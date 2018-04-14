Z Архив новостей новости
5 36 6 2045
08:00, 14 апреля 2018

В МИДе, Госдуме и Совете Федераций негативно отнеслись к американскому авиаудару по Сирии

Там считают это нарушением международного права и говорят, что операция западной коалиции не останется без последствий.

Вторым Белградом и актом агрессии в сторону России назвал удар по Сирии зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. В интервью агентству РИА он пояснил, что операция США по сути является объявлением войны государству, которому Москва оказывает помощь. Посол России в Штатах Анатолий Антонов также возложил ответственность за авиаудар по Сирии на Вашингтон, Лондон и Париж. По его словам, операция не останется без последствий. При этом, по мнению дипломата, в этот момент не допустимы выпады в адрес президента России Владимира Путина, а у США, «обладателя крупнейшего арсенала химоружия, нет морального права обвинять другие страны».

Также уже высказалась о случившемся и официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем «Фейсбуке» она написала, что за ударами стоят те, кто претендует на моральное лидерство в мире и заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы обстрелять столицу Сирии в момент, когда государство получило шанс на мирное будущее, считает Захарова.

Тем временем глава международного комитета Совета Федераций Константин Косачев объяснил операцию США попыткой сорвать миссию ОЗХО в Восточной Гуте по расследованию применения химоружия. Она должна сегодня начать свою работу.

Комментарии

36

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ura_123 14 апреля 2018 | 08:13

Не лезьте в разборку между Сирией и Америкой. Это не ваше дело.
ИГИЛ* уничтожили? Валите домой.

sitnik971 14 апреля 2018 | 08:34

Весь мир убедился в истинном лице руководства США, Франции и Британии. Подлые гнусные фашисты. При этом ещё и трусливые. В зоне ответственности наших С-400 не пролетело ни одной ракеты.

moncegorskyi 14 апреля 2018 | 08:42

sitnik971: . В зоне ответственности наших С-400 не пролетело ни одной ракеты.
А что это за такая "ответственность". Помню, обещали ассаду зонтик, через который ни одна ракета вражеская не пролетит и потом заявили после первого удара америкосов, что все - установили, больше никто не посмеет бомбить нашего союзника. А теперь ты номерной портяныч воняешь о "ответственности наших" где не пролетело ни одной ракеты... Зато сколько бравады слышал а ля как мы теперь им врежем. То-то же. Вояки крутые, когда с большой высоты бомбить сирийские города, у которых нет ПВО и некому ответить. А только захудалая переносная ракета, и сразу падеж нашего металлолома ВКС. Свою тухлую браваду можешь засунуть себе в заднее место.

evgeniy6312 14 апреля 2018 | 08:46

Герой, думаешь удастся тебе отсидеться в погребе, в случае третьей мировой войны?

evgeniy6312 14 апреля 2018 | 08:49

moncegorskyi: moncegorskyi: moncegorskyi: moncegorskyi: Диванный тряпошный стратег.

shakhtar 14 апреля 2018 | 08:43

sitnik971: Министр Обороны Маттис:

- Удар был один, примерно в два раза мощнее того, что был в 2017
- У США потерь нет
- Абсолютно уверены, что Сирийский режим использовал химоружие
- Российской активности в ответ на удар не наблюдалось !!!!!!!

shmuel63 14 апреля 2018 | 08:44

sitnik971: Нен адувайте щеки. Что мешало вашис С-400 заранее прикрыть цели атаки? Ведь они были объявлены еще позавчера.

starok 14 апреля 2018 | 09:06

sitnik971: А ты американцев дебилами считаешь? А там где пролетали американские ракеты,почему хреновая эффективность сирийских ПВО? Ракеты не той системы?

ihor_syvoryj 14 апреля 2018 | 08:13

В Госдуме обещают выблевать выпитое по поводу избрания Трампа шампанское?
Бастрыкин возбудился по поводу "Какая *** первая предложила выпить за Трампа"?

student_ru_ru 14 апреля 2018 | 08:14

Необходимо по всей стране провести митинги протеста против агрессивной и вероломной политики США и их сателлитов. Пусть весь мир узнает, как велико наше презрение!

kapitankolbaskin 14 апреля 2018 | 08:37

student_ru_ru: да чего мелочиться по стране ?
По всему миру...!!! Митинги за Асада ,за Путина и за применения химоружия ...по всем не согласным с этими деятелями мирового масштаба...
Куда заявку на согласование подавать?!

student_ru_ru 14 апреля 2018 | 08:41

kapitankolbaskin: В Межгалактический Сенат.

raffal 14 апреля 2018 | 08:46

student_ru_ru: Необходимо по всей стране провести митинги протеста....
____________________
Увы, с этим могут быть проблемы. С баблом туго, много потратили на митинги "выборов" президента. Я задарма на тусовки в поддержку властей желающих нет.
Вот, там найдёте расценки:
www.massovki.net

cherepovets 14 апреля 2018 | 08:51

student_ru_ru: я сейчас в квартире митинг проведу. Флагов жаль нет.

glock09 14 апреля 2018 | 08:51

student_ru_ru: Американская военщина известна всему свету, Я, как мать вам говорю и как женщина и требую её к ответу.

seryj_wolk 14 апреля 2018 | 08:15

Ничего, кроме бла-бла-бла и бессильной истерики, рфия противопоставить Западу не может. Но этот бессильный вой и лай на фоне недавних угроз просто смешон.

belovnikita 14 апреля 2018 | 08:16

"В своем «Фейсбуке» она написала"
Фейсбук точно не этой лахудры :-) Из своего у нее если только немытая дебильная башка, да наворованные у расеян денежки

vaka257 14 апреля 2018 | 08:17

В МИДе, Госдуме и Совете Федераций негативно отнеслись к американскому авиаудару по Сирии
=============
И это та страна,которая единственнная после 2 мировой войны,оккупировала и аннексировала чужую территорию в Европе...Цинизм зашкаливает...

from_salostan 14 апреля 2018 | 08:18

Ответочка не прилетела, или я её не увидела? Неужели генштаб и царь ваван оказались обычными пиздаболами?
Слили Донбасс сольют и Сирию?

andygo__ru 14 апреля 2018 | 08:34

from_salostan: "Неужели генштаб и царь ваван оказались обычными пиздаболами?" ---

--- не, ну как... Они же: "...и говорят, что операция западной коалиции не останется без последствий."

В общем, я закупился уже поп-корном: ждем-с-с. Жаль только, мешки с эим поп-корном уж очень большие - в бомбоубежище не влезают...

;)

zollendorf 14 апреля 2018 | 08:22

В МИДе, Госдуме и Совете Федераций нега.... га, гав. гав, тявк, гав, тявк, тявк, тявк, тявк, гав, гав, гав, тявк, тявк, тявк, тявк, тявк, тявк, тявк, тявк, тявк, тявк,...

mjau 14 апреля 2018 | 08:23

Важно, что Трамп держит слово, он явно не Обама.

aleks50 Алексей Клубников 14 апреля 2018 | 08:25

Сейчас американский слон получит по полной от рабов Вовы виолончельного, хотя этих мосек он может и не заметить.

belovnikita 14 апреля 2018 | 08:29

aleks50: хочу увидеть видео, как недимончик сгрызет свой айфончик в знак протеста против удара по сри-рийскому террористу обоссаду

vvpv 14 апреля 2018 | 08:27

Собирались топить корабли
Но калибры не взмыли ввысь
негативно они отнеслись
Тоесть просто уписялись.

krs_sk 14 апреля 2018 | 08:32

Ну что. кто то еще боится начала ядерной войны? )))
Когда твои деньги хранятся в западном банке, совсем другой разговор, лепет просто )

kapitankolbaskin 14 апреля 2018 | 08:33

пусть пехтин прямо из Майами громко пукнет в сторону Вашингтона в прямом эфире !!!. Ему там ближе...
Достойный ответ пиндосам будет !!! И чтоб ОРТ транслировал с Шейниным ведущим...
Кате Стриженовой выходной дать, неудобно как-то.

che21 14 апреля 2018 | 08:33

Ответят США!Письмо напишут,болваны!

ly4_sveta 14 апреля 2018 | 08:35

Негативно - и все? Весь пар ушел в свисток? Как всегда?
Сейчас все пропагандистские СМИ начнут завывать и истерить
вместо ,,доблестных" россйских военных, а в ответ вождь
мультики опять покажет.

ivar1964 14 апреля 2018 | 08:36

Негативно? То есть, шампанское не пили? Пришла пора пить горькую! "Величие" России никого не испугало!

belovnikita 14 апреля 2018 | 08:42

ivar1964: закуплены сотни ящиков боярышника)

dirizhabli 14 апреля 2018 | 08:41

"Там считают это нарушением международного права".
**************************************************************************
Мы то признаем "Международное право", то лепечем, что оно не может быть выше национального. Определитесь с понятиями гыспода. Двойные стандарты пригодятся Вам в работе над собственным электоратом.

cherepovets 14 апреля 2018 | 08:47

=операция западной коалиции не останется без последствий=
Снова в РФ все подорожает в знак протеста?

drtomsky 14 апреля 2018 | 08:51

А разве не эти три уважаемые ведомства шампанское пили за победу Трампа на выборах президента США? Или у меня склероз?

cherepovets 14 апреля 2018 | 08:57

=высказалась о случившемся и официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем «Фейсбуке» она написала, =

Что это она во вражеских американских соцсетях на амерском компе пишет? Непорядок. Пора уж новый танец разучить.

from_salostan 14 апреля 2018 | 08:57

Правительство Медведева в ответ на удары Америки увеличит русским пенсионный возраст и вложит очередные миллиарды в экономику Америки.

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 311 6 31829 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Почему Виктории Скрипаль отказали в визе? Сама Виктория сказала, что для нее отказ в визе сюрпризом не стал…

5 490 6 67154 07.04
Kполитика, общество, события
Блоги

+ Церемония схождения благодатного огня Церемония схождения благодатного огня Патриарх Иерусалимский Феофил III передал огонь собравшимся в храме паломникам из разных стран…

5 77 6 17550 07.04
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, события
Блоги

В немецком Мюнстере грузовик врезался в группу пешеходов: 3 человека погибли, не менее 20 пострадали Местная пресса характеризует случившееся как теракт, но официально это не подтверждено…

5 126 6 25885 07.04
Kобщество, происшествия, фото, видео, германия, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 101 6 8711 06:08
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 207 6 19416 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Марк Цукерберг: Еще два больших шага После того, как мы определили вмешательство России в выборы в США 2016 года, мы успешно развернули новые инструменты…

5 145 6 41874 07.04
Kполитика, общество, социология, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 107 6 10571 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 12302 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 119 6 12621 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7267 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Новости

Военные и гражданские объекты Сирии попали под удар США и их союзников, сообщили в Минобороны РФ По данным ведомства, атака продолжалась более часа…

5 52 6 6083
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 160 6 19035 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

+ Посол России в Лондоне: У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили Посол России в Лондоне: У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили Александр Яковенко заявил в ходе пресс-конференции, что расследование по делу Скрипалей осуществляется максимально непрозрачным образом…

5 78 6 9371 13.04
Kвеликобритания, скрипаль, политика, рф, конфликты, видео, события
Новости

Посол РФ в США: Удар США и союзников по Сирии не останется без последствий Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии…

5 54 6 6579
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12566 09.04
Kрф, расследования, документы, события

Популярное за неделю

Новости

Ракетные удары по Сирии продолжались 50 минут ВС США при нанесении ударов использовали по меньшей мере один базирующийся в Красном море корабль, а также авиацию, в том числе бомбардировщики B-1...

5 13 6 18162
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 196854 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 57 6 39717 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 735 6 245215 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 229 6 179525 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6880778
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3405937

Сегодня в эфире