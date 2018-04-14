Пентагон пока не располагает данными о каких-либо потерях во время проведения операции по нанесению ударов в Сирии

Об этом сообщил на брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.



«На данный момент у нас нет сообщений о потерях во время нанесения ударов», — сказал генерал.

Удар по Сирии был вдвое мощнее прошлогоднего, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Удар по Сирии пока однократный, но его повторение в будущем не исключено, сказал шеф Пентагона.