В МИДе, Госдуме и Совете Федераций негативно отнеслись к американскому авиаудару по Сирии

Там считают это нарушением международного права и говорят, что операция западной коалиции не останется без последствий.

Вторым Белградом и актом агрессии в сторону России назвал удар по Сирии зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. В интервью агентству РИА он пояснил, что операция США по сути является объявлением войны государству, которому Москва оказывает помощь. Посол России в Штатах Анатолий Антонов также возложил ответственность за авиаудар по Сирии на Вашингтон, Лондон и Париж. По его словам, операция не останется без последствий. При этом, по мнению дипломата, в этот момент не допустимы выпады в адрес президента России Владимира Путина, а у США, «обладателя крупнейшего арсенала химоружия, нет морального права обвинять другие страны».

Также уже высказалась о случившемся и официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем «Фейсбуке» она написала, что за ударами стоят те, кто претендует на моральное лидерство в мире и заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы обстрелять столицу Сирии в момент, когда государство получило шанс на мирное будущее, считает Захарова.

Тем временем глава международного комитета Совета Федераций Константин Косачев объяснил операцию США попыткой сорвать миссию ОЗХО в Восточной Гуте по расследованию применения химоружия. Она должна сегодня начать свою работу.