Военные и гражданские объекты Сирии попали под удар США и их союзников, сообщили в Минобороны РФ
По данным ведомства, атака продолжалась более часа. Удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры наносились самолетами и кораблями вооруженных сил США совместно с ВВС Великобритании и Франции.
Ни одна из выпущенных по Дамаску крылатых ракет не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме, сообщили в министерстве.
ВВС Сирии перебазировали ряд своих самолетов на базу Хмеймим под защиту российской ПВО, опасаясь ударов США и их союзников, сообщает телеканал Fox News.
Правительственный квартал Абу-Руммани и президентский дворец в Дамаске не пострадали в результате военного удара коалиции по городу. Как передает корреспондент ТАСС с места, обстановка в квартале спокойная, движение транспорта в районе не нарушено.
Комментарии63
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serge_moro 14 апреля 2018 | 07:37
2 % страны нюхает краску новеньких банкнот в неисчислимом измерении ,находясь в своих дворцах,вилах,яхтах ,а все остальные нюхают запах крови,пороха,нищеты, и запах сожженных детей в стране ,где 19 лет восседает в Кремле главный враг россиян
zmeelov_1 14 апреля 2018 | 07:39
Пиндосня в очередной раз отбомбилась без санкции ООН. Но результаты другие. Это - месть. Месть проигравшего. Вариант Саддама пиндосне не под силу. Вариант Каддафи тоже провалился - боевиков Асад перемолол в фарш. И это потому, что пиндосня ссыт трогать Россию. Путин, браво!
ze_danil 14 апреля 2018 | 07:42
zmeelov_1: где там савецко-кетайский объединенный флот, что вышел из Тартуса топить носители крылатых ракет?
balkin 14 апреля 2018 | 07:53
ze_danil: каждому вольно понимать по-своему. Корабли могли покинуть базу, выходя из-под возможного удара, например. Теоретически, он был возможен. Практически, коалиция всё-таки обещала и не атаковала российские войска. Чтоб не "раскручивать"
shicotus_live 14 апреля 2018 | 07:59
Будем называть вещи своими именами. Сегодня ночью США, Великобритания и Франция, воспользовавшись фейковым поводом, без каких либо санкций ООН, совершили военную агрессию против суверенного государства. Ждем воплей либерально настроенных товарищей про Гаагу
mordvinyka_zabiyka 14 апреля 2018 | 08:09
shicotus_live: ой ой ой какие мы нежныя)))))
student_ru_ru 14 апреля 2018 | 08:10
shicotus_live: Почему вы всё ещё здесь, а не в суверенном государстве в состоянии отражения вероломной агрессии? Чего стоят ваши громоподобные заявления без подкрепления их собственным героическим примером?)
chapter_2 14 апреля 2018 | 08:12
К сожалению, остановить преступления тоталитарного режима живодёра Б.Асада можно только применением силы.
venmud 14 апреля 2018 | 08:16
shicotus_live: "совершили военную агрессию против суверенного государства." А почему бы вам с таким же жаром и принципиальностью ни защитить голодающих африканце и подвергнувшихся обыскам и арестованных жителей Волокаламска?
ilich1971 14 апреля 2018 | 08:43
shicotus_live: да хватит вам! Какая агрессия?! Путин дал возможность Трампу не «потерять лицо». Пустили ракеты в «пустоту». Вроде как и грозное обещание выполнил и третью мировую не начал. Асад на месте. Моё мнение, что этим пуком всё и закончится.
prade 14 апреля 2018 | 08:46
shicotus_live: Скорее всего заявление российской пропаганды о том, что США боятся России, оказалось мифом. Представьте какой удар получат люди, которые в это верили.
ze_danil 14 апреля 2018 | 08:30
balkin: каждому вольно понимать по-своему. Корабли могли покинуть базу, выходя из-под возможного удара, например.
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прекращайте прыжки в стороны
в портяночных СМИ позавчера пейсали, что к Сирии подтягивается кетайский флот, что бы вступить по командование российских космонавтов и совместно топить американский эсминец "Кук" (на котором каждую минуту личный состав меняет подгузники от вида пролетающих вдали чаек и бакланов)
вата сказала - теперь ждём от ваты действий
igorrrpadlowitchs 14 апреля 2018 | 07:57
ze_danil: этот флот из Тартуса уже второй день гребёт усиленно винтами! Завтра расскажут , что это был стратегический манёвр, заслуживающий такой же славы , как переход Суворова через Альпы!
domtrubaiiiataji 14 апреля 2018 | 07:43
ну да, это только слопатыеды, сначала бомбили Чечню, потом Грузию, а теперь Украину, исключительно по санкции ООН, слопатыеды вы лучше ровняйте кривизну земли, вокруг масквабада, а то мало ли что, может прилететь, после очередного обсира ваше "неимеющегоаналогов" пво в сирии
gonza_les 14 апреля 2018 | 08:14
domtrubaiiiataji: займись своим сараем и поросями, не лезть в вопросы больших дядек
mordvinyka_zabiyka 14 апреля 2018 | 08:31
gonza_les: лучше твоим сараем заняца))
на котором покосившаяся надпись-рашка гавняшка))
tks 14 апреля 2018 | 07:44
zmeelov_1: Браво Путин? Его союзника превращают в котлету, на фоне "смеющихся Искандеров" и визгов-соплей-воплей по Центральным Трубам Российской ТелеКанализации "щасмывсехнахренуроем!!"
Это просто смешно.
igorrrpadlowitchs 14 апреля 2018 | 07:51
zmeelov_1: российские ПВО не принимали участия в отражении ракетнойатаки- только с телевизора могут рашкинские чмошники грозные мордочки корчить , да мультики с ракетами показывать- и всё это для внутреннего быдла ватного!
j_partizan 14 апреля 2018 | 08:01
zmeelov_1: пиндосня ссыт трогать Россию
______
Оглянитесь, чего бояться, мы разрушили всю промышленность. Опасение вызывает только ракетно-ядерный потенциал России. Но надолго ли?
j_partizan 14 апреля 2018 | 08:05
Про военную подготовку и говорить не приходится.
tchizik 14 апреля 2018 | 08:17
j_partizan: "Пиндосня" продолжает разрушать. Городу Саяногорску буде х.ёво и другим алюминиевым моногородам. В Саяногорске банный парщик путина, по совместительству губернатор Хакасии Зимин, собирается строить "алюминиевую долину"
zztop1960 14 апреля 2018 | 08:07
zmeelov_1: Какое ООН , если Россия там всё блокирует ? Преступник в роли судьи , гнать Россию из СБ ООН , что она вообще там делает вместо СССР ? СССР это 15 стран , а Россия заняла их место и блатует
mr_samgin 14 апреля 2018 | 08:11
zztop1960: Россия и свои резолюции блокирует?
tchizik 14 апреля 2018 | 08:11
zmeelov_1: Что делать, "Пиндосня" правит миром
rottor 14 апреля 2018 | 07:45
serge_moro: я хоть и согласен - но скажи, вот к чему ты это сейчас п@зданул?
Ты в курсе о чём тема статьи? Или чукча не читатель, а пейсатель?
mjau 14 апреля 2018 | 07:57
rottor: Я думаю, к тому, что мозги россиян не тем заняты. Не о Сирии думать надо и даже не об Украине, а о себе, своих детях, об их будущем, о том , чтобы они не сгорали по вине дурней-взрослых. О России думать надо, о ней матушке!
lavrentiy79 14 апреля 2018 | 08:06
rottor: ===Ты в курсе о чём тема статьи===
Ни... "Местный товарисч" придумал фразу про "запах новеньких банкнот" (может узнал где-нито слово "банкнота"), она (фраза) ему очень нравится, вот он её уже в которую новость вставляет. )))
igorrrpadlowitchs 14 апреля 2018 | 07:49
serge_moro: нувот началось утро в колхозе- свиньи в лампасах рашкинские начали хрюбкать свою очередную ложь !
mr_samgin 14 апреля 2018 | 08:09
serge_moro: Вся власть Советам!
domtrubaiiiataji 14 апреля 2018 | 07:38
ЭХО, когда вы в начале начнете писать, кто источник информации, чтоб дальше уже можно было не читать
ha12raz 14 апреля 2018 | 07:38
Сейчас по зомбТВ столько дерьма польется......все ракеты можно в нем потопить.
opiatnovyi63 14 апреля 2018 | 07:39
Зря пощадили дворцы и резиденции мясника Асада..
tks 14 апреля 2018 | 07:47
opiatnovyi63: Туда низзя, там видимо как раз "Вова-который-снова-всех-переиграл" и "4 раза победиши" сидит!
moncegorskyi 14 апреля 2018 | 08:13
Зря пощадили дворцы и резиденции мясника Асада.
Они пощадили потому что этот хмырь слинял в Тегеран сразу после заявления Трампушки. А уничтожать пустые здания, красивые строения, как-то не комильфо.
tks 14 апреля 2018 | 07:41
#ТРАМПНАШЧМО#
#ЧМОНАШТРАМП#
#НАШТРАМПЧМО#
gregor 14 апреля 2018 | 07:42
Военные и гражданские объекты Сирии попали под удар США и их союзников, сообщили в Минобороны РФ
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Песков ,от имени Кремля ,опровергает информацию ,что он и Путин в курсе событий .
begly_ 14 апреля 2018 | 07:53
gregor:
О событиях Путин утром узнает из прессы.
detul 14 апреля 2018 | 07:45
То есть все ракеты упали в пустынях Сирии или вообще не долетели ?? Ну как в прошлый раз. А потом оказалось, что все кроме одной, нашли свои цели .... ((( И снова войска России сморгнули.
kraft 14 апреля 2018 | 07:48
Думаю тысяч 100 комментариев на Эхе сегодня будет.
tks 14 апреля 2018 | 07:54
kraft: kraft: Интересно будет наблюдать за границами и краями грядущей истерики по Центральным Трубам Российской ТелеКанализации!
После всего, что уже было им останется только вены себе в прямом эфире вскрывать, или себя резать в падучей экстаза праведного гнева!
kraft 14 апреля 2018 | 08:00
tks: Это да.
Ща в панике сетку вещания перевёрстывают, а один из ведущих небось экстренно наркологичку себе вызвал, чтобы прокапаться к вечеру))))
patlik 14 апреля 2018 | 07:48
Хотелось по подробней узнать, сколько было выпущено ракет и сколько сбито, а так же количество жертв. От этого зависит курс рубля в понедельник. Вот как то так.
alexx2101 14 апреля 2018 | 07:48
Российский посол в Ливане в курсе?
tks 14 апреля 2018 | 07:56
alexx2101: Тссссс!! Тихо! Не будите лихо!. Это существо отдыхает после многотрудного языкового помола...
nikto_nikak 14 апреля 2018 | 07:49
Российская ПВО опять проспала все ракеты? Ну это не новость, это было, когда она проспала первый налет беспилотников на авиабазу Хмейним, когда было уничтожено несколько российских самолетов. Позорище. Расскажите еще, что В-2 заходил для пуска малозаметных ракет со стороны Красного моря.))))
soldat777 14 апреля 2018 | 07:55
nikto_nikak: Договорняк! Чистый и без замесУ! И все сохранили морду лица. Политиканы .уевы!:
nikto_nikak 14 апреля 2018 | 08:05
soldat777: Да какой договорняк! Их даже, издеваясь, предупредили...А они все равно ничего не увидели....))))
j_partizan 14 апреля 2018 | 07:51
Сколько их ракет и самолётов сбито, сколько кораблей потеплело?
Или все обещания наших - брехня?
Сколько мирных граждан погибло, сколько женщин и детей?
Преступная сущность США и их подельников налицо.
lisitsa1962 14 апреля 2018 | 08:21
j_partizan:
Сколько их ракет и самолётов сбито, сколько кораблей потеплело? //-- Нисколько
Или все обещания наших - брехня? //--- Да, брехня.
И Шо теперь? :)
silver1972 14 апреля 2018 | 07:58
Америкосы показали кто в доме хозяин, а Россия утерлась. Дальше будет только хуже.
j_partizan 14 апреля 2018 | 08:12
silver1972:
Дальше может придти осознание у Власти того, что они своими действиями уничтожили промышленность страны - основу обороноспособности страны.
nikmart001 14 апреля 2018 | 08:01
Наконец то Америка по взрослому поддержала террористов в Сирии. Теперь не только поставками оружия, но и реальной бомбардировкой страны. Теперь никто не сомневается кто там создал ИГИЛ.
domtrubaiiiataji 14 апреля 2018 | 08:07
ало слопатыед, игил уже повержен или ставишь под сомнения слова своего говнокомандующего, Владимир Путин сообщил, что о полном разгроме террористов ему доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. взято с сайта нтв, чтоб ты не ныл, что ссылка с цензора
nikmart001 14 апреля 2018 | 08:34
domtrubaiiiataji: Кеша, придурок, прежде чем такое писать ты вспомни, что Трамп недавно сказал. Он ведь заявил, что ИГИЛ он победил, а ему никто и спасибо не сказал. Так что я думаю Америка будет бороться за мир в Сирии до последнего сирийца!
fr312 14 апреля 2018 | 08:28
nikmart001: тебе надо срочно на 1анал,таких баранов там сегодня много будет1
moncegorskyi 14 апреля 2018 | 08:09
Военные и гражданские объекты Сирии попали под удар США и их союзников, сообщили в Минобороны РФ
Теперь не нужно Машки из МИДа и соловьевых с кисилевыми. Минобороны превращается сразу в информационное агенство и поставляет новости из-за бугра, когда америкосы начинают действовать и тише воды, ниже травы. Никаких бравурных заявления а ля "мы окружили сирийских друзей плотным заслоном наших новых супер-пупер ракет с непредсказуемой траекторией.
len56 14 апреля 2018 | 08:09
Слава российскому космосу!
Ура,товарищи!
j_partizan 14 апреля 2018 | 08:18
len56:
Правильно написали. Мы сами запускали их спутники в космос.
ihor_syvoryj 14 апреля 2018 | 08:11
TASS.сру: 2017 год
"Единая система противовоздушной обороны создана в Сирии благодаря усилиям российских и сирийских военных специалистов."
2018 год
"РФ оставляет право на ответ США в случае агрессии в Сирии не пустой звук – ракетные удары США безнаказанными не останутся. Об этом рассказал экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО..."
И ЧО?
"Ваш ход, граф!" (С)
ostanovka 14 апреля 2018 | 08:15
Ах,ах, более часа.
Русская атака на Сирию длится третий год. Это явно. А до того русская атака на Сирию идёт с 2009 года, когда русские начали имитировать гражданскую войну в Сирии. Русские вообще спецы по гражданский войне. Куда рашка не влезет, там везде гражданская, ага.
Напоминаю всему разлаявшемуся сброду, что русские с октября 2015-го (октябрь- прекрасное время для бомбежек, да, русские? Вы все это талдычили) совершают по 120-150 боевых вылетов в сутки, зачистили до скальных пород территорию, в три раза превосходящую Сирию, трижды победили там и трижды вывели войска. Кроме того, в 2015-м году Россия взяла на себя ответственность за уничтожение сирийского химоружия. Но теперь коалиция вынуждена бомбить целый иссоедрвательс ий центр производства химоружия. То есть, и здесь рашка сперва нависла, потом ещё и обо7ралась на виду всего мира.
И этот весь позор и обтекание - исключительно ради счастья "законно избранного" Асада.
Напоминаю русскому поголовью, что старик Гитлер тоже был законно избранным. По вашей сегодняшней логике, как бы не начала рашка процесс по осуждению антигитлеровской коалиции!!!
tenisfun 14 апреля 2018 | 08:52
Ни одна из выпущенных по Дамаску крылатых ракет не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме, сообщили в министерстве.
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Ловко вывернулись: "Мы бы им дали, если б они нас догнали...."
korikov 14 апреля 2018 | 08:56
Читаю комментарии сумасшедшей публики Эхо Москвы и почему-то не удивляют. Как тут вощбуждённо радубтся новости о том, что в XXI веке три считающих себя цивилизованными государства в очередной раз напали на другую страну.
Для наших потомков это останиися в истории как война, которую развязали американцы напав на суверенное государство.
Надеюсь Россия не останится в стороне и будет сбивать самолёты коалиции и топить их корабли. Если наша страна это проглотит и политики струсят, это станет прецидентом в других регионах мира и дойдёт до того, что американцы обнаглеют и будут атаковать уже русских.
zollendorf 14 апреля 2018 | 09:02
ВВС Сирии перебазировали ряд своих самолетов на базу Хмеймим под защиту российской ПВО, опасаясь ударов США и их союзников//
А если к следующей атаке поступит задание уничтожить сирийскую авиацию, русские вояки успеют нацарапать на стенах завещания?