ заблокированы и они вынуждены на российские заходить и читать новости?
roaswen 14 апреля 2018 | 09:39
olegleon:
а УГМ-нытые олежки уже там, надеюсь?
zhnec07 14 апреля 2018 | 10:16
roaswen: Ящик включи, если еще не пропил...официально сообщили о пятирых раненных в Сирии...про мальчиков только хохлы рассказывают, это к ним...
vik2014 14 апреля 2018 | 09:39
США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии
Это стало ответом на химическую атаку в городе Дума, в проведении которых Запад обвиняет сирийских военных.
О как, а комиссия еще только едет разбираться, оказывается уже все и решили, зачем тогда ОЗХО туда прибыла?
kryymsdyk 14 апреля 2018 | 10:08
vik2014: били не по людям, а по объектам, связанным с химическим оружием
alexisgross_042018 14 апреля 2018 | 09:43
Париж предупредил Московию, Московия настучала Дамаску - все сдристнули с занимаемых ранее позиций ;)) Трамп бабахнул по своим внутренним проблемам. Все прошло в теплой дружеской обстановке.
В титрах сюжетов на Fox в пору делать субтитры - При съемке данного сюжете ни одного рашкованина не пострадало. Вот и славно ;))
wuwer 14 апреля 2018 | 09:46
Жители Волоколамска и другие бузотёры Подмосковья сегодня (наверное) от души получат от "космонавтов"
Чтобы пиндосам было не повадно, мешать мирно травить всех подряд
ems1 14 апреля 2018 | 09:46
Собственнo чтo и требoвалось дoказать: у Рoссии - тузeмная apмия, не споcобная вeсти бoевые дeйствия с сeрьёзным pегулярным пpoтивником. Украина, Гpузия - пoжалуйста. Ну мoжет ещё Туpция. Атaка США для Рoссии - чтo-то врoде "Войны миpoв" Уэллса, из pазряда атaки инoпланетян.
nds 14 апреля 2018 | 09:49
Как противно жить в государстве, которое требует уважения, утопая во лжи, а свою задачу видит в том, чтобы нагадить всем за последующее неуважение.
sovxoz 14 апреля 2018 | 10:09
nds:" Как противно жить в государстве "
Можете пойти повеситься.
nds 14 апреля 2018 | 10:34
sovxoz: Бюрократическое авторитарное государство плюет и на вашу жизнь, а вы предлагаете повеситься мне. Не верите? Переезжайте жить в Волоколамск.
max3446 14 апреля 2018 | 09:56
«Рейтерс» сообщает, что сирийские военные объекты были эвакуированы после предупреждения от России и до начала атаки Коалиции США. Таким образом западные военные в основном атаковали пустые здания.
Сирийцы вышли на площадь Омейядов в Дамаске, чтобы порадоваться поражению Запада, осуществившего столь неэффективную агрессию. Люди выражают поддержку России и Сирийской армии.
По данным сирийского государственного информагентства SANA, ранения в результате удара крылатых ракет по объекту в провинции Хомс получили 3 человека.
ПВО Сирии удалось сбить около трети всех выпущенных ракет.
При этом все британские ракеты были нейтрализованы и сбиты, сообщает SANA.
Офицер сил ПВО САР рассказал в беседе с корреспондентом САНА, что это «серьёзный провал» для ракет Storm Shadow.
Подтверждается информация, что сирийская военная техника и авиация практически не были повреждены, так как ещё 11-12 апреля были эвакуированы на российские базы.
Стало известно, что одна из основных целей под Дамском — аиабаза Думейр не пострадала.
В Минобороны России сообщили, что в отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе.
В военном ведомстве уточнили, что США, Великобритания и Франция выпустили по целям в Сирии более 100 ракет.
Источник: http://rusvesna.su/news/1523680276
nds 14 апреля 2018 | 10:03
max3446: Если уничтожение "пустого здания" - химзавода, военного предприятия, влетно-посадочных полос и ангаров - пустяк, то победа, с точки зрения "наших" патриотов, - горы трупов.
alexisgross_042018 14 апреля 2018 | 10:06
max3446: Тебе туповатому бесполезно объяснять - Асад и его ближайшие сторонники будут упираться до последнего. ПРичина простая - как только Асада скинут - всех остальных тупо начнут резать со всех сторон и сунниты и что самое трогательное шииты.
В брифинге МО РФ моджно было смело написать - союзники выпустили по Сирии более двух ракет
estamp 14 апреля 2018 | 09:57
США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии
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В результате ударов никто не пострадал.
Даже тушканчики в пустыне.
zhnec07 14 апреля 2018 | 10:14
Старушку Мэй в отставку- все ее ракеты были сбиты...Трампу медаль клоуна первой степени- более ярко продемонстрировать высший дебилизм, было не возможно...ну а морфинист Макрон, наверное, до сих пор сидит по диваном...вылезай, Путин на этот раз простил...