В центре Дамаска также собирается стихийный митинг в поддержку президента Башара Асада и сирийской армии. Акция проходит у здания центрального сирийского телевидения Уммавиин.

Вокруг площади по кругу ездят автомобили, пассажиры которых, высунувшись из люков в крыше, размахивают сирийскими флагами. «Душой и кровью мы с тобой, Башар!» — скандируют участники манифестации. — Бог, храни армию".