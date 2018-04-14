Удары стали ответом на информацию о химической атаке в сирийском городе Думе 7 апреля

Ее жертвами предположительно стали 70 человек, пострадали более тысячи. США утверждают, что обладают информацией доказывающей использования Дамаском хлорина и зарина. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В Вашингтоне предполагают, что в Думе использовались так называемые бочковые бомбы, которые сбрасывали с вертолета Ми-8, который вылетел с сирийской базы Думайр. Отмечается, что вывод о применении химоружия был сделан на основании описаний нападения в СМИ, фотографий, видео, симптомах жертв и «на заслуживающей доверия информации, которая показывает координацию между военным руководством Сирии перед нападением».

О начале ударов по Сирии объявил этой ночью президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. Он отметил, что химатака в Думе – это прямой результат того, что Москва не сдержала обещания по уничтожению химзапасов в Сирии.