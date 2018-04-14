Атака Запада по Сирии — попытка создать сложности для миссии ОЗХО, или вообще сорвать ее, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Об этом сообщает РИА.

«Это с высокой степенью вероятности попытка создать сложности для миссии ОЗХО, как раз сегодня начинающей свою работу в Гуте, или вообще сорвать ее», — отметил сенатор.

Косачев подчеркнул, что для детальной оценки и определения характера реакции необходимо дождаться комментария Минобороны, «сейчас нужны не эмоции, а профессиональная оценка военных специалистов, работающих на месте».

«Но политическая оценка может быть только одной — это вопиющее нарушение международного права и это атака на суверенное государство без надлежащих на то оснований. Кроме того, попытка создать сложности в (сирийской — ред.) Думе», — отметил политик.