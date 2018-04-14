В центре Дамаска также собирается стихийный митинг в поддержку президента Башара Асада и сирийской армии
В центре Дамаска также собирается стихийный митинг в поддержку президента Башара Асада и сирийской армии. Акция проходит у здания центрального сирийского телевидения Уммавиин.
Вокруг площади по кругу ездят автомобили, пассажиры которых, высунувшись из люков в крыше, размахивают сирийскими флагами. «Душой и кровью мы с тобой, Башар!» — скандируют участники манифестации. — Бог, храни армию".
Комментарии24
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igorrrpadlowitchs 14 апреля 2018 | 08:15
В рашке тоже вату автобусами свозят для показательных сборищ в поддержку крысы! Только , когда его не будет, куда подеваются эти сборища? И ведь так было всегда! Вспоминается соввок: в едином порыве, против миллитаризма , а потом бац и никого!
eternity88 14 апреля 2018 | 08:47
igorrrpadlowitchs: сирийская конница вынуждена была отступить под защиту российских ПВО...
bonhoeffer 14 апреля 2018 | 08:16
Бюджетники? Что-то не припомню их митинга против химической атаки мясника-Асада!
ura_123 14 апреля 2018 | 08:16
Нечто подобное периодически происходит и в рассеюшке! Только называется путинги и кадыренги.
lenin3 14 апреля 2018 | 08:37
ura_123: в принципе, одна ракета, залетевшая в центр Дамаска,покончит с любовью к Асаду и армии...
bonhoeffer 14 апреля 2018 | 09:00
lenin3:
Что-то мне подсказывает, что эти фанатики не случайно собрались у телецентра: если ракета накроет мирную демонстрацию - лучшую картинку сторонникам Асада трудно представить.
redrica 14 апреля 2018 | 08:16
Обезьяны должны жить своей, обезьяньей жизнью.
beobachter 14 апреля 2018 | 08:18
А Симонян с американским флагом не участвует в этом?
igorrrpadlowitchs 14 апреля 2018 | 08:48
beobachter: симонян прикрылась мркрыми грязными трусами и сидит тихонько в углу- ждёт, чем всё щакончится и чейфлаг хватать!
barbarus Руслан Вазирович 14 апреля 2018 | 08:18
Наверное Вова Амаду подсказал, а тамошний сурков старается!
ihor_syvoryj 14 апреля 2018 | 08:19
Ответ Сергееву (оно же Горный) на вопрос:
"Если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится"?
Потому, что "Нигерия в снегах", она же "Верхняя Вольта с ракетами" может только расчёсывать имперские понты и растопыривать пальцы веером.
tks 14 апреля 2018 | 08:21
Обязательно, просто всенепременно там срочно должны десантироваться все обитатели Думы (с Охотного ряда которая), а также блевотомёсы и поносники с Центральных Труб Российской ТелеКанализации!
Нужна будет картинка падучей экстаза праведного гнева!
suntechnick 14 апреля 2018 | 08:25
А у нас митинги в поддержку братской Сирии будут? Кадыров свое стадо в поддержку алавита Асада выведет, не? А то за рохинджа вписывались, неужто за сирийцев не впрягутся?
juju11 14 апреля 2018 | 08:26
Идиотов в мире много.
moncegorskyi 14 апреля 2018 | 08:30
l «Душой и кровью мы с тобой, Башар!» —
скандируют участники манифестации. — Бог, храни армию".
А этот суконец при первой угрозе Трампа, сбежал в Иран. Сидит в бомбоубежище в Тегеране и трясется в падучей. пока его обожатели будут демонстративно жечь америкосские флаги и высказывать безмерную любовь как когда-то Саддами в Ираке,
ihtamnet 14 апреля 2018 | 08:36
Простите, а чем это поможет?
cherepovets 14 апреля 2018 | 08:40
=Вокруг площади по кругу ездят автомобили= авто сирийского производства?
bekipp 14 апреля 2018 | 08:43
cherepovets: на Жигулях катаются
kapitankolbaskin 14 апреля 2018 | 08:46
не искренне как-то получается без фронтового дирижера Гергиева и виолончелиста Ролдугина !!!
Слезливое "умремте ж под Дамаском" очень бы вдохновило даже патрика с дачником на атаку США и их союзников прямо с савушкинских тубареток
fedya_111 14 апреля 2018 | 08:47
Гли-ко...
Все твари на дежурстве спозаранок.
Чему-то рады...
karampapam 14 апреля 2018 | 08:51
fedya_111: а ты что отлыниваешь? Сядь на бутылку и ори - За Путина! За Кадырова! Путин - президент мира!!!
zollendorf 14 апреля 2018 | 08:47
Что? Митинг? Несанкционированный? Росгвардии на них нет.
puteshestvennik 14 апреля 2018 | 08:54
Перебор ребята - митинг в стране и в городе где полвека уже несменяемая власть и любого кто против нее вякнет без разговоров в зиндан сажают.
starok 14 апреля 2018 | 08:58
А почему Маргариты Симоньян среди них нет? Она любит с флагами на машине ездить.