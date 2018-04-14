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08:00, 14 апреля 2018

В центре Дамаска также собирается стихийный митинг в поддержку президента Башара Асада и сирийской армии

В центре Дамаска также собирается стихийный митинг в поддержку президента Башара Асада и сирийской армии. Акция проходит у здания центрального сирийского телевидения Уммавиин.

Вокруг площади по кругу ездят автомобили, пассажиры которых, высунувшись из  люков в крыше, размахивают сирийскими флагами. «Душой и кровью мы с тобой, Башар!» — скандируют участники манифестации. — Бог, храни армию".

Комментарии

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igorrrpadlowitchs 14 апреля 2018 | 08:15

В рашке тоже вату автобусами свозят для показательных сборищ в поддержку крысы! Только , когда его не будет, куда подеваются эти сборища? И ведь так было всегда! Вспоминается соввок: в едином порыве, против миллитаризма , а потом бац и никого!

eternity88 14 апреля 2018 | 08:47

igorrrpadlowitchs: сирийская конница вынуждена была отступить под защиту российских ПВО...

bonhoeffer 14 апреля 2018 | 08:16

Бюджетники? Что-то не припомню их митинга против химической атаки мясника-Асада!

ura_123 14 апреля 2018 | 08:16

Нечто подобное периодически происходит и в рассеюшке! Только называется путинги и кадыренги.

lenin3 14 апреля 2018 | 08:37

ura_123: в принципе, одна ракета, залетевшая в центр Дамаска,покончит с любовью к Асаду и армии...

bonhoeffer 14 апреля 2018 | 09:00

lenin3:
Что-то мне подсказывает, что эти фанатики не случайно собрались у телецентра: если ракета накроет мирную демонстрацию - лучшую картинку сторонникам Асада трудно представить.

redrica 14 апреля 2018 | 08:16

Обезьяны должны жить своей, обезьяньей жизнью.

beobachter 14 апреля 2018 | 08:18

А Симонян с американским флагом не участвует в этом?

igorrrpadlowitchs 14 апреля 2018 | 08:48

beobachter: симонян прикрылась мркрыми грязными трусами и сидит тихонько в углу- ждёт, чем всё щакончится и чейфлаг хватать!

barbarus Руслан Вазирович 14 апреля 2018 | 08:18

Наверное Вова Амаду подсказал, а тамошний сурков старается!

ihor_syvoryj 14 апреля 2018 | 08:19

Ответ Сергееву (оно же Горный) на вопрос:
"Если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится"?
Потому, что "Нигерия в снегах", она же "Верхняя Вольта с ракетами" может только расчёсывать имперские понты и растопыривать пальцы веером.

tks 14 апреля 2018 | 08:21

Обязательно, просто всенепременно там срочно должны десантироваться все обитатели Думы (с Охотного ряда которая), а также блевотомёсы и поносники с Центральных Труб Российской ТелеКанализации!
Нужна будет картинка падучей экстаза праведного гнева!

suntechnick 14 апреля 2018 | 08:25

А у нас митинги в поддержку братской Сирии будут? Кадыров свое стадо в поддержку алавита Асада выведет, не? А то за рохинджа вписывались, неужто за сирийцев не впрягутся?

juju11 14 апреля 2018 | 08:26

Идиотов в мире много.

moncegorskyi 14 апреля 2018 | 08:30

l «Душой и кровью мы с тобой, Башар!» —
скандируют участники манифестации. — Бог, храни армию".
А этот суконец при первой угрозе Трампа, сбежал в Иран. Сидит в бомбоубежище в Тегеране и трясется в падучей. пока его обожатели будут демонстративно жечь америкосские флаги и высказывать безмерную любовь как когда-то Саддами в Ираке,

ihtamnet 14 апреля 2018 | 08:36

Простите, а чем это поможет?

cherepovets 14 апреля 2018 | 08:40

=Вокруг площади по кругу ездят автомобили= авто сирийского производства?

bekipp 14 апреля 2018 | 08:43

cherepovets: на Жигулях катаются

kapitankolbaskin 14 апреля 2018 | 08:46

не искренне как-то получается без фронтового дирижера Гергиева и виолончелиста Ролдугина !!!
Слезливое "умремте ж под Дамаском" очень бы вдохновило даже патрика с дачником на атаку США и их союзников прямо с савушкинских тубареток

fedya_111 14 апреля 2018 | 08:47

Гли-ко...
Все твари на дежурстве спозаранок.
Чему-то рады...

karampapam 14 апреля 2018 | 08:51

fedya_111: а ты что отлыниваешь? Сядь на бутылку и ори - За Путина! За Кадырова! Путин - президент мира!!!

zollendorf 14 апреля 2018 | 08:47

Что? Митинг? Несанкционированный? Росгвардии на них нет.

puteshestvennik 14 апреля 2018 | 08:54

Перебор ребята - митинг в стране и в городе где полвека уже несменяемая власть и любого кто против нее вякнет без разговоров в зиндан сажают.

starok 14 апреля 2018 | 08:58

А почему Маргариты Симоньян среди них нет? Она любит с флагами на машине ездить.

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