Президент Сирии Башар Асад не являлся целью для ракетного удара
Об этом заявил на экстренно созванном в Пентагоне брифинге глава ведомства Джеймс Мэттис. По его словам, «цели подбирались исключительно с тем, чтобы ослабить способности сирийской военной машины создавать химические вооружения. Попыток расширить этот список целей не было».
Комментарии7
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mordechai_blinchikov 14 апреля 2018 | 08:18
как то воюют понарошку ,всех предупредили , главному химику пальчиком грозят , шоу ,одним словом...
kotvinder2 14 апреля 2018 | 08:25
mordechai_blinchikov: Выглядит, конечно, бредово. Сотни ракет, а в конечном результате - ни о чём. Как будто и впрямь понарошку воюют.
starok 14 апреля 2018 | 08:54
kotvinder2: Согласен,что результат ни о чем! Выпустили более 100 ракет,а сбили пшик. Где же наши С-400?
shakhtar 14 апреля 2018 | 08:46
mordechai_blinchikov: Министр Обороны Маттис:
- Удар был один, примерно в два раза мощнее того, что был в 2017
- У США потерь нет
- Абсолютно уверены, что Сирийский режим использовал химоружие
- Российской активности в ответ на удар не наблюдалось
plidurok Андрей Филимонов 14 апреля 2018 | 08:19
Больно надо, целую ракету на путинского братанА тратить.
moncegorskyi 14 апреля 2018 | 08:27
Так этот президент давно схватив свои портки слинял в Тегеран. Так что его след уже простыл и сидит где-то в бомбоубежище в Тегеране как в свое время в Пакистане, бен ладен. А бомбить пустой дворец- смысла нет. Хорошее красивое здание. Зачем.
nnnmmm 14 апреля 2018 | 08:55
moncegorskyi: уже с утра на стакане сидишь или ещё попутно носовую перегородку коксом выжигаешь.