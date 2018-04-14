США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии

Это стало ответом на химическую атаку в городе Дума, в проведении которых Запад обвиняет сирийских военных. Целями операции стали центры по изучению и производству химоружия. Об этом заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.

США не предупреждали Россию о начале авиаударов по Сирии. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. Между тем, глава Минобороны Франции Флоранс Парли утверждает, что в Париж позаботился о том, чтобы заранее предупредить российскую сторону о предстоящих в Сирии ударах коалиции. Об этом она сказала, выступая сегодня утром в Елисейском дворце.