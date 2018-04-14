Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией нанесли удары по Сирии
Воздушной атаке подверглись объекты военной и гражданской инфраструктуры.
Атака продолжалась без малого полтора часа, первые ракеты были выпущены в 3.42 по московскому времени самолетами и кораблями Вооруженных сил США из Красного моря. Цели достигли удары по исследовательскому центру в районе Барзе в Дамаске и по военной базе в Хомсе. Агентство САНА сообщило, что сирийским ПВО удалось перехватить более двадцати ракет Западной коалиции. Россия успела предупредить сирийские власти о готовящейся атаке, — сообщают источники издания «Аль-Харам». Штаты использовали ракеты «Томагавк», которые уже применялись в апреле прошлого года во время обстрела военной базы сирийских войск. Британские самолёты использовали крылатые ракеты Storm Shadow. По мнению британских военных, на обстрелянной ими военной базе могло храниться химическое оружие. Четыре британских истребителя-бомбардировщика «Торнадо» также приняли участие в совместном нанесении удара с США и Францией по Сирии. Шесть мирных жителей ранены в результате попадания ракеты по Военному складу к западу от Хомса, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в органах безопасности Сирии. Власти страны призвали граждан не верить слухам о последствиях ракетных ударов. Reuters со ссылкой на очевидцев передает, что целая серия громких взрывов раздалась в столице Сирии Дамаске. По словам собеседника агентства, на востоке города виден огромный столб черного дыма. Правительственный квартал Абу-Руммани и президентский дворец в Дамаске не пострадали в результате военного удара коалиции по городу.
В центре Дамаска, по некоторым данным, также собирается стихийный митинг в поддержку президента Асада и сирийской армии. Акция проходит у здания центрального сирийского телевидения.
Комментарии32
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kotvinder2 14 апреля 2018 | 08:13
Ну что пиндосы? В очередной раз показали всем дикую оскаленную морду? А Асад сидит себе, ничего не поменялось)))
kraft 14 апреля 2018 | 08:15
kotvinder2: Да, удары по Дамаску это крупная победа Асада.
Безусловно. Потери США около сотни самолётов, много ракет сбито.
Трамп уходит в отставку...
Президент Боливии резко осудил разбойничьи действия США.
shicotus_live 14 апреля 2018 | 08:27
kraft:Американская грязная свинья опять сунула свое рыло на чужую территорию. Правда, на сей раз очень аккуратно. Понимала, что одно резкое движение и получит в пятак.
mordechai_blinchikov 14 апреля 2018 | 08:59
shicotus_live:
"небо Сирии закрыто , мы будем сбивать! "- затихли бандерлоги,огрызаются шопотом
igorkot____1 14 апреля 2018 | 08:19
kotvinder2: Жёстче надо с пиндосами...
Самое верное - осудить и протащить в передачах "Пусть говорят" и "Вечер с Соловьёвым".
И Майклу Бому набить-таки фейс. Пущай Америка вздрогнет...
kraft 14 апреля 2018 | 08:19
igorkot____1: Выгнать Бома вон!
И запретить Пепси-колу.
serge_moro 14 апреля 2018 | 08:30
igorkot____1: Трамп,как мы видим держит свое слово. Сказал,что шарахнет по Сирии и шарахнул вместе с Англией и Францией..
Путин по-видимому исчезнет на неделю,если погибнут российские солдаты в Сирии. Ведь,он всегда исчезает,как главный провинившийся школьник,который замутил всю эту кашу..
Путин загнал себя на распутье,где любой его ход будет восприниматься ,как неадекватный. Отвечать на удары -опасно,не отвечать позор всей его военной компании с его самым лучшим оружием в мире,которого ни у кого нет.И по всей видимости нет и у Путина..
Амбициозный Путин переоценил свои возможности и потерял всякую реальность с кем он будет в противостоянии. Я понимаю ,когда был мощный СССР ,он мог бы легко противостоять Англии вместе с США и Францией. Но,Россия в разы слабее СССР и куда ей тягаться с этими странами,которые действуют вместе,как единый кулак,который бьет без промаха туда куда им надо.
Одно дело сжигать своих детей в своей стране,и совсем другое противостоять лучшей армии мира .
Хозяин Кремля превращается в камикадзе вместе со всей российской армией,которую ВерховныйГлавнокомандующий привел на убой. Кремль недавно потерял сотни своих солдат в Сирии и скрывает об этом. Воевать на телевидении с Киселевым и Соловьевым это красиво и смотрится для бандерлог как приключенческий, захватывающий фильм , но реальная война это реальная кровь,боль,страдания,трагедии многих семей. Путину видно все это по-барабану. Ведь,он не нюхал пороха,как Брежнев,Черненко,Андропов ,которые прошли всю войну и знали,цену Победы и цену мира .
7 мая у Путина инаугурация . 9 мая парад и каким он будет зависит сегодня от коалиции США,Франции и Англии.Ведь все может закончится трагически,что и Чемпионат Мира по футболу отменят в России. От Путина уже мало,что зависит,какие бы он мультфильмы не показывал и как бы он не страшил и шантажировал весь мир.НашТрамп покажет Путину американский эквивалент Кузькиной матери. ,которая исчезла вместе с СССР
davi__koloradov 14 апреля 2018 | 08:23
Вдарили-таки по сирийскому упырю, травившему свой народ. Это верно. Кремлевская свора будет выть неделю.
kotvinder2 14 апреля 2018 | 08:29
davi__koloradov: Никого Асад не травил, ты прекрасно это знаешь. А вот чего ты какол так радуешься? Что пиндосы бьют всех кого хочется, безо всякого повода? Ну так может статься, что полем боя станет Хохляндия, как тогда запоёшь?
domtrubaiiiataji 14 апреля 2018 | 08:39
: кловун, вам уже указали, ваше место у параши. а оно дальше пугает, все кловуны. игры кончились, теперь все будет по взрослому
mr___vano___ 14 апреля 2018 | 08:27
этому преступному триумвирату англосаксов с лягушатником - импичмент и прямиком в Гаагу...
dsa_dsf 14 апреля 2018 | 08:58
mr___vano___: увы и ах - можите разве что в районом суде моршанска слюнями побрызгать,
antimalin 14 апреля 2018 | 08:17
Сирия обратилась в СБ ООН в связи с агрессией трех западных режимов
Посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что Дамаск намерен обратиться в СБ ООН, потребовав принять меры против неприкрытой агрессии западных стран.
Он подчеркнул, что субботние удары по Сирии стали продолжением войны, которую западные страны в различной форме ведут против Сирии, передает РИА «Новости».
«Эта трехсторонняя агрессия лишь продолжение войны, которая в настоящее время ведется против Сирии в различных формах. США, Франция и Великобритания несут ответственность за разрешительную войну, направленную против Сирии», – сказал Мустафа.
«Что касается СБ ООН, Сирия потребует от Совбеза принять меры против этой неприкрытой агрессии, хотя мы не питаем иллюзий о его роли, возможностях и честности», – заявил сирийский дипломат.
domtrubaiiiataji 14 апреля 2018 | 08:19
сша показали кто в доме хозяин, кремлевское животное до сих пор дрыщет. хотел взять на понт, а ему рога то и обломали, все что остается, что-то невнятное блеять через своих прихвостней в миде, а сам сидит в бункере и думает. где это он так про...ся
playmaker5 14 апреля 2018 | 08:42
domtrubaiiiataji: Оно не а бункере, а у ветеринара. Устраняют дриснтню.
venmud 14 апреля 2018 | 08:19
А где наши гипер-атом-пупер, которыми мы так грозно помахивали?!
uhovostro 14 апреля 2018 | 08:24
venmud: Оно уже летит! Правда неизвестно в какую сторону и летит ли вообще, но оно есть, обязательно есть!! Честное пионерское...
venmud 14 апреля 2018 | 08:39
uhovostro: "Честное пионерское..."
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Я, как старший пионервожатый, ответственно заявляю, что больше всего поднимает мой патриотизм этим утром грозное попискивание Косачева из погреба, защищенного от прямых ударов их умными ракетами. Трамп на грани безостановочного энуреза. И это мы можем повторить. Ура!
maximv 14 апреля 2018 | 08:36
venmud: Там же, где выстроенные в боевой порядок корабли из Тартусы.
meteor1908 14 апреля 2018 | 08:20
А где обещанный хором российских депутатов ответный удар всей мощью российской армии? Что говорит посол в Ливане?
dsa_dsf 14 апреля 2018 | 09:00
meteor1908: росиянская армия бесстрашно подглядывала!
chapter_2 14 апреля 2018 | 08:22
Все головорезы ЧВК Вагнера остались живы... А ведь снова могла случиться беда - они в Сирии действуют без официального государственного прикрытия.
j_partizan 14 апреля 2018 | 08:25
Россия слаба, пиндосы и их подельники - преступники, вскормленные безнаказанностью.
krs_sk 14 апреля 2018 | 08:30
Акция проходит у здания центрального сирийского телевидения.
- асадовские ватнички ) а вдруг томагавк туда? Экие гуманисты в пентагоне )
domtrubaiiiataji 14 апреля 2018 | 08:34
krs_sk: скорее не томагавк, а прилетит мина 80,ка, а потом по чистой случайности, на месте окажутся все пропагандонские камеры и будут давать нужную картинку, дальше дело техника. все как на даунбасе
krs_sk 14 апреля 2018 | 08:53
domtrubaiiiataji: Это все возможно, тк никто на западе всерьез не брался за задницы клептократов режима ни того, ни другого... Удары надо наносить по виллам главных бенефициаров, тогда дело быстрее пойдет.
tutov 14 апреля 2018 | 08:36
А что Путин с лучшим министром обороны? Обоссались?
uhovostro 14 апреля 2018 | 08:39
tutov: И обосрались...
bekipp 14 апреля 2018 | 08:38
Ничего. Скоро мы перестанет потреблять американские лекарства и они зангутся.
drtomsky 14 апреля 2018 | 08:41
Хреново все это. Путин влез в бесперспективную, бесполезную и преступную авантюру. Не первую. Втащил туда страну. Получил практически военное противостояние со значительно более сильным противником. Практически со всем миром. Остался без союзников, не считая сомнительных связей с Ираном. Ради чего? Чтобы отвлечь внимание от разрушительных результатов своей внутренней политики, где он развалил все государственные институты кроме карательных?
Сейчас начнёт своих кошмарить с новой силой. С новым сроком, соотечественники.
oleg_andreevich 14 апреля 2018 | 08:49
О, это "центральное сирийское телевидение": коварный удар в спину Президента! Все мы должны сплотиться вокруг Президента, извиниться перед Президентом и выразить соболезнования Президенту!
patlik 14 апреля 2018 | 08:58
Трамп сдержал слово. Удары нанесены ни кто не пострадал. Все счастливы и довольны. 8)))) Ах да, породистый пес что охранял пустую военную базу пострадал, ему придавила лапу -- беняга.