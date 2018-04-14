США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии
Обстрелу подверглись военные и гражданские объекты. Удары были нанесены в ответ на химическую атаку в Восточной Гуте, в которой Запад обвиняет правительство Башара Асада.
Удары по сирийским объектам начались примерно в 4 часа утра по московскому времени и продолжались чуть более часа. Первыми обстрел совершили самолеты и корабли вооруженных сил США. Данные о пострадавших объектах противоречивы. Так, глава Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд сообщил, что целями удара были научный исследовательский центр рядом с Дамаском, склад химического оружия и командный пункт под Хомсом. Ряд СМИ также называет в качестве объектов атаки военный аэродром Меезе и база сирийских сил ПВО в районе горы Касьюн. Также Reuters со ссылкой на очевидцев сообщил о серии громких взрывов в Дамаске. Правительственные кварталы при этом не пострадали. Минобороны, между тем, заявило, что коалиция выпустила более 100 крылатых ракет. При этом, как утверждают в ведомстве, значительная их часть была сбита сирийскими ПВО на подлете к целям. Минобороны отдельно подчеркнуло, что комплексы, участвовавшие в отражении атаки, были сделаны еще в СССР. Также ведомство сообщило, что ни одна из выпущенных ракет не входила в зону ответственности российских ПВО. Официальных данных о количестве раненых нет, источник РИА Новости в органах безопасности Сирии сообщил о 6 раненых мирных жителях.
О начале ударов по Сирии ранее в своем обращении к нации объявил президент США Дональд Трамп, чуть позже операцию подтвердили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и Елисейский дворец.
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что альтернатива начатой США, Великобританией и Францией военной операции в Сирии отсутствовала. Делается все возможное, чтобы предотвратить потери среди мирного населения, отметила Мэй.
Комментарии46
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 14 апреля 2018 | 09:15
Смешно звучат заявления об удивительной эффективности пво, которым в данном случае почему-то не помешала даже кривизна Земли.
А российские зенитчики почему не помогли сирийскому диктатору?
vsehporvem 14 апреля 2018 | 09:18
mikhail_spb_: ПВОшники САР и сами успешно справились.
maxcarev 14 апреля 2018 | 09:23
Все же как один у Соловьева орали - потопим их крейсера если только попробуют!
Видать что-то пошло не так раз Путин сидит тихо-тихо и никого не трогает..
Херой Сирии, чего там :)
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 14 апреля 2018 | 09:35
maxcarev: Здравствуйте, я Ваша тетя...
Ходят слухи, что Машка Захарова в экстренном порядке наняла четырех хореографов и Жириновского....Готовит ответ Янкелям-языком танца выразит всю боль и негодование МИДа в связи с подлейшей атакой на легитимный режим Асада.....По некомпетентным и непроверенным источникам-это будет посильнее "Фауста" Гёте.....
kapitonovih_36 14 апреля 2018 | 09:39
maxcarev: сидит тихо, в две дырки сопит...из 100 ракет сбито почти 70 советским старьём....такие дела....это только херои усраины громко орут и страшно бздят...ха-ха-ха...
igorrrpadlowitchs 14 апреля 2018 | 09:41
kapitonovih_36: странно, что сбили доблестные вояки 'нашим совестским вооружением ' только 70 ракет из 100. Всё- таки еще плохо готовят кадры пропагандонов - надо было сбить 120!!! Только так и не меньше!
kottigr1 14 апреля 2018 | 09:27
vsehporvem: Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией вновь, как и раньше, нанесли удары по международным фашистам.. А где же РФ ? .. Там же где и на момент начала Второй мировой войны... В союзницах нацистов.
lezhin 14 апреля 2018 | 09:29
более 100 ракет выпущено, 30 долетело, попаданий 1. Что делали российские ПВО-шники?
metslag 14 апреля 2018 | 09:36
lezhin: Ничего не делали российские пенвеолшники. Тихо сидели под лавкой и срались от страха.
Иначе бы их просто смели. И они это знали.
А почему 30 ракет долетело, почему ты не написал, что все сбили?
Врать так врать, чего ты застесгнялся?
Опыт Югославии показал, что советская техника ПВО сбивает максимум 5% Томагавков.
lezhin 14 апреля 2018 | 10:01
metslag: Сирийская армия заявила об отсутствии жертв в результате ракетного удара
В специальном заявлении командования говорится, что ущерб ограничивается только материальными потерями
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5125316
Материалные потери - расход боекомплекта войск ПВО
sedoievgeniy 14 апреля 2018 | 10:32
lezhin: Большие дяди договорились межу собой и жахнули по помойкам, но разве до Вас это дойдет!
sedoievgeniy 14 апреля 2018 | 10:26
kottigr1: Двоечник поганый, прогулял уроки в школе. Двойка тебе балбес учи историю: 1934 год. Пакт Пилсудского-Гитлера Договор о ненападении между Германией и Польшей. Он был дополнен договором о торговле и мореплавании, отдельными соглашениями по вопросам печати, кино, радиовещания, театра и др.
1935 год. Морское Англо-Германское соглашение.
Удовлетворено требование Гитлера о том, чтобы «мощь германского флота составляла 35 % в отношении к совокупной мощи Британской империи».
1938 год. Мюнхенский сговор (Англия, Франция, Германия, Италия). Соглашение касалось передачи Чехословакией Германии Судетской области.
Основой соглашения являлись предложения Италии, практически ничем не отличавшиеся от требований, выдвинутых ранее Гитлером при встрече с Чемберленом. Чемберлен и Даладье приняли эти предложения.
30 сентября между Великобританией и Германией была подписана декларация о взаимном ненападении.
Аналогичная декларация Германии и Франции была подписана чуть позже.
1939 год. Договор о ненападении Германии на страны Прибалтики. (Договор о ненападении с Литвой был уже заключён в марте 1939 года после немецкого ультиматума по поводу Клайпеды).
Германия предложила заключить договоры о ненападении с Эстонией, Латвией, Финляндией, Данией, Норвегией и Швецией 28 апреля 1939 года.
Швеция, Норвегия и Финляндия отказались. Черновики договоров были готовы в начале мая, но подписание было отложено дважды, так как Латвия запрашивала уточнения.
И только потом наши последние подписали 1939 год. Пакт Молотова-Риббентропа (Германия, СССР).
Так что ври ври да не завирайся.
уж если кто и согласился "не мешать" захвату Гитлером Европы, так это фашистские Италии, Румынии, Словакии и та же несчастная Польша, которая не пустила войска СССР на защиту Чехии в 1938, официально заявив, что любое вторжение на территорию Польши будет равносильно объявлению войны, и отхватившая от той же Чехии немаленький кусок.
forfor 14 апреля 2018 | 09:32
vsehporvem: сами, смотрите? не порвитесь ;)
igorrrpadlowitchs 14 апреля 2018 | 09:20
mikhail_spb_: российские зенитчики героически сдерживали себя от негодования , спрятавшись в бункерах!
nelibermot19 14 апреля 2018 | 09:27
Недавняя атака по Сирии силами США при содействии Франции и Великобритании рискует обернуться полным провалом для последних — ни одна из британских ракет, выпущенных по целям в Хомсе, не достигла цели.
Как сообщает источник в ПВО, каждая ракета Storm Shadow была нейтрализована и в последствии сбита. По сообщениям Пентагона, объектами, по которым велся огонь, стали цели, которые, по версии США, могут иметь отношение к химическому оружию.
Известно, что часть ракет попала в район аэродрома, еще одна часть угодила в места, где живет гражданское население. По некоторым данным, жертвами атаки стали как минимум три мирных жителя.
vezdehod 14 апреля 2018 | 09:35
nelibermot19:
Недавняя атака по Сирии силами США при содействии Франции и Великобритании рискует обернуться полным провалом для последних — ни одна из британских ракет, выпущенных по целям в Хомсе, не достигла цели. ========================================================================
Не слушай "Вести-ФМ" и "КП" - они. как и Мария Захарова несут "пургу".
serge_moro 14 апреля 2018 | 09:28
igorrrpadlowitchs: Он проснулся в поту.,и пытался восстановить в памяти сон,который ему снился. А снилось ему,что он одержал убедительную победу в Сирии .
Америкосы испугались его мультиков и решили уйти по-доброму из Средиземного моря. Весь кремлевский бомоннд торжествовал победу и подымал тосты за лучшее российское оружие,которое побеждает без всякого использования .Просто громким именем-оружие от России ,от Путина разбивает любого врага..Когда американцы увидели авианосец ''Адмирал Кузнецов'' , до них дошло ,что его называют Кузей . А раз он Кузя,значит прямой родственник Кузькиной матери . Зачем же америкосам иметь дело с матерью Кузи,зная,что о ней упоминал еще Хрущев 57 лет назад .
.Путину Госдура и Матвиенко присвоили звание генералиссимуса России за выдающееся руководство боевыми действиями в мультфильмах, и на каналах российского телевидиния. Враг капитулировал и убрался восвояси к себе за океан. Санкции все отменены и Путин вошел при жизни в историю наравне с генералиссимусами Суворовым и Сталиным. Через 30 лет он становится первый триллионер в мире и наслаждается своим величием,и богатством . Но,вдруг в конце его сна появилась оппозиция с лицами Немцова,Политковской,Литвиненко.Все они несут здоровый плакат,где написанo -Путин -мафиозилиссимус .И хозяин проснулся мгновенно от необычного,резкого сочетания этого слова.
Зашел его главный помощник и сказал,чтоТрамп прислал предупреждение , куда он будет наносить удары и чтобы вся русская армада убралась с этого места в течение 12часов. Путин тяжело вздохнул и очередной раз выполнил приказ рыжего президента,которому он помог прийти к власти в США..
igorrrpadlowitchs 14 апреля 2018 | 09:22
mikhail_spb_: сейчас российские вояки начнут рассказывать, что американские ракеты летели и прилетели 'не туда, куда нужно' и поэтому не было их смысла сбивать! О как!
belovnikita 14 апреля 2018 | 09:23
mikhail_spb_: а они уже отбрёхиваются что мол не их зона ответственности была :-)
mavreh 14 апреля 2018 | 09:30
mikhail_spb_: "А российские зенитчики почему не помогли сирийскому диктатору?"
______________________
Видимо, потому, что у вас мозгов маловато, раз задаёте такие вопросы...
nitsahon 14 апреля 2018 | 09:17
Тереза Мэй очередной раз лжет (относительно мирного населения)... как говорится - ей еще зачтется...
kraft 14 апреля 2018 | 09:18
Какие злые пиндосы.
sasass 14 апреля 2018 | 09:19
США свой списанный утиль с истекшими срока службы ракетной техники сбросила на Сирию....
vsehporvem 14 апреля 2018 | 09:21
sasass: Утиль гонялся по пустыне за верблюдами, но так и не догнал. И это красивые, умные, новые и есть?
metslag 14 апреля 2018 | 09:26
vsehporvem: Тебе и таким как ты остается только жалко верещать. А еще вчера грозно надували щеки и орали об ответных ударах.
Опять вы надувались, надувались и ... обосрались. Как обычно.
Зачем дулись, ведь предупреждали вас , дураков бессильных, что обдуетесь? Ходите теперь мокренькие.
seryj_wolk 14 апреля 2018 | 09:36
metslag: Все путинские угрозы оказались блефом, и жизнь показала истинное положение вещей. Рфии нечего противопоставить Западу, кроме пустой болтовни и смешных угроз. Значимость рфии после этого упала еще ниже. Кроме пары латиносов никто не поддержал великоватых и священноватых.
sir_sar 14 апреля 2018 | 09:25
sasass: Стоимость одного Томагавка полтора ляма. Утиль, говоришь?)))
metslag 14 апреля 2018 | 09:31
sir_sar: Стоимость одного Томагавка не имеет значения. Когда-то им примходит с рок хранения и это массовое испытание их пригодности.
Все оказались весьма и весьма пригодны.
А С-400 с С-300 .... а кто знает, не попробовали их испытать, не их зона ответственности.
Вот и все.
sir_sar 14 апреля 2018 | 09:33
metslag: Откуда известно? Ссылочку дайте на использование США списанного утиля.
metslag 14 апреля 2018 | 09:42
sir_sar: Дружок, ты идиот, но зачем ты это подчеркиваешь? Еще раз для идиота, объясняю.
Томагавки не списанные, они просто имеют длительные сроки хранения и их надо периодически испытывать.
Испытали, пригодны.
sir_sar 14 апреля 2018 | 10:22
metslag: Ты прежде чем влезть в мой коммент прочитай его внимательно. А потом херню пиши.
metslag 14 апреля 2018 | 10:29
sir_sar: Ты спутал, я в тебя не влезал.
Это твой начальник влез к тебе в зад и шарит там.
ты сам-то в экстазе помнишь, что написал?
Прочти еще раз сам себя.
sir_sar 14 апреля 2018 | 10:40
metslag: Если ты в моем комменте увидел жопу, то твои фантазии явно не совсем здоровы. С точки зрения ориентации. Поэтому совсем не удивлен, что залазишь ко всем в комменты со своей херней. Хочешь понравиться)))
perrrkele_satttana 14 апреля 2018 | 09:21
крыса может, сколько ей угодно, топорщиться: на неё перестали обращать внимание.
Крысу не загнали в угол, она сама решила в него забиться
metslag 14 апреля 2018 | 09:22
Значительное, но неизвестное количество Томагавков сбито устаревшей советской техникой.
Но ... в Югославии аналогичная техника сбила всего около 5% Томагавков.
А расчеты там были поквалифицированнее чем полуобученные сирийцы.
Так что врут и это очевидно, ничего они не сбили.
ну и "ни одна из выпущенных ракет не входила в зону ответственности российских ПВО."
Вот и все грозные крики об ответных ударах.
mavreh 14 апреля 2018 | 09:32
metslag: ответный удар был обещан в том случае, если пострадают российские военные!!
Вы читать -то умеете, пИсатели???
kara 14 апреля 2018 | 09:37
mavreh: а смысл в такой крыше?
razval74 14 апреля 2018 | 09:40
mavreh: да как же им пострадать было, их предупредили и они так сдриснули, что их теперь по всему Средиземному морю ищут
metslag 14 апреля 2018 | 09:47
mavreh: Дружок, если бы так, но такие идиоты как ты орали вообще об ответных ударах, в том числе и российский МИД.
И опять вы обгадились и залезли под лавку.
-------------------------------
Москва оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии, заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин ливанскому телеканалу «Аль-Манар».
Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня, согласно словам посла России в Ливане Александра Засыпкина, сказанным «Аль-Манар», передает РИА «Новости».
Этого дурака не поправили, а поддержали.
vvpv 14 апреля 2018 | 09:23
Ну подумаешь отпиндосили . Слушайте Суркова философа. В гордом одиночестве веками под шконкой.
kara 14 апреля 2018 | 09:23
я так понимаю, ОЗХО может уезжать, а смысл? Цивилизованному миру правда не нужна,им достаточно СООБЩЕНИЙ,тем более, что они сами и придумали.
ОЗХО надо заставить проехаться по местам нанесения ударов по так называемым химобьектам, и пусть там пробы берут и вердикты выносят.
drtomsky 14 апреля 2018 | 09:26
Признаки нашей вменяемости все же имеются. МО заявляет, что все противоракеты были выпущены из зон вне нашей ответственности и все они старые, ещё от СССР. Это уже неплохо. Понимают значит, чем чревато растопыривание пальцев.
max3446 14 апреля 2018 | 09:28
не думал что фашизм возродится в 21 веке, но нанеся вероломный удар в 4 утра пендосы, англосаксы и лягушатники официально сами себя причислили к фашистским режимам!
silver1972 14 апреля 2018 | 09:29
Трамп посмеялся над Россией и ее супероружием. И на самом деле - какой смысл во всех этих Сарматах, если ни кто их никогда не применет? Дальше будет хуже. Запад уверен, что до ядерного конфликта никогда не дойдет, а значит давить Россию везде где только возможно, можно без каких-либо последствий.
sedoievgeniy 14 апреля 2018 | 10:15
Большие дяди договорились, никому не терять лицо и якобы крутым пиндосам и нашим, бабахнули по Сирии с предупреждением заранее России по незначищему говну. Все в шоколаде, все довольны и наши и америкосы. Одни только наши недруги в шоке, они так усирались доказывая что Россию кто то страшно и ужасно накажет, опять у них облом и только понос словесный остался.
sedoievgeniy 14 апреля 2018 | 10:37
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в совместном выступлении с министром иностранных дел Жаном-Ив Ле Дрианом, сообщает Reuters.
«Мы не ищем конфронтации и отвергаем всякую логику военной эскалации, поэтому вместе с нашими союзниками мы позаботились о том, чтобы россияне были предупреждены заранее», - сказала Парли. Русофобы Вас развели как последних лохов, договорняк прошел с результатом - всем красиво уйти с создавшейся ситуации.