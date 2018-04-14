Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН в связи с ударами западной коалиции по Сирии

В этом убежден первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что, судя по всему, именно от реакции России будет зависеть, будут ли удары повторены. Джабаров также выразил мнение, что у американцев в связи с решением Трампа начать военную операцию без санкции Конгресса появилась возможность начать процесс импичмента президента.

По объектам в Сирии выпущены более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», сообщает Минобороны России. Значительная их часть была сбита сирийской ПВО на подлете к целям. Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1 из района Эт-Танф.

В военном ведомстве отметили, что ни одна из ракет, выпущенных США и их союзниками, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.

Москву не предупреждали об ударах по Сирии, Вашингтон отправил только уведомление по линии обеспечении безопасности полетов, сообщил на брифинге в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил

Соединенных Штатов Джозеф Данфорд.

Среди основных целей в Сирии, по которым были нанесены авиаудары, были объекты в Дамаске и Хомсе, сказал Данфорд.

Вашингтон и примкнувшие к нему страны ударами по Сирии заметают следы в деле с постановочной атакой в сирийской Думе, считают в российской Госдуме.

Однако, несмотря на авиаудары, нет никаких препятствий для того чтобы эксперты Организации по запрещению химического оружия приехали в город Дума для проведения расследования химатаки, в осуществлении которой Вашингтон обвиняет войска Башара Асада. Об этом сообщил координатор группы по связям Госдумы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, который сейчас находится в Дамаске.

Специалисты ОЗХО должны начать расследование уже сегодня.

Действия Франции в Сирии, которая вместе с союзниками из США и Великобритании в ночь на субботу нанесла ракетные удары, являются легитимными и обоснованными с точки зрения международного законодательства. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Действия Франции, нанесшей удар по Сирии, не были направлены против союзников Дамаска, сказал Ле Дриан.