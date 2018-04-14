Президент Сирии Башар Асад не являлся целью для ракетного удара

Об этом заявил на экстренно созванном в Пентагоне брифинге глава ведомства Джеймс Мэттис. По его словам, «цели подбирались исключительно с тем, чтобы ослабить способности сирийской военной машины создавать химические вооружения. Попыток расширить этот список целей не было».