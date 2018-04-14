Военные и гражданские объекты Сирии попали под удар США и их союзников, сообщили в Минобороны РФ

По данным ведомства, атака продолжалась более часа. Удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры наносились самолетами и кораблями вооруженных сил США совместно с ВВС Великобритании и Франции.

Ни одна из выпущенных по Дамаску крылатых ракет не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме, сообщили в министерстве.

ВВС Сирии перебазировали ряд своих самолетов на базу Хмеймим под защиту российской ПВО, опасаясь ударов США и их союзников, сообщает телеканал Fox News.

Правительственный квартал Абу-Руммани и президентский дворец в Дамаске не пострадали в результате военного удара коалиции по городу. Как передает корреспондент ТАСС с места, обстановка в квартале спокойная, движение транспорта в районе не нарушено.