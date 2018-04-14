США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии

Обстрелу подверглись военные и гражданские объекты. Удары были нанесены в ответ на химическую атаку в Восточной Гуте, в которой Запад обвиняет правительство Башара Асада.

Удары по сирийским объектам начались примерно в 4 часа утра по московскому времени и продолжались чуть более часа. Первыми обстрел совершили самолеты и корабли вооруженных сил США. Данные о пострадавших объектах противоречивы. Так, глава Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд сообщил, что целями удара были научный исследовательский центр рядом с Дамаском, склад химического оружия и командный пункт под Хомсом. Ряд СМИ также называет в качестве объектов атаки военный аэродром Меезе и база сирийских сил ПВО в районе горы Касьюн. Также Reuters со ссылкой на очевидцев сообщил о серии громких взрывов в Дамаске. Правительственные кварталы при этом не пострадали. Минобороны, между тем, заявило, что коалиция выпустила более 100 крылатых ракет. При этом, как утверждают в ведомстве, значительная их часть была сбита сирийскими ПВО на подлете к целям. Минобороны отдельно подчеркнуло, что комплексы, участвовавшие в отражении атаки, были сделаны еще в СССР. Также ведомство сообщило, что ни одна из выпущенных ракет не входила в зону ответственности российских ПВО. Официальных данных о количестве раненых нет, источник РИА Новости в органах безопасности Сирии сообщил о 6 раненых мирных жителях.

О начале ударов по Сирии ранее в своем обращении к нации объявил президент США Дональд Трамп, чуть позже операцию подтвердили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и Елисейский дворец.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что альтернатива начатой США, Великобританией и Францией военной операции в Сирии отсутствовала. Делается все возможное, чтобы предотвратить потери среди мирного населения, отметила Мэй.