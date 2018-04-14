Удары стали ответом на информацию о химической атаке в сирийском городе Думе 7 апреля
Ее жертвами предположительно стали 70 человек, пострадали более тысячи. США утверждают, что обладают информацией доказывающей использования Дамаском хлорина и зарина. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
В Вашингтоне предполагают, что в Думе использовались так называемые бочковые бомбы, которые сбрасывали с вертолета Ми-8, который вылетел с сирийской базы Думайр. Отмечается, что вывод о применении химоружия был сделан на основании описаний нападения в СМИ, фотографий, видео, симптомах жертв и «на заслуживающей доверия информации, которая показывает координацию между военным руководством Сирии перед нападением».
О начале ударов по Сирии объявил этой ночью президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. Он отметил, что химатака в Думе – это прямой результат того, что Москва не сдержала обещания по уничтожению химзапасов в Сирии.
Комментарии13
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nipalvern 14 апреля 2018 | 08:22
Руководство США, Франции и Мелкобритании, тьфу на вас. Мрази.
sitnik971 14 апреля 2018 | 08:25
nipalvern: Они опозорили свои страны. Подлые, мерзкие фашисты.
prade 14 апреля 2018 | 08:40
nipalvern: "Руководство США, Франции и Мелкобритании, тьфу на вас".
Боюсь, что с такими темпами увеличения неприязни к Путину в мире скоро и плевка Вашего не хватит на всех его недругов.
abbam 14 апреля 2018 | 08:43
prade: Долбоящер, речь идёт о Сирии. у вас Путиномания. Вы кроме Путина о чём-то(ком-то) другом вообще можете думать?
prade 14 апреля 2018 | 08:53
abbam: "речь идёт о Сирии"
Поправка, речь идет о поражении Путина в Сирии. Кстати, уничтожил бы Путин химическое оружие в Сирии, как он обещал, не было бы и сегодняшней атаки. Так что, все связано с Путиным, долбоящер,
abbam 14 апреля 2018 | 08:56
prade: Так что всё связано с Путиным..... ахахахахаха.... у вас ПАРАНОЯ!)))))
abbam 14 апреля 2018 | 08:59
prade: из чего делаю выводы что ты ХОХОЛ))))) Угадал??
moncegorskyi 14 апреля 2018 | 08:34
И это после протухлых мультиков с ракетами на ядерной тяге и др. чуде - оружии, которое давеча мы наблюдали на экране для российской ватной "элиты". Это какой-то позор.
prof57 14 апреля 2018 | 08:37
Три ядерные державы в усмерть запугали ядовитых тарантулов, змей и скорпионов в Сирийской пустыне.... Как всегда, по традиции погибло несколько мирных и невиноватых ни в чем хомяков....
pavel_svr 14 апреля 2018 | 08:42
// Удары стали ответом на информацию ... //
Можно дальше не читать... ударом на информацию всегда отвечают диктатуры. В данном случае диктатуры это - США, Англия, Франция. Зачем гонять слова, дела всегда красноречивее...
abbam 14 апреля 2018 | 08:47
pavel_svr: А ещё мне нравиться их логика - химическое оружие это плохо, а ракеты тамагавк это хорошо. Наверно смерть от ракет более правильная и более демократичная....
prade 14 апреля 2018 | 08:57
abbam: "химическое оружие это плохо, а ракеты тамагавк это хорошо"
Хорошо не сами ракеты Томогавк, а ракеты Томогавк против химического оружия. А это то, что сделала коалиция в Сирии. Кстати, по заявлению самих сирийцев, ранены только три человека.
abbam 14 апреля 2018 | 09:01
prade: Ну да, я и говорю смерть от ракет более правильная по сравнению со смертью от химического оружия, логично, кули...