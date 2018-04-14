Во время совместного удара атакованы исследовательский центр и военные базы
В Дамаске во время совместного удара США, Франции и Великобритании были атакованы исследовательский центр, военные базы, республиканская гвардия Сирийской армии и элитные подразделения сирийских военных.
Удар по исследовательскому центру в Сирии уничтожил здание, в котором находился учебный центр и научные лаборатории.
По данным СМИ, несколько человек погибли.
Тем временем агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в альянсе Сирии и России сообщает, что все ценные объекты были эвакуированы.
«У нас было предупреждение об ударах со стороны русских… и все военные базы были эвакуированы несколько дней назад», — сказал чиновник.
По его словам, США выпустили по Сирии около 30 ракет, треть из них удалось сбить.
Лондон уверяет, что цель, по которой наносились удары британскими ВВС, была выбрана после «тщательного научного анализа», с тем, чтобы минимизировать риски загрязнения.
Комментарии5
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detul 14 апреля 2018 | 07:50
То есть удары были нанесены так, чтобы не повредить хранящееся на базах химическое оружие ?? Ну чтобы не загрязнить там что-то.
astet 14 апреля 2018 | 08:05
detul: очевидно,
не следует предупреждать Путина
чтобы тот не предупреждал Асада
о времени атаки,
тогда атаки будут гораздо эффективнее!
nikto_nikak 14 апреля 2018 | 07:51
30 ракет "налетали" 50 мин? Эти дебилы тоже ракет-то не видели, как впрочем и их носителей.))))
ostanovka 14 апреля 2018 | 07:58
Слабаки.
То ли дело русские: третий год подряд по 120-150 боевых вылетов на бомбардировку в сутки.
Учитесь, пиндосы!
moncegorskyi 14 апреля 2018 | 08:03
Наши хенералы, которые поставляли ассадовцам супер пупер сс 300-400 и окружали ими важные сирийские военные объекты.... ребята бегите, бегите нахрен подальше осюда! А как же ракеты ваших РВК, а? Это шутка была. Мы думали что эти падлы из-за океана забоятся, а они вот опять шарахнули.... Но в следующий раз мы обязательно им ответим... по Воронежу.