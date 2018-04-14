Специалисты организации по запрещению химического оружия сегодня начнут свою работу в Сирии

Миссии предстоит выяснить, было ли применено отравляющее вещество в городе Дума.

Эксперты ОЗХО должны будут взять пробы грунта и другие образцы для проведения исследований в лабораториях организации. Команда специалистов начнет работу в районе Думы, который ровно неделю назад, предположительно, стал целью химической атаки. Постпред Сирии в ООН заверил, что власти страны предоставят миссии доступ в любую точку города.

По сведениям сирийской оппозиции, в прошлую субботу правительственные войска сбросили над Думой «бочковые бомбы», с отравляющим веществом – вероятно хлором. Тогда в результате атаки могли погибнуть около 40 человек. После этого Запад возложил ответственность за применение запрещенного оружия на Дамаск, а США пригрозили авиаударом. В свою очередь сирийские власти все обвинения отвергли. Президент Арабской Республики Башар Асад сказал, что они основаны на сфабрикованных данных.

Год назад США нанесли ракетный удар по сирийскому городу Шайрат. Это произошло на фоне сообщений о применении правительственными войсками химического оружия в Идлибе.

Атака Запада по Сирии — попытка создать сложности для миссии ОЗХО, или вообще сорвать ее, сказал в эфире телеканала РБК директор центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Он считает, что Тереза Мэй поддержала США, потому что американцы поддержали Великобританию по делу Скрипалей.