Минобороны РФ следит за ракетными ударами по Сирии США, Британии и Франции, готовится соответствующее сообщение
Минобороны РФ следит за ракетными ударами по Сирии США, Британии и Франции, готовится соответствующее сообщение, заявил РИА источник в российском военном ведомстве.
США и их союзники нанесли удар Сирии в тот момент, когда страна получила шанс на мирное будущее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в «Фейсбуке». «За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности, — указала она.
Комментарии20
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skreportyanka 14 апреля 2018 | 07:13
патологический лгун Конашенков готовит соответствующую блевотину? Тьфу на него.
opiatnovyi63 14 апреля 2018 | 07:16
skreportyanka: Минобороны РФ следит за ракетными ударами по Сирии США, Британии и Франции,
=============================================================== А что остаётся делать генералам Вождя?
padun 14 апреля 2018 | 07:27
opiatnovyi63:
Следит за ракетными ударами и готовит...................................................сообщение. Адекватненько.
А если по-простому - утёрлись.
advocat966 14 апреля 2018 | 07:32
padun:
И правильно, что утерлись. А что нужно было делать - ответный удар наносить?
zmeelov_1 14 апреля 2018 | 07:35
Пиндосня в очередной раз отбомбилась без санкции ООН. Но результаты другие. Это - месть. Месть проигравшего. Вариант Саддама пиндосне не под силу. Вариант Каддафи тоже провалился - боевиков Асад перемолол в фарш. И это потому, что пиндосня ссыт трогать Россию. Путин, браво!
opiatnovyi63 14 апреля 2018 | 07:35
advocat966: Не надо было бряцать оружием и пугать мир мультиками возмездия..
archibald_dandy_esquire 14 апреля 2018 | 07:36
opiatnovyi63:
Минобор сидит в засаде, как когда-то Иванов... наблюдает, как размазывают любимца русского населения палача сирийского народа Асада.
Щас минобор как прыгнет! Как скажет, что РФ опять победила, и сбила все ракеты НАТО и США и марсианские тоже посбивали, и только одна ракета упала... но не туда... и не взорвалась... и потерь нет... и вообще, ихние ракеты испугались российских С-400 и улетели сами.
ostanovka 14 апреля 2018 | 07:14
Искандеры пишут сообщение, это что-то.
Вывод: они бутафорские.
А где Путин?
isnowanaarene 14 апреля 2018 | 07:33
ostanovka: В спортзале, не ломать же график.
kalambasa 14 апреля 2018 | 07:16
...соответствующее сообщение:
Мы их бы всех сбили, но во первых - они не все долетели, а только одна и во вторых - кривизна планеты нам помешал.
...как то так...
detul 14 апреля 2018 | 07:18
Захарова ... МО России .... В сухом остатке - ответки со стороны России не будет. Путин сморгнул. И снова спас Трампа и Мэй с Макроном.
atl 14 апреля 2018 | 07:18
"Гневу моему нет предела !" - крикнул он и топнул ногой. После чего откушавши чаю забылся послеобеденным сном мирно похрапывая и дергая во сне щекой...
nick_yalta_ua 14 апреля 2018 | 07:19
Бгггг
tks 14 апреля 2018 | 07:19
Генерал от враньёрии Конан фон Шенков и мидачка Маша-наша-помой-голову теперь просто обязаны нанести удар по проклятым пиндосами изо всех стволов! Тем более, что за ними стоят "те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности"!
logedge 14 апреля 2018 | 07:20
Рисуется соответствующий мультик..
ha12raz 14 апреля 2018 | 07:22
Союзмультфильм в напряге, пропагандоны слюнями давятся.....но хвосты оджали.
ptilonorhynchus 14 апреля 2018 | 07:22
Машка-то - дура-дурой, а всё правильно сказала!
student_ru_ru 14 апреля 2018 | 07:25
Вообще-то они за всем на свете следят и отслеживают. И что?
ivar1964 14 апреля 2018 | 07:30
Российская власть угрожала стрелять по местам пуска, но вместо этого решила отделаться "соответствующими сообщениями"? Это, конечно, правильно! Это разумно! Этого и следовало ожидать.
advocat966 14 апреля 2018 | 07:35
ivar1964:
А генералы-то - не дураки.