Z Архив новостей новости
5 5 6 2928
07:30, 14 апреля 2018

Во время совместного удара атакованы исследовательский центр и военные базы

В Дамаске во время совместного удара США, Франции и Великобритании были атакованы исследовательский центр, военные базы, республиканская гвардия Сирийской армии и элитные подразделения сирийских военных.

Удар по исследовательскому центру в Сирии уничтожил здание, в котором находился учебный центр и научные лаборатории.

По данным СМИ, несколько человек погибли.

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в альянсе Сирии и России сообщает, что все ценные объекты были эвакуированы.
«У нас было предупреждение об ударах со стороны русских… и все военные базы были эвакуированы несколько дней назад», — сказал чиновник.
По его словам, США выпустили по Сирии около 30 ракет, треть из них удалось сбить.

Лондон уверяет, что цель, по которой наносились удары британскими ВВС, была выбрана после «тщательного научного анализа», с тем, чтобы минимизировать риски загрязнения.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

detul 14 апреля 2018 | 07:50

То есть удары были нанесены так, чтобы не повредить хранящееся на базах химическое оружие ?? Ну чтобы не загрязнить там что-то.

astet 14 апреля 2018 | 08:05

detul: очевидно,
не следует предупреждать Путина
чтобы тот не предупреждал Асада
о времени атаки,
тогда атаки будут гораздо эффективнее!

nikto_nikak 14 апреля 2018 | 07:51

30 ракет "налетали" 50 мин? Эти дебилы тоже ракет-то не видели, как впрочем и их носителей.))))

ostanovka 14 апреля 2018 | 07:58

Слабаки.
То ли дело русские: третий год подряд по 120-150 боевых вылетов на бомбардировку в сутки.
Учитесь, пиндосы!

moncegorskyi 14 апреля 2018 | 08:03

Наши хенералы, которые поставляли ассадовцам супер пупер сс 300-400 и окружали ими важные сирийские военные объекты.... ребята бегите, бегите нахрен подальше осюда! А как же ракеты ваших РВК, а? Это шутка была. Мы думали что эти падлы из-за океана забоятся, а они вот опять шарахнули.... Но в следующий раз мы обязательно им ответим... по Воронежу.

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 311 6 31829 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Почему Виктории Скрипаль отказали в визе? Сама Виктория сказала, что для нее отказ в визе сюрпризом не стал…

5 490 6 67154 07.04
Kполитика, общество, события
Блоги

+ Церемония схождения благодатного огня Церемония схождения благодатного огня Патриарх Иерусалимский Феофил III передал огонь собравшимся в храме паломникам из разных стран…

5 77 6 17550 07.04
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, события
Блоги

В немецком Мюнстере грузовик врезался в группу пешеходов: 3 человека погибли, не менее 20 пострадали Местная пресса характеризует случившееся как теракт, но официально это не подтверждено…

5 126 6 25885 07.04
Kобщество, происшествия, фото, видео, германия, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 101 6 8711 06:08
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 207 6 19416 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Марк Цукерберг: Еще два больших шага После того, как мы определили вмешательство России в выборы в США 2016 года, мы успешно развернули новые инструменты…

5 145 6 41874 07.04
Kполитика, общество, социология, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 107 6 10571 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 12302 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 119 6 12621 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7267 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Новости

Военные и гражданские объекты Сирии попали под удар США и их союзников, сообщили в Минобороны РФ По данным ведомства, атака продолжалась более часа…

5 52 6 6083
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 160 6 19035 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

+ Посол России в Лондоне: У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили Посол России в Лондоне: У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили Александр Яковенко заявил в ходе пресс-конференции, что расследование по делу Скрипалей осуществляется максимально непрозрачным образом…

5 78 6 9371 13.04
Kвеликобритания, скрипаль, политика, рф, конфликты, видео, события
Новости

Посол РФ в США: Удар США и союзников по Сирии не останется без последствий Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии…

5 54 6 6579
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12566 09.04
Kрф, расследования, документы, события

Популярное за неделю

Новости

Ракетные удары по Сирии продолжались 50 минут ВС США при нанесении ударов использовали по меньшей мере один базирующийся в Красном море корабль, а также авиацию, в том числе бомбардировщики B-1...

5 13 6 18162
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 196854 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 57 6 39717 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 735 6 245215 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 229 6 179525 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6880778
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3405937

Сегодня в эфире