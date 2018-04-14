Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией нанесли удары по Сирии

Воздушной атаке подверглись объекты военной и гражданской инфраструктуры.

Атака продолжалась без малого полтора часа, первые ракеты были выпущены в 3.42 по московскому времени самолетами и кораблями Вооруженных сил США из Красного моря. Цели достигли удары по исследовательскому центру в районе Барзе в Дамаске и по военной базе в Хомсе. Агентство САНА сообщило, что сирийским ПВО удалось перехватить более двадцати ракет Западной коалиции. Россия успела предупредить сирийские власти о готовящейся атаке, — сообщают источники издания «Аль-Харам». Штаты использовали ракеты «Томагавк», которые уже применялись в апреле прошлого года во время обстрела военной базы сирийских войск. Британские самолёты использовали крылатые ракеты Storm Shadow. По мнению британских военных, на обстрелянной ими военной базе могло храниться химическое оружие. Четыре британских истребителя-бомбардировщика «Торнадо» также приняли участие в совместном нанесении удара с США и Францией по Сирии. Шесть мирных жителей ранены в результате попадания ракеты по Военному складу к западу от Хомса, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в органах безопасности Сирии. Власти страны призвали граждан не верить слухам о последствиях ракетных ударов. Reuters со ссылкой на очевидцев передает, что целая серия громких взрывов раздалась в столице Сирии Дамаске. По словам собеседника агентства, на востоке города виден огромный столб черного дыма. Правительственный квартал Абу-Руммани и президентский дворец в Дамаске не пострадали в результате военного удара коалиции по городу.

В центре Дамаска, по некоторым данным, также собирается стихийный митинг в поддержку президента Асада и сирийской армии. Акция проходит у здания центрального сирийского телевидения.