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09:07, 14 апреля 2018

США не планируют дополнительных атак по Сирии

Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Председатель объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Джозеф Данфорд сказал, что «в настоящий момент удары по Арабской республике завершены».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш об ударах США, Франции и Великобритании по сирийской территории высказался без осуждения, призвав коалицию действовать в соответствии с Уставом ООН. Гуттериш отложил свой визид в Саудовскую Аравию. По словам генсека, когда речь идет о мире и безопасности, следует действовать, «руководствуясь международным правом в целом» и ответственность за поддержание мира лежит на плечах Совбеза ООН. В заявлении сирийского МИДа действия США и союзников названы военной агрессией. В НАТО поддержали удары по Сирии. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в штаб-квартире организации в Брюсселе. Он отметил, что атака «ограничит возможности руководства Сирии по использованию химического оружия». Гава Минобороны Франции Флоранс Парли заявила, что целью удара был главный центр исследований химоружия в Сирии. Слова осуждения прозвучали в Иране. Министр иностранных дел Исламской республики Мохаммад Джавад Зариф резко осудил атаку и пригрозил коалиции некими «региональными последствиями», сообщает телеканал Al Manar, принадлежащий шиитской группировке «Хезболлах». Официальный представитель МИД Мария Захарова у себя в Фейсбуке написала, что Дамаск обстреляли в момент, когда Сирия «получила шанс на мирное будущее», а химатаку в Думе в очередной раз подвергла сомнению.

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам сенатор Владимир Джабаров назвал логичным экстренный созыв Совбеза ООН. По словам российского сенатора, одностороннее решение Трампа об атаке по Сирии могло бы послужить поводом для его импичмента уже в самих Соединенных Штата.

Комментарии

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vera14 14 апреля 2018 | 09:15

Пиндосам, как всегда, нужен Голливуд. Еще бы ударили по фанерным объектам и радовались мнимой победе. Позорники!

ukov 14 апреля 2018 | 09:15

vera14:
бандиты из США, вновь снимают скальпы.

eternity88 14 апреля 2018 | 09:23

ukov: По согласованию с ботоксным, портки, по согласовани. с ботоксным. Потому что как бы они ни желали наказать Асада за его дикарские выходки с химоружием, но не стали бы они свои борты подставлять даже под гипотетический удар российских кораблей, самолетов и пво. Вован Питерский снова весьма грамотно "зевнул". Потому что на хрен ему этот Асад не сдался - ему надо всем показать, что без его "политический воли" ни у кого ничего не получится, но поскольку он не такой упоротый, как его свита из думаков, мидовцев и штабных вояк, то заднюю врубать он умеет очень изящно и своевременно, так что ватная свора этого даже не замечает.)))

igorrrpadlowitchs 14 апреля 2018 | 09:50

ukov: да какие скальпы! Предупреждали, предупреждали , теперь вот дали просто подзатыльника - то есть действуют в нормальных рамках воспитания- наказания по нарастающей. Гумманизм -! Хотя сволочи, как асад и его старший гопник не понимают ни уговоров, ни гумманизма!

antirussianempire 14 апреля 2018 | 09:16

vera14: Путинская соска, а где сцыкун ЛилиПутин?
Забился в щёлку и молчит, жить хочет?

tvitov66 14 апреля 2018 | 10:08

antirussianempire: скоро 9-е мая и наш мелкий ПУбедун опять ПУбедит фашизм не слезая с пирамидки мумии чувака с тюремным погоняловым "Ленин" ... а пока можно и утереться, лишь бы с Траснефтью не сделали как с Русалом

vezdehod 14 апреля 2018 | 09:39

США не планируют дополнительных атак по Сирии
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При одном условии - если дядю Трампа не будут нервировать. так как он он очень ранимый человек.

(комментарий скрыт)

mymymy 14 апреля 2018 | 09:16

Гитлер одобряет поведение США, но предлагает продолжить.
Теперь у США есть свой Гляйвиц, зачем останавливаться?

antirussianempire 14 апреля 2018 | 09:21

mymymy: Путинские нацисты - верные продолжатели дела Гитлера. Именно путинские нацисты впервые в истории, после окончания 2-й мировой войны, оккупировали часть другой страны и присоединили его к своему Рейху.
Именно путинские наци являются угрозой сущестовавния человечества и подлежать разгрому и денацификации, а их прусский Рейх будет разрушен, как это проделала цивилизация ранее с немецким Рейхом.

olegleon 14 апреля 2018 | 09:41

antirussianempire: и зачем ты так говоришь про аннексированные Израилем земли? израильтяне не раз говорили, что это их исконные территории, а потому они их захватили и присоединили к своей стране.

mymymy 14 апреля 2018 | 09:58

antirussianempire: Таке после окончания второй мировой войны Крым был украинской территорией? Или все-таки Крым был территорией РСФСР, а тогда, получается, впервые в истории, после окончания 2-й мировой войны, оккупировали часть другой страны и присоединили его к своему укро рейху как раз укро нацисты.

len56 14 апреля 2018 | 09:23

космонавты пьют горькую в убежище...
что-то не взлетелось...

vaka257 14 апреля 2018 | 09:23

США с оюзниками поступили так,как поступает Израиль,с той разницей,что Израиль наносит удары не предупреждая...

prade 14 апреля 2018 | 09:24

"США не планируют дополнительных атак по Сирии"
В Кремле вздохнули облегченно. Путин, можешь выходить.

ts 14 апреля 2018 | 09:35

prade: А что скажет Маруся?

elloi 14 апреля 2018 | 09:44

ts: Маруся снова станцует.

ts 14 апреля 2018 | 10:05

elloi: С немытыми волосами?

sir_sar 14 апреля 2018 | 09:38

prade: А что и Кремль кто-то собирался бомбить? Кто эти самоубийцы, назовите?

olegleon 14 апреля 2018 | 09:43

sir_sar: это хохлотролли. эти Диванные Войска Украины готовы бомбить любого ))))
и Кремль они могут разбомбить, и российскую армию победить, и экономику Украины до уровня европейской поднять. в мечтах они всё могут

mordechai_blinchikov 14 апреля 2018 | 09:56

sir_sar:
зачем бомбить ?! СВИФТ, еще десяток форбовцев, и все ,а там Воронеж"✂ Запрет качественных лекарств позволит существенно снизить нагрузку на Пенсионный фонд страны!"

estamp 14 апреля 2018 | 09:33

#трампслил

perestarok 14 апреля 2018 | 09:35

"США не планируют дополнительных атак по Сирии"

А чо так? Или поняли, что от вымышленных химических атак никто не погиб, значит надо убивать бомбами.

sir_sar 14 апреля 2018 | 09:36

И волки сыты и овцы целы.

razval74 14 апреля 2018 | 09:46

О, Вофкин авторитет поднялся до немыслимой высоты. Как он всех уделал.

tchizik 14 апреля 2018 | 09:51

И это фсё.... Много шума из ничего.....Гора родила мышь

vsveter 14 апреля 2018 | 09:57

Ударили? Ждём новостей из Лондона и Парижа... У них же терактов не бывает, могут себя вести нагло...

razval74 14 апреля 2018 | 09:59

Ага, испугались. Пусть тока попробуют еще раз, сразу все носители и авианосцы потопим.

krek63 14 апреля 2018 | 10:29

Атака американцев была ограниченной и неубедительной. В данном раунде Россия победила.

len56 14 апреля 2018 | 10:36

очко у российских космонавтов может расслабиться...пока.
а лучше-делать ноги...от греха подальше...

вовка,не сцы...быдло тебя простит и в этот раз...хотя...

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