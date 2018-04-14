Косачев: Атака Запада на Сирию — попытка сорвать работу миссии ОЗХО
Атака Запада по Сирии — попытка создать сложности для миссии ОЗХО, или вообще сорвать ее, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Об этом сообщает РИА.
«Это с высокой степенью вероятности попытка создать сложности для миссии ОЗХО, как раз сегодня начинающей свою работу в Гуте, или вообще сорвать ее», — отметил сенатор.
Косачев подчеркнул, что для детальной оценки и определения характера реакции необходимо дождаться комментария Минобороны, «сейчас нужны не эмоции, а профессиональная оценка военных специалистов, работающих на месте».
«Но политическая оценка может быть только одной — это вопиющее нарушение международного права и это атака на суверенное государство без надлежащих на то оснований. Кроме того, попытка создать сложности в (сирийской — ред.) Думе», — отметил политик.
Комментарии41
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prof57 14 апреля 2018 | 07:43
Три ядерные державы в усмерть запугали ядовитых тарантулов, змей и скорпионов в Сирийской пустыне.... Как всегда, по традиции погибло несколько мирных и невиноватых ни в чем хомяков....
vaka257 14 апреля 2018 | 07:49
prof57: Значит и ты,портянка,не веришь сообщению МО РФ?!...
prof57 14 апреля 2018 | 08:23
vaka257: А что, у вас есть сведения, что в МО РФ неверно посчитали убитых хомячков?.... Пентагон заявил, что они даже пукнуть не пытались рядом с местами дислокации ВКС РФ...
advocat966 14 апреля 2018 | 08:43
prof57: Хомячки не пытались пукать?
vilingrad 14 апреля 2018 | 08:42
prof57: Засунь свое ОЗХО себе в ЖеОПУ!
advocat966 14 апреля 2018 | 07:47
Кроме того, попытка создать сложности в (сирийской — ред.) Думе--------
Сложности нам создаст совсем другая Дума (не сирийская)
ura_123 14 апреля 2018 | 08:09
advocat966: Стопудово))) Приячем в большей степени Воронежу!
art_ 14 апреля 2018 | 07:48
Кому нужно это ОЗХО, ООН и проч. Сирия слабая точка, где пересекаются интересы ее соседей - ближних и дальних. Поэтому бомбили и будут бомбить, до тех пор пока не поделят ее по зонам интересов . Но не поделят, подавятся все...
lezhin 14 апреля 2018 | 08:10
нашему МО имеет смысл заявить о том, что были сбиты французский и английский самолеты. Они начнут опровергать, но им уже никто не поверит. Это могло бы позволить всем выйти из конфликта.
art_ 14 апреля 2018 | 08:17
lezhin: Мне все равно, кто и что скажет. Вранье - это суть политики
vilingrad 14 апреля 2018 | 08:44
lezhin: нашему МО имеет смысл заявить "
Не суетись- обязательно чего-нибудь соврут. Может, даже мультик покажут. Только сделать ничего не смогут. Импортанте... и где Вова?!
midnightblues 14 апреля 2018 | 07:48
Хахаха
Договорились вчера обо всем
теперь плебсу представлена картинка жуткой бомбардировки
и штатному и совкам
все расскажут о победах
косатик попрыгает и пофыркает
chapter_2 14 апреля 2018 | 08:15
midnightblues: Атака Запада на Сирию — в частности, попытка напомнить В.Путину об его запрете мессенджера Telegram.
pusto1 14 апреля 2018 | 07:49
это затем, чтобы ты работу себе нормальную подыскал и работал, а не языком молол что ни поподя.
rottor 14 апреля 2018 | 07:50
Лучше бы нашу госДуму разбомбили, пиндосы тупорылые!
Как всегда не в курсе, где таится Настоящее Зло!
tks 14 апреля 2018 | 08:00
Интересно, а Косячный вообще когда либо устаёт от своих словесного поноса и смысловой блевотины?
midnightblues 14 апреля 2018 | 08:37
tks: Нет,конечно
Это дело его жизни
Ритчи на гитаре играет
а Костян на языке
detul 14 апреля 2018 | 08:00
Интересно, как теперь эксперты ОХЗО смогут посетить место изготовления химического оружия режимом Ассада ??? Ведь ракеты были нацелены как раз на места его производства. Кто кого прикрывает??
sg81g 14 апреля 2018 | 08:06
detul:
Места производства ОЗХО посещала уже давно и дала заключение что Сирия уничтожила свое химоружие. Им бы сейчас до Думы добраться и встретиться с пострадавшими от атаки. Должны же быть выжившие. Это ведь не страшный Новичок от которого люди в кому впадают, а коты в депрессию..
eternity88 14 апреля 2018 | 08:12
sg81g: а что за нервяк такой странный? Или в Гуте сразу после "освобождения" наши успели и химлабораторию боевиков найти, и попавшие под удар томагавков военную базу с исследовательским центром развернуть?...
vilingrad 14 апреля 2018 | 08:47
sg81g: Сирия уничтожила свое химоружие. "
Ну и отлично. А удар- просто для гарантии. А вдруг РФ опять соврала?
"Должны же быть выжившие."
Например, ты. Тебя можно показать по тв. Будешь нудить, как все плохо... или хорошо, хрен вас, пригожинцев, разберешь:)
eternity88 14 апреля 2018 | 08:18
detul: примитивненько и тупенько передергиваешь, портян - эксперты охзо в Думу собирались, на место последней химатаки, место применения, а не "изготовления химического оружия режимом Ассада".
nikto_nikak 14 апреля 2018 | 08:02
Заявление Косачева - это попытка сорвать моск....)))))
ha12raz 14 апреля 2018 | 08:04
Косачев, Слуцкий и международное право несовместимы.
ilja13 14 апреля 2018 | 08:15
ha12raz: О, да. Именно так. Только так, и никак не иначе.
blindpew_33 14 апреля 2018 | 08:06
Он вообще спит когда-нибудь?
Нон-стоп гонит заламывание рук и размазывание соплей "нас все обижаааают, ыыыыы!"
Или кокаиновая подпитка дает сил?
ilja13 14 апреля 2018 | 08:12
Сравнить ракетную атаку США, Великобритании и Франции на Сирию с "попыткой сорвать работу комиссии ОЗХО" - сущая беспомощность в понимании международных вопросов и реального состояния дел в межгосударственных делах. Кому эта комиссия ОЗХО сдалась?
У неё и полномочий то нет. Вернее есть кое-какие. только названные страны и другие стра-члены НАТО плевали на это. А он, да и вся власть всё мантры поёт про международное право. Нету больше никакого международного права. Сила права ЗАКОНЧИЛАСЬ! И уже достаточно давно. Осталось только ПРАВО СИЛЫ! И больше ничего.
Этому дяде, надо сбрить усы, уйти с поста председателя комитета СФ по международным делам и впредь публично не позорится подростковыми суждениями о международном праве в формате аля совьетик.
Кстати, уже начался посевной сезон. Может быть стоит сменить профессию - выращивать овощи, фрукты, хлеба там всякие или за скотинкой или иной живностью ухаживать, будет явно больше пользы!....))))))
beobachter 14 апреля 2018 | 08:15
А не ВЕТО ли России на резолюцию, поддержанную 12 из 15 членов СБ ООН привело к этим ударам? Эта резолюция ведь не предусматривала военного решения!!! Взяли на себя ответственность за последствия-нечего теперь нюни распускать, а набраться мужества и признать провал...
fr312 14 апреля 2018 | 08:19
beobachter: какое мужество у крыс,утрутся и будут снова гадить!!
from_salostan 14 апреля 2018 | 08:16
А где обещанные ответы? Неужели ваван обоссался?
tutov 14 апреля 2018 | 08:16
Да нет, коалиция нассала на труса Путина!
mobile_actor 14 апреля 2018 | 08:17
Угум-с: как-то проснулся Трамп с утра и подумал: "А не сорвать ли мне работу миссии ОЗХО?".
ostanovka 14 апреля 2018 | 08:46
mobile_actor: я тут вот чо думаю: не далее как вчера в ООН небендзеныш орал, что никакой химатаки не было вообще, все инсценировка. А сегодня Косачев, став в позу и отставив ножку, пафосно заявляет что бомбежка ради уничтожения улик.
Рашка-заврашка.
redrica 14 апреля 2018 | 08:20
Косачев....Думу и не бомбили. И улики не уничтожали. Привет Захаровой.
ostanovka 14 апреля 2018 | 08:37
Семь тридцать, а дядя Косачев уже умылся, позавтракал и врёт.
Удары по русскому центру разработки и производства химоружия, а квартал, пострадавший от русского химоружия, в другой стороне, Косачев, не переживайте, все улики в сохранности.
tenisfun 14 апреля 2018 | 08:49
ostanovka: Не волнуйтесь, в этой Думе уже российская полиция, все концы уже спрятаны, можно проверять.
dirizhabli 14 апреля 2018 | 08:43
Ну все прям, как в Донбассе. Только действующие лица иные.
zabava 14 апреля 2018 | 08:44
ilja 13
Сравнить ракетную атаку США, Великобритании и Франции на Сирию ... Да, это необыкновенный фашизм!
Так сплочённо мировые державы ещё не действовали против какой либо страны. Они уже освободили от лишнего народа Ливию, Ирак, Ливан и т.д. Конечно экономическое и военное превосходство международных отпетых мошенников и бандитов не должны ни у кого вызывать сомнения. Теперь Эх Овцы их залайкают до полного истощения.
raffal 14 апреля 2018 | 09:07
zabava: Да, это необыкновенный фашизм!
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Фашизм это режим Асада. И горько от того, что Россия поддерживает самые одиозные, самые отвратительные режимы в мире. Вопрос: а зачем?
zabava 14 апреля 2018 | 08:47
Америка, Англия, Франция - шайка международных бандитов.
zabava 14 апреля 2018 | 09:03
Удары по территории Сирии начались сегодня в 4 часа утра по московскому времени. Первым об этом объявил президент США Дональд Трамп. Вслед за ним свое участие в операции подтвердили Великобритания и Франция.
По стопам Гитлера, союзнички! Обыкновенный фашизм!
Враг будет разбит! Победа будет за нами! Скоро 9 мая, господа либералы.