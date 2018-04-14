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07:30, 14 апреля 2018

Пентагон пока не располагает данными о каких-либо потерях во время проведения операции по нанесению ударов в Сирии

Об этом сообщил на брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

«На данный момент у  нас нет сообщений о потерях во время нанесения ударов», — сказал генерал.

Удар по Сирии был вдвое мощнее прошлогоднего, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Удар по Сирии пока однократный, но его повторение в будущем не исключено, сказал шеф Пентагона.

Комментарии

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begly_ 14 апреля 2018 | 07:47

Потерь нет.

kraft 14 апреля 2018 | 08:08

begly_: Да ладно.
Сбито 38 самолётов коалиции. Нет не 38 - 48!

(комментарий скрыт)

mmakarov14 14 апреля 2018 | 07:55

Трампуша показал кто в бараке главный, зачОт

nikto_nikak 14 апреля 2018 | 08:00

Итак выпущено около 100 ракет. Сирийцы увидели только 30 и якобы из них сбили 5. Российские ПВО не увидели ничего.....Якобы ракеты пролетели мимо....

tks 14 апреля 2018 | 08:06

Теперь Центральные Трубы Российской ТелеКанализации просто разорвать должно от напора словесного поноса и речевой блевотины!

Надо же как то компенсироваться!

vsehporvem 14 апреля 2018 | 08:07

Системы противовоздушной обороны Сирии перехватили все ракеты, выпущенные по объектам в провинции Хомс. Об этом сообщило в среду сирийское государство агентство Sana со ссылкой на своего корреспондента.

По его информации, ни одна из ракет, выпущенных западными странами во главе с США по Хомсу, не причинила ущерба.

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