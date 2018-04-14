Минобороны РФ следит за ракетными ударами по Сирии США, Британии и Франции, готовится соответствующее сообщение, заявил РИА источник в российском военном ведомстве.

США и их союзники нанесли удар Сирии в тот момент, когда страна получила шанс на мирное будущее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в «Фейсбуке». «За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности, — указала она.