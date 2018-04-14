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09:08, 14 апреля 2018

Специалисты организации по запрещению химического оружия сегодня начнут свою работу в Сирии

Миссии предстоит выяснить, было ли применено отравляющее вещество в городе Дума.

Эксперты ОЗХО должны будут взять пробы грунта и другие образцы для проведения исследований в лабораториях организации. Команда специалистов начнет работу в районе Думы, который ровно неделю назад, предположительно, стал целью химической атаки. Постпред Сирии в ООН заверил, что власти страны предоставят миссии доступ в любую точку города.
По сведениям сирийской оппозиции, в прошлую субботу правительственные войска сбросили над Думой «бочковые бомбы», с отравляющим веществом – вероятно хлором. Тогда в результате атаки могли погибнуть около 40 человек. После этого Запад возложил ответственность за применение запрещенного оружия на Дамаск, а США пригрозили авиаударом. В свою очередь сирийские власти все обвинения отвергли. Президент Арабской Республики Башар Асад сказал, что они основаны на сфабрикованных данных.

Год назад США нанесли ракетный удар по сирийскому городу Шайрат. Это произошло на фоне сообщений о применении правительственными войсками химического оружия в Идлибе.

Атака Запада по Сирии — попытка создать сложности для миссии ОЗХО, или вообще сорвать ее, сказал в эфире телеканала РБК директор центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Он считает, что Тереза Мэй поддержала США, потому что американцы поддержали Великобританию по делу Скрипалей.

Комментарии

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ukov 14 апреля 2018 | 09:13


Скорее всего англичане зараженным скрипалем отбомбились по Гуте.

y_y_y 14 апреля 2018 | 09:26

ukov:
ИМХО, Вы правы. И провокация со Скрипалем и инсценировка хим. атаки в Думе имели целью создать медиа-фон для ударов США по Сирии.

mjau 14 апреля 2018 | 09:14

Турки признали факт применения Асадом химического оружия.

vaka257 14 апреля 2018 | 09:19

Минобороны РФ: ни одна крылатая ракета западных стран в зону ответственности российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила.
====================
Вон как красиво можно описать то, что на самом деле называется "сидели и не высовывались"...

y_y_y 14 апреля 2018 | 09:24

vaka257:
//сидели и не высовывались//
Почему же. Скорее всего все сбитые сирийцами и отклонившиеся ракеты - на совести наших воен. спецов.
Да и кучу сирийских войск, которые те завели перед ударом в российские зоны ПВО, тоже фактически наши защитили.

ИМХО, Россия спасла очень много жизней людей, техники и прочего. И это, без сомнения, поможет сирийскому правительству в дальнейшем наступлении на террористов.

entoni 14 апреля 2018 | 09:21

Зачем там ОЗХО, когда Трамп уже "решил" что химатака была?

goodman 14 апреля 2018 | 09:52

Вот же враги, нанесли все таки. А мы так защищаем диктатора! Близкий по духу, поэтому другого выхода нет. Здесь все, и репутация, и фактические действия, и прогнозируемые дальнейшие шаги. Задница, полная задница!

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