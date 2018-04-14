В МИДе, Госдуме и Совете Федераций негативно отнеслись к американскому авиаудару по Сирии
Там считают это нарушением международного права и говорят, что операция западной коалиции не останется без последствий.
Вторым Белградом и актом агрессии в сторону России назвал удар по Сирии зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. В интервью агентству РИА он пояснил, что операция США по сути является объявлением войны государству, которому Москва оказывает помощь. Посол России в Штатах Анатолий Антонов также возложил ответственность за авиаудар по Сирии на Вашингтон, Лондон и Париж. По его словам, операция не останется без последствий. При этом, по мнению дипломата, в этот момент не допустимы выпады в адрес президента России Владимира Путина, а у США, «обладателя крупнейшего арсенала химоружия, нет морального права обвинять другие страны».
Также уже высказалась о случившемся и официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем «Фейсбуке» она написала, что за ударами стоят те, кто претендует на моральное лидерство в мире и заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы обстрелять столицу Сирии в момент, когда государство получило шанс на мирное будущее, считает Захарова.
Тем временем глава международного комитета Совета Федераций Константин Косачев объяснил операцию США попыткой сорвать миссию ОЗХО в Восточной Гуте по расследованию применения химоружия. Она должна сегодня начать свою работу.
Комментарии36
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ura_123 14 апреля 2018 | 08:13
Не лезьте в разборку между Сирией и Америкой. Это не ваше дело.
ИГИЛ* уничтожили? Валите домой.
sitnik971 14 апреля 2018 | 08:34
Весь мир убедился в истинном лице руководства США, Франции и Британии. Подлые гнусные фашисты. При этом ещё и трусливые. В зоне ответственности наших С-400 не пролетело ни одной ракеты.
moncegorskyi 14 апреля 2018 | 08:42
sitnik971: . В зоне ответственности наших С-400 не пролетело ни одной ракеты.
А что это за такая "ответственность". Помню, обещали ассаду зонтик, через который ни одна ракета вражеская не пролетит и потом заявили после первого удара америкосов, что все - установили, больше никто не посмеет бомбить нашего союзника. А теперь ты номерной портяныч воняешь о "ответственности наших" где не пролетело ни одной ракеты... Зато сколько бравады слышал а ля как мы теперь им врежем. То-то же. Вояки крутые, когда с большой высоты бомбить сирийские города, у которых нет ПВО и некому ответить. А только захудалая переносная ракета, и сразу падеж нашего металлолома ВКС. Свою тухлую браваду можешь засунуть себе в заднее место.
evgeniy6312 14 апреля 2018 | 08:46
Герой, думаешь удастся тебе отсидеться в погребе, в случае третьей мировой войны?
evgeniy6312 14 апреля 2018 | 08:49
moncegorskyi: moncegorskyi: moncegorskyi: moncegorskyi: Диванный тряпошный стратег.
shakhtar 14 апреля 2018 | 08:43
sitnik971: Министр Обороны Маттис:
- Удар был один, примерно в два раза мощнее того, что был в 2017
- У США потерь нет
- Абсолютно уверены, что Сирийский режим использовал химоружие
- Российской активности в ответ на удар не наблюдалось !!!!!!!
shmuel63 14 апреля 2018 | 08:44
sitnik971: Нен адувайте щеки. Что мешало вашис С-400 заранее прикрыть цели атаки? Ведь они были объявлены еще позавчера.
starok 14 апреля 2018 | 09:06
sitnik971: А ты американцев дебилами считаешь? А там где пролетали американские ракеты,почему хреновая эффективность сирийских ПВО? Ракеты не той системы?
ihor_syvoryj 14 апреля 2018 | 08:13
В Госдуме обещают выблевать выпитое по поводу избрания Трампа шампанское?
Бастрыкин возбудился по поводу "Какая *** первая предложила выпить за Трампа"?
student_ru_ru 14 апреля 2018 | 08:14
Необходимо по всей стране провести митинги протеста против агрессивной и вероломной политики США и их сателлитов. Пусть весь мир узнает, как велико наше презрение!
kapitankolbaskin 14 апреля 2018 | 08:37
student_ru_ru: да чего мелочиться по стране ?
По всему миру...!!! Митинги за Асада ,за Путина и за применения химоружия ...по всем не согласным с этими деятелями мирового масштаба...
Куда заявку на согласование подавать?!
student_ru_ru 14 апреля 2018 | 08:41
kapitankolbaskin: В Межгалактический Сенат.
raffal 14 апреля 2018 | 08:46
student_ru_ru: Необходимо по всей стране провести митинги протеста....
____________________
Увы, с этим могут быть проблемы. С баблом туго, много потратили на митинги "выборов" президента. Я задарма на тусовки в поддержку властей желающих нет.
Вот, там найдёте расценки:
www.massovki.net
cherepovets 14 апреля 2018 | 08:51
student_ru_ru: я сейчас в квартире митинг проведу. Флагов жаль нет.
glock09 14 апреля 2018 | 08:51
student_ru_ru: Американская военщина известна всему свету, Я, как мать вам говорю и как женщина и требую её к ответу.
seryj_wolk 14 апреля 2018 | 08:15
Ничего, кроме бла-бла-бла и бессильной истерики, рфия противопоставить Западу не может. Но этот бессильный вой и лай на фоне недавних угроз просто смешон.
belovnikita 14 апреля 2018 | 08:16
"В своем «Фейсбуке» она написала"
Фейсбук точно не этой лахудры :-) Из своего у нее если только немытая дебильная башка, да наворованные у расеян денежки
vaka257 14 апреля 2018 | 08:17
В МИДе, Госдуме и Совете Федераций негативно отнеслись к американскому авиаудару по Сирии
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И это та страна,которая единственнная после 2 мировой войны,оккупировала и аннексировала чужую территорию в Европе...Цинизм зашкаливает...
from_salostan 14 апреля 2018 | 08:18
Ответочка не прилетела, или я её не увидела? Неужели генштаб и царь ваван оказались обычными пиздаболами?
Слили Донбасс сольют и Сирию?
andygo__ru 14 апреля 2018 | 08:34
from_salostan: "Неужели генштаб и царь ваван оказались обычными пиздаболами?" ---
--- не, ну как... Они же: "...и говорят, что операция западной коалиции не останется без последствий."
В общем, я закупился уже поп-корном: ждем-с-с. Жаль только, мешки с эим поп-корном уж очень большие - в бомбоубежище не влезают...
;)
zollendorf 14 апреля 2018 | 08:22
В МИДе, Госдуме и Совете Федераций нега.... га, гав. гав, тявк, гав, тявк, тявк, тявк, тявк, гав, гав, гав, тявк, тявк, тявк, тявк, тявк, тявк, тявк, тявк, тявк, тявк,...
mjau 14 апреля 2018 | 08:23
Важно, что Трамп держит слово, он явно не Обама.
aleks50 Алексей Клубников 14 апреля 2018 | 08:25
Сейчас американский слон получит по полной от рабов Вовы виолончельного, хотя этих мосек он может и не заметить.
belovnikita 14 апреля 2018 | 08:29
aleks50: хочу увидеть видео, как недимончик сгрызет свой айфончик в знак протеста против удара по сри-рийскому террористу обоссаду
vvpv 14 апреля 2018 | 08:27
Собирались топить корабли
Но калибры не взмыли ввысь
негативно они отнеслись
Тоесть просто уписялись.
krs_sk 14 апреля 2018 | 08:32
Ну что. кто то еще боится начала ядерной войны? )))
Когда твои деньги хранятся в западном банке, совсем другой разговор, лепет просто )
kapitankolbaskin 14 апреля 2018 | 08:33
пусть пехтин прямо из Майами громко пукнет в сторону Вашингтона в прямом эфире !!!. Ему там ближе...
Достойный ответ пиндосам будет !!! И чтоб ОРТ транслировал с Шейниным ведущим...
Кате Стриженовой выходной дать, неудобно как-то.
che21 14 апреля 2018 | 08:33
Ответят США!Письмо напишут,болваны!
ly4_sveta 14 апреля 2018 | 08:35
Негативно - и все? Весь пар ушел в свисток? Как всегда?
Сейчас все пропагандистские СМИ начнут завывать и истерить
вместо ,,доблестных" россйских военных, а в ответ вождь
мультики опять покажет.
ivar1964 14 апреля 2018 | 08:36
Негативно? То есть, шампанское не пили? Пришла пора пить горькую! "Величие" России никого не испугало!
belovnikita 14 апреля 2018 | 08:42
ivar1964: закуплены сотни ящиков боярышника)
dirizhabli 14 апреля 2018 | 08:41
"Там считают это нарушением международного права".
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Мы то признаем "Международное право", то лепечем, что оно не может быть выше национального. Определитесь с понятиями гыспода. Двойные стандарты пригодятся Вам в работе над собственным электоратом.
cherepovets 14 апреля 2018 | 08:47
=операция западной коалиции не останется без последствий=
Снова в РФ все подорожает в знак протеста?
drtomsky 14 апреля 2018 | 08:51
А разве не эти три уважаемые ведомства шампанское пили за победу Трампа на выборах президента США? Или у меня склероз?
cherepovets 14 апреля 2018 | 08:57
=высказалась о случившемся и официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем «Фейсбуке» она написала, =
Что это она во вражеских американских соцсетях на амерском компе пишет? Непорядок. Пора уж новый танец разучить.
from_salostan 14 апреля 2018 | 08:57
Правительство Медведева в ответ на удары Америки увеличит русским пенсионный возраст и вложит очередные миллиарды в экономику Америки.