"США не планируют дополнительных атак по Сирии"

Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Председатель объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Джозеф Данфорд сказал, что «в настоящий момент удары по Арабской республике завершены».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш об ударах США, Франции и Великобритании по сирийской территории высказался без осуждения, призвав коалицию действовать в соответствии с Уставом ООН. Гуттериш отложил свой визид в Саудовскую Аравию. По словам генсека, когда речь идет о мире и безопасности, следует действовать, «руководствуясь международным правом в целом» и ответственность за поддержание мира лежит на плечах Совбеза ООН. В заявлении сирийского МИДа действия США и союзников названы военной агрессией. В НАТО поддержали удары по Сирии. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в штаб-квартире организации в Брюсселе. Он отметил, что атака «ограничит возможности руководства Сирии по использованию химического оружия». Гава Минобороны Франции Флоранс Парли заявила, что целью удара был главный центр исследований химоружия в Сирии. Слова осуждения прозвучали в Иране. Министр иностранных дел Исламской республики Мохаммад Джавад Зариф резко осудил атаку и пригрозил коалиции некими «региональными последствиями», сообщает телеканал Al Manar, принадлежащий шиитской группировке «Хезболлах». Официальный представитель МИД Мария Захарова у себя в Фейсбуке написала, что Дамаск обстреляли в момент, когда Сирия «получила шанс на мирное будущее», а химатаку в Думе в очередной раз подвергла сомнению.

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам сенатор Владимир Джабаров назвал логичным экстренный созыв Совбеза ООН. По словам российского сенатора, одностороннее решение Трампа об атаке по Сирии могло бы послужить поводом для его импичмента уже в самих Соединенных Штата.