Во время совместного удара атакованы исследовательский центр и военные базы

В Дамаске во время совместного удара США, Франции и Великобритании были атакованы исследовательский центр, военные базы, республиканская гвардия Сирийской армии и элитные подразделения сирийских военных.



Удар по исследовательскому центру в Сирии уничтожил здание, в котором находился учебный центр и научные лаборатории.

По данным СМИ, несколько человек погибли.



Тем временем агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в альянсе Сирии и России сообщает, что все ценные объекты были эвакуированы.

«У нас было предупреждение об ударах со стороны русских… и все военные базы были эвакуированы несколько дней назад», — сказал чиновник.

По его словам, США выпустили по Сирии около 30 ракет, треть из них удалось сбить.



Лондон уверяет, что цель, по которой наносились удары британскими ВВС, была выбрана после «тщательного научного анализа», с тем, чтобы минимизировать риски загрязнения.