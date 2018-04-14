Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН в связи с ударами западной коалиции по Сирии
В этом убежден первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что, судя по всему, именно от реакции России будет зависеть, будут ли удары повторены. Джабаров также выразил мнение, что у американцев в связи с решением Трампа начать военную операцию без санкции Конгресса появилась возможность начать процесс импичмента президента.
По объектам в Сирии выпущены более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», сообщает Минобороны России. Значительная их часть была сбита сирийской ПВО на подлете к целям. Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1 из района Эт-Танф.
В военном ведомстве отметили, что ни одна из ракет, выпущенных США и их союзниками, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.
Москву не предупреждали об ударах по Сирии, Вашингтон отправил только уведомление по линии обеспечении безопасности полетов, сообщил на брифинге в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил
Соединенных Штатов Джозеф Данфорд.
Среди основных целей в Сирии, по которым были нанесены авиаудары, были объекты в Дамаске и Хомсе, сказал Данфорд.
Вашингтон и примкнувшие к нему страны ударами по Сирии заметают следы в деле с постановочной атакой в сирийской Думе, считают в российской Госдуме.
Однако, несмотря на авиаудары, нет никаких препятствий для того чтобы эксперты Организации по запрещению химического оружия приехали в город Дума для проведения расследования химатаки, в осуществлении которой Вашингтон обвиняет войска Башара Асада. Об этом сообщил координатор группы по связям Госдумы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, который сейчас находится в Дамаске.
Специалисты ОЗХО должны начать расследование уже сегодня.
Действия Франции в Сирии, которая вместе с союзниками из США и Великобритании в ночь на субботу нанесла ракетные удары, являются легитимными и обоснованными с точки зрения международного законодательства. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Действия Франции, нанесшей удар по Сирии, не были направлены против союзников Дамаска, сказал Ле Дриан.
Комментарии32
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vavylo 14 апреля 2018 | 08:45
...И Совет Безопасности единогласно осудит варварскую бомбардировку Дамаска! ((
Йо!
serge_moro 14 апреля 2018 | 08:47
vavylo: 2 % страны нюхает краску новеньких банкнот в неисчислимом измерении ,находясь в своих дворцах,вилах,яхтах ,а все остальные нюхают запах крови,пороха,нищеты, и запах сожженных детей в стране ,где 19 лет восседает в Кремле главный враг россиян
gonza_les 14 апреля 2018 | 08:54
serge_moro: Тебе лично я разрешаю понюхать мой хер. Во всех ветках будешь постить эту херь?
maxcarev 14 апреля 2018 | 09:03
Все же как один у Соловьева орали - потопим их крейсера если только попробуют!
Видать что-то пошло не так раз Путин сидит тихо-тихо и никого не трогает..
Херой Сирии, чего там :)
vezdehod 14 апреля 2018 | 09:02
Поздно пить Боржоми, когда уже отбомбились. Дядя Трамп обещал - дядя Трамп выполнил своё обещание.
orlov_a_v 14 апреля 2018 | 08:52
Натовские убийцы, достойные наследники гитлера.
antirussianempire 14 апреля 2018 | 08:55
Это ответ за химическую бойню сирийских детей. Русские наци имеют право травить только своих детей, как было в Норд-Осте или Беслане.
Но за чужих детей, русские наци будут сразу получать по зубам.
eternity88 14 апреля 2018 | 09:01
orlov_a_v: а ватным-то пенькам и невдомек, что удары после согласования с Путиным нанесли. ))))
ura_123 14 апреля 2018 | 09:03
orlov_a_v: А разве рассеюшка сторона конфликта между Сирией и США? Сирия г-н орлов не является ни одной из республик РФ, членом СНГ или БРИКС или как там эти аббревиатуры..
igorrrpadlowitchs 14 апреля 2018 | 09:06
orlov_a_v: вот и пригодились махровые совковые лозунги!
domtrubaiiiataji 14 апреля 2018 | 08:46
сначала наложили вето, тем самым взяв на себя всю ответственность за все что будет происходить, теперь что-то требуют, ну не дебилы ли они
meteor1908 14 апреля 2018 | 08:46
В ответ неприкрытую военную агрессию США Россия выразит глубокую озабоченность?
natogrek 14 апреля 2018 | 08:49
Джабаров выразил мнение, что у американцев теперь появилась возможность начать процесс импичмента американского президента. А этот предсказатель случаем не знает, когда у россиян появится возможность
начать процесс импичмента российского президента. Это было бы россиянам интереснее.
poluputing 14 апреля 2018 | 08:57
meteor1908: а о чём вы ещё размечтались? Неужели вы считаете себя ещё на что-нибудь способными? Реальная война - это вам не мультик
belovnikita 14 апреля 2018 | 08:47
Лишить навечно эту недострану-террориста права верещать, созывать что то!
esol 14 апреля 2018 | 08:59
belovnikita: мы можем выйти из оон, пусть пендосы там всё с хохлами вместе решают, а не с ядерной страной
romazhigun Роман Жигун 14 апреля 2018 | 08:48
Есть законный светский веротерпимый президент Сирии Башар Асад, интеллигентный врач-офтальмолог с прекрасным английским и самой красивой «первой леди» на планете, под властью которого молодёжь может спокойно веселиться на дискотеках, девушки — ходить в коротких юбках и без платков, христиане и иудеи — открыто отмечать свои религиозные праздники.
Есть банды исламских фанатиков, которые вырезают целые этноконфессиональные группы сирийского населения, обращаются с женщинами хуже, чем с животными, из малолетних детей делают смертников, уничтожают тысячелетние памятники культуры, проводят публичные казни, травят мирных людей кустарно изготовленными отравляющими веществами, после чего перекладывают ответственность на Башара Асада. Существуют эти банды за счёт Саудовской Аравии и Катара — деспотичных монархий с жесточайшими нормами шариата, в которых местные учёные всерьёз обсуждают, как правильно, по науке, муж должен избивать своих жён.
Башар Асад, которого восемь лет назад западные лидеры приглашали домой вместе праздновать Рождество, стал врагом для США, Великобритании и Франции. Саудовская Аравия и Катар — были и есть главные союзники, торговые партнёры и просто друзья США, Великобритании и Франции.
США, забыв об 11 сентября, Великобритания, забыв о взрывах в лондонском метро, Франция, забыв о бойне в «Батаклане», ведут войну на стороне саудовских и катарских религиозных фанатиков.
kapitankolbaskin 14 апреля 2018 | 08:58
romazhigun: есть телевизор ,который вам надо срочно перестать смотреть.
Там Шейнин говно ведрами носит в прямом эфире ,а Норкин пахабные анекдоты рассказывает.
Зоопарк гыыкает над всем этим и по команде в ладошки хлопает...
Рефлекс как у скотины...
poluputing 14 апреля 2018 | 09:01
romazhigun: даже исламских фанатиков негоже газом травить. Хотя о чём это я говорю людям, напавшим на Украину в тяжёлый для неё момент
elloi 14 апреля 2018 | 08:48
А Машенька Захарова туда тоже приедет ? и будет там танцевать ?
starok 14 апреля 2018 | 08:49
Значительно- это сколько? Огласите весь список,пжлста!
zztop1960 14 апреля 2018 | 08:49
А толку от этого СБ ООН ? Никакого. Все понакладут вето друг на друга и разойдутся. Такая сексуальная оргия кастратов с евнухами
venmud 14 апреля 2018 | 08:49
"В этом убежден первый зампред комитета"
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В ход пошла тяжелая артиллерия. Следующая баба Маша из думского гардероба с грозным официальным заявлениям. А жирик на всякий случай молчит и лихорадочно расширяет список санкционных лекарств из пиндосии. Мы пустим их экономику по миру с протянутой рукой.
che21 14 апреля 2018 | 08:50
Путин, где ответка?Звездабол, как впрочем и всегда,клали болт США на все ваши угрозы и ..ядерные двигатели..
Ну Россия теперь держись, будут за свою бездарность и никчемность отыграваться на нас
j_partizan 14 апреля 2018 | 08:52
Россия немощна и погрязла в тотальной коррупции. США и её союзники - преступники, а силы, способной привлечь их к ответственности, нет.
zztop1960 14 апреля 2018 | 08:59
j_partizan: Ким Чен Ына назначить главой всех государств мира , разогнать все парламенты и президентов и будет Рай на Земле. Или Гурбангулы Мяликкулиевича Бердымухаммедова
venmud 14 апреля 2018 | 08:54
На все возмущения "патриотов" и посягательства на мои пиндоские печеньки отвечаю вопросом: А за каким хреном мы туда влезли?!
esol 14 апреля 2018 | 09:03
venmud: а пендосы зачем туда влезли?
kapitankolbaskin 14 апреля 2018 | 09:01
покажи ка Вова новый мультсериал. Пиндосы обнаглели совсем !!!
Нельзя говорят применять химоружие !
sasass 14 апреля 2018 | 09:02
США ставит в Россию в смешное положение - бьют союзника и друга России и Россия ничего не может сделать с этим скотством ....)))
esol 14 апреля 2018 | 09:06
sasass: это совместные учения россия-нато приближенные к боевым
a_111111 14 апреля 2018 | 09:06
Я уважаю генерала Джабарова, но боюсь с нами мало кто считается....